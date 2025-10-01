El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Andrés Velarde, con su publicación, en la comandancia de la Guardia Civil.

Andrés Velarde, con su publicación, en la comandancia de la Guardia Civil. A. Mingueza

La historia de la Guardia Civil en Valladolid, en el puño y letra de su coronel

Andrés Velarde bucea durante dos años y medio para obtener información de los acuartelamientos de la provincia desde 1844 y evitar que se pierda toda esa documentación

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:34

Lo que ha hecho el coronel de la Guardia Civil de Valladolid, Andrés Velarde, es un nuevo servicio a la ciudadanía. No ha desarticulado un ... grupo criminal ni ha puesto coto al narcotráfico. No en esta ocasión. Esta vez le ha tocado robarle tiempo al sueño y a la familia para, bolígrafo en mano, recorrerse la provincia y reflejar en un libro la historia de la Guardia Civil en Valladolid. Y hay mucho curro de investigación y de patear los municipios vallisoletanos. Desde sus orígenes hasta la actualidad. Desde que vestían de azul hasta el verde actual. «Eso sí, siempre con el tricornio», apunta el autor de un ejemplar editado por la Diputación de Valladolid.

