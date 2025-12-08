El ingeniero vallisoletano que investiga la apnea infantil: «Es posible analizar el sueño sin dormir cubierto de cables»

Laura Negro Valladolid Lunes, 8 de diciembre 2025, 08:37 Comenta Compartir

En una familia de ingenieros, Fernando Vaquerizo Villar no quería ser la excepción. La vocación heredada y su sentido práctico llevaron a estudiar Ingeniería de Telecomunicación, una carrera que le ha dado grandes alegrías y que le está llevando a convertirse en un nombre destacado en investigación biomédica. A pesar de su juventud, 33 años, este vallisoletano es ya Profesor Ayudante Doctor en el Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones e Ingeniería Telemática de la Universidad de Valladolid y cuenta en su haber con una década de trabajo académico y científico durante la cual ha ido encadenando premios extraordinarios, publicaciones internacionales y estancias en los centros de investigación más punteros.

Vaquerizo reconoce que la carrera le gustó mucho más de lo que esperaba en un principio, especialmente al tener que investigar para su Trabajo Fin de Grado, cuando descubrió que las señales del cuerpo humano se procesan de igual manera que las señales de telecomunicación que él tanto había estudiado. Aquello le fascinó. «Tuve la oportunidad de ver cómo el procesado de señal clásico se puede aplicar de una manera muy similar al campo de la medicina, ya que nuestro cuerpo genera señales biomédicas que se procesan usando prácticamente las mismas técnicas. Aquello me llevó a querer aplicar las telecomunicaciones al campo de la medicina», subraya.

Con esta idea en mente, el Grupo de Ingeniería Biomédica de la UVa le abrió las puertas de par en par. Primero colaboró como estudiante de grado, luego durante el máster y, más tarde, durante la tesis doctoral. Su campo de investigación, aunque afecta a muchos, es todavía muy desconocido: la apnea del sueño, especialmente la infantil.

Durante cinco años, Fernando Vaquerizo trabajó para demostrar que es posible diagnosticar la apnea del sueño sin necesidad de someter a un niño (o adulto) a una noche entera en un hospital conectado a múltiples sensores. «La prueba tradicional es la polisomnografía, que supone dormir en el hospital con un montón de cables por todo el cuerpo», explica. Su propuesta fue radicalmente más sencilla y consistía en utilizar únicamente la señal de pulsioximetría, un sensor colocado en el dedo. «Es mucho más cómodo, sencillo y barato», afirma mientras muestra uno de estos pequeños sensores.

Su tesis le valió el Premio Extraordinario de Doctorado de la UVa y el Premio Springer a la Mejor Tesis en Bioingeniería otorgado por el Comité Español de Automática. Además, como miembro adscrito al CIBER-BBN ha obtenido el Premio Jóvenes Investigadores a los mejores artículos publicados en 2021 en el área de Bioingeniería del CIBER-BBN. También ha recibido premios por diversas contribuciones en congresos (SES 2017, SEPAR 2018 y SEDAR 2024) y un reconocimiento del Clúster de Salud de Castilla y León. Pero para él, más importante que los galardones, ha sido comprobar que sus investigaciones podían aplicarse a la vida real y, con ello, ayudar a muchas personas con problema de sueño. «Es muy satisfactorio ver que tus trabajos científicos se llevan a la práctica clínica», confiesa. Su método se probó durante dos años en menores del Hospital Río Hortega de Valladolid, dentro de un proyecto de prueba de concepto. «Lo hemos probado con niños, lo consideramos muy prometedor y pretendemos patentarlo», resume.

En plena tesis, Fernando Vaquerizo realizó una estancia en uno de los centros de referencia mundial en medicina del sueño, el Hospital Charité de Berlín. Años después, ya en su etapa posdoctoral, repitió experiencia internacional en la University of Leicester (Reino Unido), trabajando con el grupo de epidemiología genética. «Este año he estado trabajando durante seis semanas con un grupo de genética, en el cual yo me centré en aplicar algoritmos de inteligencia artificial para identificar genes relacionados con distintas patologías», cuenta. Sus publicaciones más recientes le han permitido colaborar con expertos a nivel mundial en medicina del sueño y pediatría y combinar señales fisiológicas, redes neuronales y algoritmos de IA explicables para diagnóstico.

Esa versatilidad ha llevado a Vaquerizo a colaborar con otros grupos sanitarios. Así, durante un año estuvo contratado en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid en el grupo de investigación BioCritic con una ayuda Sara Borrell del Instituto de Salud Carlos III. Allí aplicó técnicas de inteligencia artificial al análisis de datos genéticos. «El esfuerzo es muy importante. Hace falta trabajar muchas horas para llegar a tener una posición medianamente estable, pero también la suerte influye muchísimo, porque en el ámbito público dependes de la financiación. Hay que estar ahí, atento a las oportunidades, anticipar tu trabajo y saber qué partes del currículum van a ser necesarias para adaptarte a una convocatoria», comenta este joven, que sueña con poder seguir trabajando e investigando en Valladolid. «De mi trabajo me encanta el hecho de poder elegir hacia dónde enfocar la investigación. Lo que hago me resulta apasionante», concluye.

La Carrera del Talento 2010-2014 Grado en Ingeniería de Tecnologías Específicas de Telecomunicación, mención en Sistemas de Telecomunicación, en la UVa. Premio Extraordinario Fin de Grado.

2014-2015 Beca del consejo social de la UVa para colaborar en tareas de investigación.

2014-2016 Máster en Ingeniería de Telecomunicación en la UVa.

2015-2017 Titulado Superior de Investigación en el Grupo de Ingeniería Biomédica de la UVa.

2016-2021 Doctorado en Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones en la UVa. Premio Extraordinario de Doctorado y Premio Springer a la Mejor Tesis en 'Bioingeniería y la Ingeniería Biomédica'; otorgado por el Comité Español de Automática.

2017-2021 Investigador predoctoral en la UVa con una ayuda para la formación de profesorado universitario (FPU) del Ministerio de Educación.

2019 Estancia de investigación en el Centro del Sueño del Hospital Charite Universitätsmedizin Berlín (Alemania).

2021 Premio Jóvenes Investigadores a los mejores artículos publicados en el área de Bioingeniería del Centro de Investigación Biomédica en Red - Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN)

2022-2023 Investigador postdoctoral en el Grupo de Ingeniería Biomédica de la UVa.

2024-2025 Investigador postdoctoral con una ayuda Sara Borrell en el grupo de investigación en Biomedicina en Cuidados Críticos (BioCritic) del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

2025 Estancia de investigación en el grupo de investigación de epidemiología genética (Genetic Epidemiology) de la University of Leicester, Reino Unido.

2025-actualidad Profesor Ayudante Doctor en el Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones e Ingeniería Telemática de la UVa.

