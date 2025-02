El impacto de los aranceles de Trump en Valladolid: «Vamos a tener menos trabajo»

«Veremos a ver qué pasa». En la planta de fundición y fabricación de piezas metálicas Saint Jean Industries, ubicada en la localidad vallisoletana de Mojados, se sigue «con incertidumbre» la actualidad informativa de Estados Unidos desde que Donald Trump accedió a la presidencia. ... Y no es para menos, porque la decisión del mandatario de imponer aranceles del 25% al aluminio y al acero y ampliarlos apenas unas horas después al conjunto de los productos siderúrgicos terminados va a tener un impacto directo en esta industria.

La factoría, que en la actualidad tiene 96 trabajadores, se fundó en 2001 como Aleaciones Ligeras Aplicadas y en 2017 fue adquirida por el grupo francés Saint Jean Industries, al que pertenece desde entonces. Lo recuerda el director gerente de la fábrica, Julio Juárez, que está al frente del complejo «desde el principio» y explica que «hace dos años General Motors, en su estrategia de quitarse proveedores chinos, trajo mucha producción a Europa». Parte de ella fue a parar a Valladolid, la única sede de la multinacional en España. Una cartera de pedidos que en su mayor parte se ha esfumado de la noche a la mañana.

«Estamos ya en fase de desarrollo y en el mes de julio les vamos a mandar piezas para su batería de coche de hidrógeno, que entrará en producción en 2026. Aparte de esas piezas General Motors quería hacer más con nosotros, pero a raíz de la noticia de este lunes nos han llamado y nos han dicho que de momento el resto lo paramos», lamenta Julio Juárez. Solo el importe del encargo inicial suponía el 11% de los 36 millones de euros de facturación anual de la fábrica mojadense, que en su práctica totalidad proceden de la exportación (a una veintena de países europeos, a Marruecos y a Turquía, entre otros). En concreto, se trataba de alrededor de cuatro millones que ahora están gravados con «casi un millón de euros en aranceles».

«Seguramente la primera decisión que se tome sea quitar la producción de aquí y llevarla a la planta de EEUU» Julio Juárez Director gerente de Saint Jean Industries en Mojados

Las instalaciones manufacturan «desde piezas pequeñitas, como palieres, a otras más grandes como cárteles de aceite, cajas de engrane para maquinaria agrícola, los intercambiadores de calor de las calderas de casa... Aparte de fundirlas las acabamos aquí, las mecanizamos, las montamos, etc.», detalla el director. Entre sus principales clientes figuran gigantes de la automoción como Renault, Horse, Stellantis, Ford y el citado GM, John Deere y, en el ámbito del equipamiento del hogar, la alemana Bosch, para quien ensamblan «500.000 calderas de gas» al año. «Hace un par de años llegamos a ser 200 personas, pero entre que ahora no se vende un coche eléctrico y que según nos ha comunicado Bosch también se está demonizando el gas en la UE, porque el gas es ruso y es malo y quieren que en casa solo tengamos bombas de calor eléctrico, con lo cual no venden nada, ya estamos a la mitad del personal aquí», resume.

No habrá nuevos contratos

De ahí que a futuro no espere nada bueno. «La solución del grupo va a ser clara, va a quitar la producción de aquí y la va a llevar a su planta de Estados Unidos, porque nosotros en EE UU tenemos planta (concretamente en Arkansas). Seguramente esa sea la primera decisión que se tome», sentencia Julio Juárez, quien indica que para la factoría vallisoletana es imposible hacer frente a la penalización impuesta por Trump a las mercancías extranjeras. «Nosotros no podemos absorber esos aranceles que ha puesto, por desgracia no tenemos tanto margen en las piezas», constata. Como consecuencia de ello, dice, «vamos a tener menos trabajo» y «no se va a poder cubrir el vacío que nos han dejado las calderas, donde nos han rebajado los pedidos a la mitad», lo que se traducirá en que «no haremos contratación de gente».

«Por dos veces el grupo intentó ampliar la fábrica de Mojados, duplicarla, pero por dos veces se ha tenido que ir la inversión a otros países porque aquí no podemos crecer» Julio Juárez Director gerente de Saint Jean Industries en Mojados

Así las cosas, están buscando «otros mercados a nivel europeo, como puede ser España», sin olvidar que se ha perdido la oportunidad de ampliar la factoría de Mojados por falta de capacidad de la red eléctrica. «Nosotros tenemos la pega de que por desgracia no podemos crecer, porque no tenemos luz donde poder enchufar las máquinas. De hecho, por dos veces el grupo intentó ampliar la fábrica de Mojados, duplicarla», señala, algo que no fue posible porque «la potencia que llega no es suficiente». Julio Juárez incide en que «llevamos en conversaciones con la Junta mucho tiempo, cuatro años por lo menos, para intentar crecer aquí en España, y por dos veces se ha tenido que ir la inversión a otros países porque aquí no podemos crecer», deplora.

Adiós a 300 empleos

«En la actual línea tenemos un consumo de 1,18 MW y en nuestra última reclamación, hace solo un mes, se solicitó 3,46 MW, cosa que me dijeron que era imposible para la línea actual, ya que, según me comentaron, como mucho la línea actual soportaría 0,5 MW más. En las dos anteriores peticiones, en 2019 y 2021, se les solicitó una línea de 10 MW, porque las inversiones del grupo iban a ser mucho mayores», relata el gerente de Saint Jean Industries, que apunta que en su día la inversión necesaria era de dos millones de euros. Y se pregunta «¿por qué el grupo se va a gastar aquí dos millones de euros en traer un servicio, cuando se lo dan 'gratis' en otro sitio? Es una pena, porque estábamos hablando de 300 empleos más, para evitar la despoblación de la Castilla rural».

En relación a esto, fuentes de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo del Ejecutivo autonómico aseguran taxativamente que «Industria no tiene competencia para revolver el problema y no hay constancia de que haya habido contactos con la empresa con el actual equipo», el que desembarcó en esa área tras la salida de Vox en julio de 2024. Desde la Consejería de Economía y Hacienda, por su parte, matizan que «la Junta ha mostrado su ánimo para impulsar su actividad con esta empresa» y prueba de ello, afirman, es que «el Consejo de Gobierno aprobó una subvención directa en 2021 para este fin» por valor de 46.837 euros, que solucionó las necesidades que había entonces pero que con el tiempo se ha revelado insuficiente. Desde el departamento que dirige Carlos Fernández Carriedo se añade que «se están haciendo gestiones con Iberdrola y Red Eléctrica Española para reforzar la capacidad eléctrica de esta línea sin que estas compañías hayan dado ningún tipo de solución hasta el momento».