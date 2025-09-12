El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Detalle del gigantón sin la cabeza y del brazo que perdió la figura de Isabel la Católica. A. Barrio

Fiestas de Valladolid

El Rey Fernando sufre un nuevo accidente en plena comparsa

La figura del gigantón pierde la cabeza en uno de los bailes por el Campo Grande mientras que la falta de conservación de las históricas imágenes provoca también el desprendimiento del brazo de la figura de Isabel la Católica

Luis Amo

Luis Amo

Valladolid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:50

Baile… de gigantes pero con visita inminente a talleres aunque una intervención en urgencias parece que no será suficiente. El Rey Fernando el Católico sufrió ... el segundo día de su salida estas fiestas una considerable lesión, perdiendo la cabeza en plena sesión de baile cuando un niño se cruzó en su camino. La figura del gigantón no llegó a caerse al suelo por el equilibrio mantenido de la persona que lo llevaba, pero ese quiebro inicial, pese a todo, motivó que se resquebrajase la imagen por el cuello y la cabeza salió por los aires. Un simbólico latigazo cervical ante el asombro y la tristeza de muchos espectadores.

