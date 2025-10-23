Las herramientas para que la Justicia sea accesible para las personas con discapacidad

El Norte Valladolid Jueves, 23 de octubre 2025, 21:23 Comenta Compartir

El Colegio de Abogados de Valladolid ha acogido este jueves una jornada de formación para romper barreras en favor de las personas con discapacidad en los juzgados, especialmente para facilitar la comunicación en las declaraciones. Durante el coloquio se han abordado esas herramientas con sistemas alternativos de comunicación como pictogramas o sintetizadores de voz para favorecer la igualdad en la Justicia.

Para tal fin, según se ha analizado, sería vital la figura del facilitador judicial para dar cabida a aquellas personas que padecen afasia, anomalías en la faringe o la laringe, dificultades de aprendizaje, disartria, discapacidad intelectual, dislexia, enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, hipoacusia, sordera, parálisis cerebral infantil, trastorno del espectro autista, trastorno específico del lenguaje, trastornos de la atención con/sin hiperactividad y trastornos genéticos (síndrome de Down, síndrome de X frágil, síndrome de Rett...).

La jornada ha contado con la presencia de los abogados Elena de la Mano, Alicia Ferrero Gil y Francisco Javier Pablo y de Miguel.

Temas

Colegio de Abogados de Valladolid