Helena Caballero afronta el nombramiento «con ilusión» y augura que el cambio se notará «como en toda España» Helena Caballero, nueva subdelegada del gobierno en Valladolid. / Ical La nueva subdelegada en Valladolid agradece su designación y expresa su deseo de comprobar «lo que realmente tenemos entre manos« EL NORTE Valladolid Viernes, 22 junio 2018, 19:29

La nueva subdelegada del Gobierno en Valladolid, Helena Caballero, reconoció haber recibido el nombramiento «con ilusión» y con ganas de ver «lo que realmente tenemos entre manos», y auguró que el cambio que se ha producido de Gobierno se va a dejar notar «como en el resto de España».

En declaraciones a la Agencia Ical, Caballero prefirió no «decir nada» hasta que tome posesión porque estimó que es un día para «agradecer» el nombramiento y la confianza depositada en su persona. «Sin haber tomado ni posesión, no puedo decir mucho», insistió. Sin embargo, sí expresó su satisfacción por, no solo representar al Gobierno, sino también defender los proyectos de la provincia que ya están en marcha.

Por el momento incidió en la importancia de ver «cómo están presuestados, el dinero que tienen y cómo están» antes de aludir a las prioridades que se marca como subdelegada del Gobierno. Pero sí puso de relieve la «sensación de ilusión, de hacer cosas y la cantidad de cambios« que se aprecian y que también se dejarán notar en Valladolid, garantizó.