El investigador vallisoletano que quería ser militar: «La física de materiales puede parecer magia, pero es ciencia»

Laura Negro Valladolid Lunes, 24 de noviembre 2025, 06:51 Comenta Compartir

En el Laboratorio de Materiales Celulares de la Universidad de Valladolid (CellMat) se crean materiales capaces de soportar más presión de la que resistió el Titán, el submarino que implosionó camino al Titanic. Allí, entre cables, bombas de gas y plásticos translúcidos, trabaja Félix Lizalde Arroyo (Valladolid, 2000), quien jamás imaginó que su futuro iba a estar vinculado a la ciencia. Estudió en Maristas CCV y también en La Inmaculada. «Mi primera opción era el mundo militar», confiesa entre risas y mientras sujeta una probeta. «Tenía todo planificado para la que era mi pasión: entrenamientos específicos, pruebas físicas, renuncié al viaje de fin de curso… Pero el asma y una rodilla, hicieron que mi sueño se viniera abajo», cuenta este joven, que tuvo que replanificar toda su vida.

¿Y ahora qué? Se preguntó y la respuesta la encontró en su propio expediente académico. Sus mejores notas siempre estaban en las asignaturas de Física y Matemáticas. Finalmente se decantó por estudiar la carrera de Físicas. Fue una decisión precipitada, una carrera que no entraba en sus planes iniciales… pero que terminó siendo su lugar. «Si hoy pudiera volver atrás, volvería a elegir Físicas sin dudarlo», afirma convencido.

Obtuvo una calificación de 9,8 en su trabajo de Fin de Grado, titulado 'Análisis de bloqueadores de la radiación infrarroja y su efecto en la conductividad térmica de polímeros celulares'. También estudió un máster en Nanociencia y Nanotecnología Molecular, pero nunca se planteó hacer un doctorado. «Yo pensaba que el doctorado era solo para los mejores. Yo no me consideraba entre ellos», comenta este joven. Pero la ciencia, sobre todo la experimental, requiere de otras muchas cualidades, como la curiosidad, la intuición, la constancia, la resiliencia… de las que él va sobrado.

Su especialidad, la Física de materiales, la descubrió en segundo curso, cuando una asignatura optativa le abrió un mundo nuevo a los metales, plásticos y estructuras amorfas, a la cristalinidad… «Me entusiasmó. Y además vi que era donde mejores notas sacaba. Pronto empecé haciendo las prácticas en el laboratorio CellMat del Departamento de Física de la Materia Condensada de la Universidad de Valladolid y aquí sigo ahora con mi tesis», comenta. Su trabajo se centra en los polímeros nanocelulares, unas espumas plásticas porosas con burbujas tan pequeñas que la luz pasa a través de ellas sin apenas dispersarse. Son materiales de altas prestaciones (más ligeros, más aislantes, resistentes y transparentes) y de gran interés para sectores como el mecánico o el aeronáutico, entre otros. «Para hacer estos materiales el plástico se introduce en un autoclave, se mezcla con dióxido de carbono a altas presiones, hasta 50 megapascales, y se calienta. Es como si lo dejásemos cocinar», dice. Es entonces cuando el plástico espumado se convierte en el material definitivo. «Parece magia, pero es ciencia», añade. En su laboratorio, los materiales se someten a niveles altísimos de presión y temperatura. «El 80% de los edificios españoles no son energéticamente eficientes. Con la utilización de estos materiales se los edificios consumirían menos energías», informa.

El trabajo de Félix Lizalde está siendo merecedor de innumerables premios. Así, en 2023 ganó en Estados Unidos el Premio al Mejor Trabajo de Investigación en un congreso internacional. En 2024 volvió a ser reconocido, esta vez en Italia, con el premio al mejor currículum de estudiante en su área; y este otoño, la clasificación para la final del PhD Cup europeo lo ha colocado en el radar de la divulgación científica gracias a la exposición de su tesis sobre polímeros celulares en tres minutos. Premios todos ellos, que aquel chico que quería ser militar y que dudaba si era «lo suficientemente bueno» como para un doctorado, nunca había soñado, pero que le han servido para aprender a confiar en sí mismo.

Ampliar Foto 1.- Félix Lizalde durante su graduación del Grado en Física por la UVa, en 2022. Foto 2.- Lizalde con el grupo de finalistas del PhD CUP 2025. Foto 3.- Entrega individual del reconocimiento como finalista del PhD Cup 2025. Foto 4.- Entrega del SPE Thermoplastic Materials and Foams Division Ananda Chatterjee Travel Award durante el congreso SPE Foams 2025 en Nápoles (Italia). Foto 5.-Mejor Trabajo en el Congreso Internacional SPE Foams 2024 (King of Prussia, Pensilvania EE.UU). Foto 6.- Lizalde en la Universidad de Szeged, sede del PhD Cup 2025. Foto

El futuro: ¿docencia, investigación o ambas?

Este año, Félix Lizalde ha pasado tres meses en la Universidad Tecnológica de Eindhoven, en Países Bajos. «Ha sido una experiencia tremenda», reconoce. «Me encantaría seguir colaborando con ellos en el futuro. De aquí a diez años, me gustaría seguir en la Universidad de Valladolid. Este es mi sitio. Aquí está mi familia y aquí he crecido como investigador», comenta. Él es un apasionado de la investigación. Le gusta «contar historias científicas» tanto como contrastar datos y reconoce que la docencia también le ha enganchado. «La dinámica que se ha generado con los alumnos de Física es muy cercana. Se hacen debates en clase, me plantean dudas y me hacen disfrutar mientras les doy clase», concluye.

La carrera del talento: 2018-2022: Grado en Física en la Universidad de Valladolid. TFG titulado 'Análisis de bloqueadores de la radiación infrarroja y su efecto en la conductividad térmica de polímeros celulares', con una calificación de 9.8/10.

2022: Entra a formar parte del laboratorio CellMat (Cellular Materials Laboratory) del Departamento de Física de la Materia Condensada de la UVa .

2022-2023: Máster en Nanociencia y Nanotecnología Molecular en la UVa. TFM 'Transparent Nanocellular Polyetherimide' con una calificación de 9.5/10.

2023 Inicia su doctorado en Física en la UVa con un contrato FPI (Formación de Personal Investigador), una beca competitiva financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades destinada a la formación de jóvenes investigadores dentro de proyectos nacionales de I+D.

2024: Premio al mejor artículo SPE FOAMS 2024, King of Prussia (EE. UU.)

2024: Accésit PHOTOPOL 2024. Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros

2025: Finalista del concurso 'Three-Minute Thesis'. UVa

2025: Estancia internacional en la Universidad Tecnológica de Eindhoven (Países Bajos)'

2025: Finalista en concurso internacional PhD CUP 2025, otorgado por SGroup–Universities in Europe.

2025: Premio de Viaje Ananda Chatterjee de la división Thermoplastic Materials & Foams de SPE. SPE FOAMS.

Y la próxima semana... Entrevistaremos a Paula Redondo Delgado. Esta vallisoletana es graduada en CAFYD con Premio Extraordinario por la Universidad Europea Miguel de Cervantes, donde actualmente está finalizando también el Grado en Fisioterapia. Es doctoranda con contrato FPU 2024 y ha orientado su investigación hacia la salud y el rendimiento físico en mujeres embarazadas. Obtuvo Matrícula de Honor en su TFG sobre los efectos del entrenamiento de fuerza durante el embarazo en el bienestar materno, y tiene 3 artículos científicos publicados en revistas internacionales como primera autora o coautora, además de múltiples contribuciones en congresos nacionales e internacionales, destacando una mención honorífica obtenida en Brasil. También tiene experiencia docente vinculada a la fisiología humana en el grado de CAFD y forma parte del grupo i+HeALTH desde 2022.

Reporta un error