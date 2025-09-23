«Tengo un hijo con autismo y puedo asegurar que jamás he tomado paracetamol»

«Son ganas de crear malestar, inquietud y sobre todo incomodidad en las familias, en una población que ya de por sí es muy vulnerable», ... lamenta la presidenta de la Asociación Autismo Valladolid, Concepción Galván, en relación a la recomendación de Donald Trump a mujeres embarazadas sobre el consumo de paracetamol por su supuesta incidencia en el desarrollo del autismo.

Unas declaraciones «irresponsables», un «error de bulto» del líder estadounidense que, remarcan desde el colectivo, solo generan «daño» y buscan «repercusión» y notoriedad mediática. Porque, recuerda Galván, este supuesto nexo del que habla el mandatario norteamericano carece de «evidencia científica» y de una «demostración avalada». «Es muy imprudente; hay muchos, muchísimos estudios sobre autismo y ninguno habla del consumo de paracetamol», asevera la presidenta de Autismo Valladolid, quien se pone a sí misma como ejemplo para desechar la teoría de Trump. «Tengo un hijo con autismo y puedo asegurar que nunca jamás he tomado paracetamol», reitera Concepción Galván.

En este sentido, hace hincapié en el impacto que generan las palabras «de una persona tan importante». «Que alguien con tanta repercusión como él haya hecho este tipo de afirmación solo añade aún más estrés a las familias, aunque la credibilidad que damos ahora mismo a esto por nuestra parte es nula», continúa.

Lamenta, asimismo, la «incomodidad» que puedan sentir aquellas mujeres que en algún momento del periodo de gestación tomaron este medicamento y su hijo ha recibido un diagnóstico de autismo. «Imagina que sí haya tomado paracetamol y ahora piensa que porque lo tomó, su niño tiene autismo; de verdad, es un dislate», reitera.

En el caso de Castilla y León, el Centro Autonómico de Farmacovigilancia, adscrito a la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, es el encargado de trasladar y hacer llegar a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) cualquier incidencia que se detecte en cualquier fármaco. En el caso del paracetamol, fuentes sanitarias confirman que no ha habido ninguna comunicación por parte del centro regional a la Agencia Española y, por tanto, no se ha producido ni registrado ningún efecto adverso.

Revisado en 2019

Tras la controversia generada por las declaraciones de Donald Trump, este mismo martes la AEMPS ha emitido un comunicado en el que se muestra contundente: «No existe evidencia que relacione causalmente el uso de paracetamol durante el embarazo con el autismo en niños», de manera que las embarazadas «podrían seguir utilizando este medicamento cuando sea necesario, siguiendo siempre la recomendación de utilizar la dosis más baja posible que reduzca el dolor o la fiebre y utilizarla durante el menor tiempo posible».

De hecho, recuerda que en 2019 el Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) «revisó una señal de seguridad sobre el posible impacto del uso de paracetamol durante el embarazo en el neurodesarrollo de los niños» y los diversos estudios señalaron que «no era concluyente». Además, recoge en el comunicado la AEMPS que, según la información que maneja la Unión Europea, «una gran cantidad de datos de mujeres embarazadas que utilizaron paracetamol durante la gestación indican la ausencia de riesgo de malformaciones en el feto en desarrollo o en los recién nacidos».

Por todo ello, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sostiene que tanto la EMA como las autoridades competentes de la Unión Europea «supervisan de forma continua la seguridad de los medicamentos que contienen paracetamol» y, en caso de que se identificara una nueva información que modificase «el balance beneficio-riesgo o las condiciones de uso, se comunicaría».