La innovación tecnológica marca el paso a una nueva era agroindustrial

La transformación digital se ha convertido en una pieza clave para el futuro de la agroindustria que busca fórmulas para producir más de forma más sostenible y eficiente. Este fue el punto de partida de una nueva edición del Foro Next Spain sobre la industria agroalimentaria y vitivinícola organizado por El Norte de Castilla y Vocento, y que cuenta como partner global con Telefónica y como partners locales con la participación de Cajamar, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, Europe Snacks y Patatas Meléndez.

«Next Spain es un escenario de innovación en el que se entenderá el Plan Estratégico de la Industria Agroalimentaria de Castilla y León, un sector estratégico para la Junta de Castilla León», indicó María González Corral, consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León durante su intervención en la apertura del evento. Castilla y León es una de las comunidades autónomas con más tradición agroalimentaria y vitivinícola de Europa, con 13 denominaciones de origen que amparan diferentes producciones de vino y una industria agroalimentaria de referencia, como puso de manifiesto la consejera al recordar que «representa entorno a un tercio de la cifra de negocio del sector industrial de la comunidad».

Un sector «absolutamente estratégico para la Junta de Castilla y León», aseguró, por lo que se han marcado líneas de apoyo a las inversiones que realizan las bodegas para mejorar su competitividad. «Hemos respaldado en esta legislatura 175 proyectos que suman una inversión conjunta entorno a los 200 millones de euros y que han contado con más de 70 millones de euros de ayudas públicas», dijo.

Por otro lado, se refirió a la aprobación de más de 450 programas de promoción «de nuestros vinos en terceros países» y «de forma global hemos aprobado el Plan Estratégico de Industria Agroalimentaria, con 483 millones de euros hasta 2028, para impulsar el desarrollo económico, la digitalización y la competitividad o el emprendimiento». «Mi compromiso es llevar la transformación digital al sector agroalimentario para que pueda mejorar la competitividad y generar oportunidades en nuestros pueblos», afirmó la consejera.

La consejera de Agricultura, María González Corra, durante su intervención y Pablo Morán, director de Agrodato. J.C.C.

En este sentido, la conectividad 5G, la robotización y la automatización y el Big Data son algunos ejes que orientan la transformación de una industria agroalimentaria que vive una etapa de actualización. Así, González Corral mencionó el proyecto RETECH Plan, «una plataforma agroalimentaria en red para toda la cadena impulsada por esta Consejería junto a Castilla-La Mancha, la Rioja y Extremadura con financiación europea». En conclusión, la consejera cerró su intervención recordando que «Castilla y León combina innovación, tradición y sostenibilidad. La digitalización es una oportunidad histórica para nuestro sector agroalimentario y vitivinícola».

Pero el camino hacia la digitalización no está exento de desafíos, como puso de manifiesto Beatriz Herranz, directora Territorio Centro de Telefónica España, encargada de la ponencia '5G y conectividad inteligente: la nueva era del enoturismo y la agroindustria'. «Estamos en un momento de transformación del sector agro-ganadero que tiene que hacer frente a cuatro grandes retos: la modernización del ciclo de vida agrícola, la monitorización con precisión, la agricultura de precisión y la digitalización de explotaciones rurales». Unos desafíos cuyas soluciones están ligadas a la incorporación de herramientas como la IA, la robótica, Iot y el 5G, entre otras, y que confluyen en la aplicación de soluciones de agricultura inteligente como, por ejemplo, 'Smart Agro 5 G Telefónica', un proyecto de agricultura de precisión para monitorizar y predecir la producción agrícola.

Así en el marco de las soluciones tecnológicas integrales en el sector del AgroTech para mejorar la productividad y sostenibilidad, desde Telefónica se fijan en tres pilares: una plataforma que busque a través de la tecnología mejorar los procesos agrícolas y alimentarios; la digitalización en el campo, «tanto en la sensórica como en la maquinaria» y por último, las comunicaciones, «unas infraestructuras que para nosotros son lo primero», donde además del 5G ofrecen soluciones de conectividad basadas en la sensórica «porque tienen baja latencia y llegan a zonas muy alejadas. Además, con una duración muy larga de las baterías». En resumen, la directora Territorio Centro de Telefónica España apunta a una plataforma 360º «que permita al agricultor gestionar de forma autónoma todas las fases del trabajo con rigor científico».

Casos de éxito

Por otro lado, destacó varios casos de éxito en el marco del iHub La Vega Innova del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, gestionado por Telefónica, algunos de ellos en Castilla y León como 'Colmenas Inteligentes' en Linares de Riofrío (Salamanca), 'Cercados Virtuales', en el Mirón (Ávila) y 'Monitorización de silos y comederos para animales en silos', en la provincia de Zamora. «Tenemos que transformar el sector agroalimentario hacia un modelo más preciso, que aumente la productividad, reduzca costes, mejore la toma de decisiones y lo haga más sostenible», concluyó.

Tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT), la inteligencia artificial, los drones y el análisis de datos están empezando a transformar la forma en que se cultiva, procesa y distribuye la producción agrícola y en este escenario Pablo Morán, director de Agrodato, intervino con una ponencia sobre 'Servicios tecnológicos de ingeniería aplicados a la agricultura de precisión'. «La IA puede ser generativa o degenerativa si no sabemos cómo utilizarla», advirtió, «se trata de que nos ayude a hacer un mejor trabajo, pero no hay que perder el foco en la calidad del dato y establecer criterios acertados».

Morán, que habló de «agricultura tecnológica» para referirse a la revolución en la que se encuentra inmersa el sector, expuso la funcionalidad del servicio de Agrodato en la generación de un diagnóstico del estado de los campos de cultivo y la realización de recomendaciones de tratamientos. «La base es la digitalización, los tres servicios tecnológicos: teledetección, sensórica y analítica para poner sobre la mesa servicios avanzados de computación».

En cuanto al futuro de la cadena alimentaria se mostró partidario de defender el producto propio avalado por la calidad del mismo, «cuando se aplica adecuadamente la Ley de la Cadena Alimentaria se reduce la brecha entre productores y compradores», expuso. En la recta final de su exposición, el director de Agrodato recordó al público asistente las «muchas oportunidades de subvenciones públicas para la digitalización». En este sentido, animó a aprovechar la ocasión de las convocatorias disponibles porque «la digitalización es un proceso que todos vamos a tener que llevar a cabo».

En definitiva, el encuentro sirvió para abordar todos los retos esenciales para que la transformación digital no solo sea una promesa, sino una herramienta real para el desarrollo de la agroindustria.

Ampliar Mario González, Sergio Calvo, José Ignacio Amo y Carlos Moro. JOSÉ C.CASTILLO «Necesitamos absolutamente la robótica porque el que no la utilice no tendrá hueco» La implementación del 5G en las zonas rurales facilitará la transformación de la agroindustria, una herramienta que se suma a otras como la robotización y que se añade a las nuevas tecnologías, valiosas para mejorar la productividad de la industria agroalimentaria. Así, en la mesa 'Robotización y automatización: el futuro de la agroindustria sostenible', los invitados coincidieron en destacar los beneficios de integrar la innovación tecnológica en el día a día. Mario González Díez, jefe de área de Tecnologías de la Información en ITACYL, se refirió a la plataforma de gestión agrícola gratuita 'Sativum' y a proyectos como el de los collares inteligentes para ganado, entre otros. «Al final, todo se basa en la recogida masiva de datos que luego se puedan incorporar a alguna plataforma y aplicar herramientas de inteligencia de negocio», apuntó. Por su parte, Sergio Calvo, CIO de Patatas Meléndez, habló de los almacenes inteligentes, la 'Biotech de Inteligencia Artificial' y de la importancia de la conectividad, «si me quedo sin conexión de internet, mi fábrica se para. Tengo que tener siempre un plan B y un plan de ciberseguridad». El responsable de IT de Europe Snacks España, José Ignacio Amo, aseguró que «una fábrica sin departamento de IT no puede funcionar. Yo veo la tecnología como el medio, no como el fin», mientras que Carlos Moro, presidente de Bodegas Familiares Matarromera, avanzó que están inmersos en el proyecto de construcción de su propio almacén logístico en Emina Rueda, en Medina del Campo. «Necesitamos absolutamente la robótica porque el que no la utilice no tendrá hueco» y abogó por el arraigo en la tradición en el que la innovación y la sosteniblidad son pilares fundamentales. Los cuatro ponentes transmitieron un mensaje de calma respecto al futuro laboral de las personas ante la irrupción de tecnologías como la IA: «Tenemos que formar y poner el foco en las personas porque con una formación pueden pasar a un puesto de mayor cualificación», aseveró José Ignacio Amo.

Ampliar esús Regodón, Miguel Calvo, Santiago Mora y Héctor Medina. JOSEC «La agricultura en España está tecnológicamente muy avanzada» Cuidar el planeta mientras producimos alimentos de calidad ha pasado de ser una opción en algunos sectores a una realidad para quienes trabajan en el campo. De hecho, para la industria vitivinícola forma parte de su ADN, como se puso de manifiesto en la mesa redonda: 'De la viña a la mesa: sostenibilidad y eficiencia en la agroindustria', en la que Jesús Regodón, responsable de Herramientas Digitales en Plataforma Tierra de Cajamar, insistió en que «la agricultura en España está tecnológicamente muy avanzada y la agroindustria está muy poco valorada». Incidió en varios momentos en la valía de las diferentes herramientas tecnológicas como medio para conseguir un fin, pero «al agricultor no hay que liarlo», simplificó. Por su parte, Miguel Calvo, delegado Institucional de Iberdrola en Castilla y León, recordó que «estamos para ser parte del entorno. Hay que romper miedos cuando hablamos de proyectos energéticos, queremos establecer lazos con el territorio». Preguntado sobre la necesidad de aumentar la capacidad de suministro eléctrico para dar servicio al tejido industrial fue claro: «Se fomenta la electrificación de la economía pero se mantiene estancada la inversión en redes. Hay energía, lo que no hay es posibilidad de engancharse y es un drama». Por su parte, Santiago Mora, director general de la DO Rueda, que cuenta con un ambicioso proyecto de 37 redes de estaciones metereológicas que cubren el 100% de la denominación, explicó que «los agricultores tienen actualizada cada quince minutos lo que está pasando en su parcela». El siguiente paso, adelantó, «será, además de dar información sobre los riesgos de las enfermedades, las herramientas para prevenir estos riesgos», en alusión a posibles enfermedades que afectan al viñedo. Héctor Medina, cuarta generación de Bodegas Emilio Moro, explicó el proyecto de su nueva bodega que incluye, «el primer almacén automático de la Ribera del Duero, con un salto de productividad total». Sobre iniciativas futuras se mostró optimista con la aportación que pueden hacer las nuevas herramientas tecnológicas. «Estamos intentando automatizar todos los procesos. Cada vez se incorporan más datos y después ya se incorporará una capa de inteligencia que nos dé una capacidad de predicción , de control, a través de nuestro equipo». Todos estuvieron de acuerdo en la afirmación de que Castilla y León puede presumir de una industria puntera, «cuando hablamos con colegas de otros países sobre qué se está haciendo en las bodegas es que realmente somos punteros». Con el mensaje de que «debemos hacernos valer porque el futuro es prometedor», concluyó una mesa en la que se dio a conocer casos reales donde tradición, tecnología y sostenibilidad se unen para transformar la agroindustria.