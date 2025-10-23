El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Asistentes a las jornadas en el Colegio de Abogados de Valladolid. Carlos Espeso
Valladolid

Las herramientas para que la Justicia sea accesible para las personas con discapacidad

El Colegio de Abogados acoge una jornada de apoyo a la comunicación y facilitadores judiciales

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 23 de octubre 2025, 21:23

Comenta

El Colegio de Abogados de Valladolid ha acogido este jueves una jornada de formación para romper barreras en favor de las personas con discapacidad en los juzgados, especialmente para facilitar la comunicación en las declaraciones. Durante el coloquio se han abordado esas herramientas con sistemas alternativos de comunicación como pictogramas o sintetizadores de voz para favorecer la igualdad en la Justicia.

Para tal fin, según se ha analizado, sería vital la figura del facilitador judicial para dar cabida a aquellas personas que padecen afasia, anomalías en la faringe o la laringe, dificultades de aprendizaje, disartria, discapacidad intelectual, dislexia, enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, hipoacusia, sordera, parálisis cerebral infantil, trastorno del espectro autista, trastorno específico del lenguaje, trastornos de la atención con/sin hiperactividad y trastornos genéticos (síndrome de Down, síndrome de X frágil, síndrome de Rett...).

La jornada ha contado con la presencia de los abogados Elena de la Mano, Alicia Ferrero Gil y Francisco Javier Pablo y de Miguel.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vallisoletano Antonio Pelayo, acusado de agresión sexual a un periodista en Roma
  2. 2 Una incidencia deja sin luz unos minutos a 62.000 clientes de Valladolid
  3. 3 Muere José María Ayala, delegado de ABC en Castilla y León
  4. 4

    La Policía controlará que los dueños lleven agua jabonosa para fregar «45 millones» de meadas de perro anuales
  5. 5 Stella Banderas muestra los detalles de su vestido de novia
  6. 6

    La Policía disuelve una doble pelea entre «primos» en Barrio España
  7. 7

    La apertura de sus callejuelas devuelve la vida al cuartel de Farnesio un cuarto de siglo después de su clausura
  8. 8 Palencia no tendrá zona de bajas emisiones y las nuevas cámaras no podrán sancionar
  9. 9

    La cena que acabó con insultos racistas a una camarera en el centro de Valladolid llega a juicio
  10. 10

    La madre que sedó y asfixió a sus dos hijos en Parquesol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las herramientas para que la Justicia sea accesible para las personas con discapacidad

Las herramientas para que la Justicia sea accesible para las personas con discapacidad