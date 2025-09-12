El Rey Fernando sufre un nuevo accidente en plena comparsa

Baile… de gigantes pero con visita inminente a talleres aunque una intervención en urgencias parece que no será suficiente. El Rey Fernando el Católico sufrió ... el segundo día de su salida estas fiestas una considerable lesión, perdiendo la cabeza en plena sesión de baile cuando un niño se cruzó en su camino. La figura del gigantón no llegó a caerse al suelo por el equilibrio mantenido de la persona que lo llevaba, pero ese quiebro inicial, pese a todo, motivó que se resquebrajase la imagen por el cuello y la cabeza salió por los aires. Un simbólico latigazo cervical ante el asombro y la tristeza de muchos espectadores.

Esto sucedió el pasado sábado durante el segundo baile de los ocho gigantes y ocho cabezudos en los comienzos de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de 2025, una sesión vespertina tras la resaca del día del pregón y que reunía a numeroso público en la Plaza Mayor para asistir al pasacalles camino hacia el Campo Grande. Y todo salió según lo previsto hasta que, durante los bailes, en el mismo paseo del Príncipe, un percance involuntario motivó un amago de caída pero que sí provocó la fragmentación de la cabeza. De cuajo, por la zona del cuello. Al finalizar la cita, toda la comparsa regresó hacia su fonda festiva en el zaguán de la Casa Consistorial.

La cabeza de Fernando el Católico, por su lado, fue recogida y llevada también con sumo cuidado por uno de los jóvenes que se encargan de la salida diaria de los gigantes y cabezudos por el centro de la capital vallisoletana. «Ahora está pendiente su restauración, aunque de momento se ha inmovilizado» en las dependencias consistoriales, explica Álvaro Vargas, coordinador del grupo responsable de los gigantes y cabezudos, quien reconoce junto a sus compañeros que los gigantes y cabezudos adolecen de una restauración y de un mantenimiento «en condiciones» desde años, aun con sus repasos puntuales debido a que hace dos años ésta misma figura del Rey Fernando sufrió una aparatosa caída, en plena Plaza Mayor, resultando fracturada también la cabeza.

El atractivo espectáculo continuaba esta edición, pero el domingo volvió a truncarse sorpresivamente porque en uno de los movidos e impulsivos bailes atendidos por petición popular volvió a provocar el fallo en uno de los anclajes del brazo de la Reina Isabel la Católica motivando que su brazo saliera volando por los aires. El desgastado mecanismo formado por una pletina de hierro y la falta de mantenimiento acabó con esta extremidad fuera de su lugar rasgándose del mismo modo la manga granate de su vestimenta. La mano, por su lado, las falanges, parece que no se vieron afectadas en demasía por el impacto de la caída. Aún con todo, esta figura de La Reina sí ha continuado saliendo esta semana en los pasacalles de las 18.30 horas si bien sus porteadores reconocen que ahora hay que tener más precaución e incluso anticiparse más a las situaciones porque la falta de un brazo descompensa la estabilización del gigante.

Una radiografía de los primeros bailes de las ferias donde los Reyes Católicos han sido especialmente protagonistas si bien cabe apuntar que son de las figuras que más llaman la atención entre su fiel legión de seguidores. Porque, como explica orgulloso Álvaro Vargas, este espectáculo diario de ver bailar a los gigantes y cabezudos cada año atrae más miradas y más atenciones «porque viene toda la familia: desde abuelos y padres hasta hermanos más mayores o más pequeñas». «Es una tradición muy nuestra, con figuras históricas fechadas en 1947, y que tenemos que cuidarla en todos los sentidos», determina al agradecer la presencia y el cariño de tantas personas que van a animarles y acompañarlos cada tarde de ferias.

En la actualidad, son alrededor de 40 personas las que integran el grupo de para llevar a todas las figuras, incluidos los relevos, y que, en el caso de los gigantes requieren mínimo dos relevos pero lo idea sería incluso más, tal y como apunta Álvaro Vargas quien, con una sonrisa de oreja a oreja, manifiesta sentirse «feliz, salvo el primer disgusto, por poder mantener la tradición y más ante tantos seguidores que tenemos de todas las edades».

Un atractivo, sin duda, una de las actividades que no podrían faltar dentro del programa oficial, que les lleva a considerar que habría que mantener tanto las estructuras de as figuras como los ropajes, algunos muy viejos o muy simples, e intentar así llegar lo más lustrosos posible a su 80 cumpleaños que se cumplirán en 2027. Asimismo, una eterna reivindicación aun reconociendo que no es fácil, proponen la idea que estos gigantes y cabezudos tan vallisoletanos pudieran estar visibles durante todo el año. Por lo pronto, y pensando en que desde el equipo de Gobierno Municipal se anime a permitirles volverlos a sacar en la próxima Cabalgata de los Reyes Magos, en las sesiones de este sábado y domingo anuncian nuevas coreografías y más complejas para despedir estas fiestas de 2025.

Unos bailes, por cierto, gracias también a los sones la interpretación de dulzaina y tamboril, a veces algún instrumento de percusión más como otra caja o un bombo, que son fundamentales para que las comparsas puedan desarrollar el baile en las mejores condiciones. Unos sonidos que, en orden cronológico de participación este año, de viernes a domingo, pertenecen a Los Fogatos, Campo de Mielgas, Aforit, Los del Duero, Aires de Castilla, Maxi La Torre, ;a Encina, La Atalaya, Tierras Llanas o Villaolid.