«No es cierto que una embarazada no pueda coger peso; la fuerza facilita el parto y la recuperación»

A Paula Redondo Delgado (Valladolid, 2002) le brillan los ojos cuando habla de ciencia. Ella es joven, tiene una curiosidad insaciable y un recorrido académico que explica por qué ya empieza a ser una voz autorizada en su campo. No es de las que se conforman con «lo que siempre se ha dicho» y por eso hoy lidera una línea de investigación que la ha colocado entre las jóvenes promesas investigadoras del ámbito de la salud y la actividad física. Su objetivo es mejorar el bienestar de las mujeres durante el embarazo y el posparto a través del ejercicio de fuerza.

Reside en Aldeamayor de San Martín y es graduada por la Universidad Europea Miguel de Cervantes en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte con Premio Extraordinario al Rendimiento Académico. Actualmente está estudiando también el último curso de Fisioterapia y acaba de comenzar un doctorado con un contrato de Formación de Profesorado Universitario (FPU). Pero es que, además de investigadora, Redondo tiene un pie puesto en la práctica clínica y otro en la divulgación.

Siempre supo que quería estudiar el doble grado de CAFYD y Fisioterapia. «Me encantaba el deporte, pero también la readaptación de lesiones», recuerda. Nunca imaginó, sin embargo, que acabaría dedicando su carrera a la investigación. Entró en la universidad pensando en dirigir sus pasos hacia la fisioterapia deportiva. Sin embargo, al terminar su carrera, supo que quería investigar para ayudar a una población muy distinta, las embarazadas. Durante la carrera, al revisar la bibliografía para su Trabajo de Fin de Grado, descubrió que la mayor parte de los estudios sobre ejercicio en gestantes se centraba en el trabajo aeróbico. La fuerza, en cambio, aparecía relegada a un segundo plano, casi siempre envuelta en advertencias o directamente en prohibiciones. Aun así, los pocos estudios que existían apuntaban en una dirección totalmente contraria, que indicaba que entrenar la fuerza durante la gestación podía mejorar la vitalidad, reducir la fatiga, disminuir el dolor lumbar y pélvico y favorecer la recuperación tras el parto.

Sus investigaciones para el TFG le valieron una Matrícula de Honor, eso le dio el aliciente para querer ampliar sus estudios con un máster y posteriormente con el doctorado de Innovación, Investigación en Actividad Física y Poblaciones Especiales. Ha escrito diversos artículos científicos en importantes revistas del campo de la salud, ha participado en diferentes congresos nacionales e internacionales, incluida una mención honorífica en Brasil, méritos, todos ellos, que la sitúan en el mapa investigador. De hecho, desde 2022 pertenece al grupo de investigación i+HeALTH de la UEMC.

El proyecto que desarrolla ahora como doctoranda trata de demostrar cómo influye el entrenamiento de fuerza a lo largo de todo el proceso gestacional, y no solo en variables físicas, sino también en marcadores biológicos relacionados con la salud materna y neonatal. Para llevar a cabo el estudio, su grupo de trabajo está colaborando con el Hospital Recoletas Campo Grande con el fin de realizar un seguimiento a una muestra amplia de mujeres embarazadas desde el primer trimestre hasta el posparto. «Vamos a evaluar su capacidad funcional o parámetros neuromusculares; también mediremos los biomarcadores en sangre y en el calostro (la leche materna de los primeros días), para observar qué cambios se producen cuando el embarazo se acompaña de un programa de fuerza bien diseñado y supervisado. Hay muchos mitos que siguen muy presentes, sin embargo, al contrario de lo que siempre se ha dicho, ejercitar la fuerza durante el embarazo puede reducir el riesgo de depresión posparto, facilitar el parto y acelerar la recuperación», explica. «Es habitual escuchar que una embarazada no debe levantar peso, cuando sabemos que no solo puede, sino que debería hacerlo para mejorar su bienestar», añade esta investigadora que se ha propuesto conseguir las evidencias para poder desterrar ciertos mensajes que han limitado durante décadas la actividad física de las mujeres gestantes.

Antes de la ciencia, Paula Redondo estaba muy enfocada en el deporte, especialmente en la gimnasia. De hecho, fue entrenadora y juez de rítmica durante años. Una disciplina que ha calado también en su forma de trabajar, por el detalle y la precisión. Quizá por la práctica de ese deporte, otro de los ámbitos de estudio que más le atraen es el suelo pélvico, sobre el que también considera que hay ciertas normalizaciones que son peligrosas. «Muchas mujeres piensan que, a cierta edad, es normal tener pérdidas de orina al saltar o reír. Sin embargo, no es normal y hay que evitar que se dé por hecho», añade.

Paula Redondo puede presumir de tener un currículum impresionante para su edad. El suyo es el mejor expediente de su promoción, ha sido representante en actos académicos, ha conseguido diferentes becas y estancias prácticas en distintos centros sanitarios. Reconoce que, en su caso, el sacrificio, la constancia y el esfuerzo han sido primordiales para llegar hasta donde ha llegado. «Son muchas tardes en el laboratorio, en casa, delante del ordenador… Eso no se ve», dice. «Cuando pienso en el futuro, me gusta imaginarme siendo profesora universitaria, continuando con mi labor investigadora y manteniendo la práctica clínica especializada en embarazo y suelo pélvico», comenta. Y es que, ella no quiere elegir entre ninguna de estas facetas, ya que considera que su trabajo se enriquece cuando teoría y práctica se retroalimentan.

La carrera del talento 2020-2024: Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la UEMC con Premio Extraordinario al Rendimiento Académico.

2020-actualidad: Grado en Fisioterapia.

2020–2024: Miembro electo Asamblea General FGCyL.

2022–actualidad: Alumna interna grupo i+HeALTH.

2023–2024: Beca Santander.

Mayo 2024: 2º premio III SIFES – Microdosing of flywheel training: effects of low- vs high-frequency training on muscle architecture and strength.

2024-2025: Beneficiaria Beca de Colaboración.

2024-2025: Máster en Innovación e Investigación en Actividad Física en Poblaciones Especiales.

2025-actualidad: Beneficiaria Beca de Formación del Profesorado Universitario FPU24.

Actualidad: Doctorado en Actividad Física y Salud en Poblaciones Especiales.

