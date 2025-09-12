El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Espectáculo de drones durante las fiestas de Valladolid 2024. Rodrigo Jiménez

Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 12 de septiembre

Vuelven los drones a Valladolid para sustituir a los fuegos artificiales en el paraje del Caño Hondo

Valladolid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:17

Antepenúltimo día de las Ferias y Fiestas de Valladolid con el espectáculo de drones como plato fuerte en el paraje del Caño Hondo, junto a Parquesol. También toros con Morante de la Puebla, Roca Rey y Marco Pérez.

• 10:00h. Bike Xperience on Board. Clase de ciclo desarrollada dentro del barco «Leyenda del Pisuerga» previa inscripción. Organiza: Xperience. Sport Club. Colabora: Coordinadora de Peñas.

• 17:00h. San Isidro - Pajarillos (C/ Cigüeña) Tío Tragaldabas.

• 17:00h. Covaresa (C/ Miguel de Unamuno) Tía Melitona.

• 17:00h. Teatro Calderón. El fantasma de la ópera. Musical.

• 17:00 a 21:00h. Cadenas de San Gregorio. Parque infantil de hinchables y talleres.

• 17:00 a 21:00h. Trofeo Fútbol Sala Virgen de San Lorenzo 'Memorial Jesús Jañez' y 'Memorial Manuel Herrero'. Polideportivos Parquesol y Lalo García. Organiza: Asociación Vallisoletana de Fútbol Sala.

• 17:30h. Residencia Santa Marta. Cno. Juana Jugán s/n. Dúo Oasis

• 18:00h. Plaza de Toros. Corrida de toros de Garcigrande para Morante de la Puebla, Roca Rey y Marco Pérez

• 18:00h. Plaza Gutiérrez Semprún a Playa de las Moreras. Pasacalles con animación musical espectáculo. Bubaloo. Coordinadora de Peñas

• 18:00h. Auditorio Feria de Valladolid. Lo de ferias: Tú a Pucela y nosotros a California.

• 18:30h. Paseo de las Moreras. Degustación gastronómica. Coordinadora de Peñas.

• 18:30h. Teatro Zorrilla. Querida Agatha Christie.

• 18:30 a 22:00h. Plaza Cantarranas. Rum€uros. Ruta 666.

• 18:30h. Plaza del Salvador. Gigantes y Cabezudos. Acompañan dulzaineros 'La Atalaya'.

• 18:30h. CVA Delicias. Paseo Juan Carlos I, 28- Dúo Fran Musical.

• 18:30h. C/ Espanta (La Rubia) Date cuento. Emboscad@s producciones

• 19:00h. Pza. de la Solidaridad (La Victoria) Animación de danzas del mundo con música en directo. Radalaila.

• 19:00h. Parque infantil Río Lobos (Nuevo Hospital). Circuito de tractores a pedales.

• 19:00h. Parque Alameda (junto Centro Cívico)Tía Melitona.

• 19:00h. Pinar de Antequera (parada de autobús) Tío Tragaldabas.

• 19:00h. Plaza Zorrilla. III Festival de Biodanza: Srt-Música, Movimiento y Expresión Corporal. Encuentro grupal.

• 19:00h. Paseo de las Moreras. Sesión de baile-guateque. Organiza: Coordinadora de Peñas. Colabora: Concejalía de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales.

• 19:00 a 03:00h. C/ J. A. Biólogo Valverde. Discomovida. Peña Komando Churruka.

• 19:30h. C/ León Animación musical con Batucada 'La Torzida'. Peña la Despensa.

• 20:00h. Plaza Mayor. D´Alma.

• 20:00h. Cúpula del Milenio. Concierto Orquesta de Laúdes Españoles Conde Ansúrez. Director: Miguel Rivera Salmerón. Concertino: Guillermo López de la Mano. Organiza: Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad.

• 20:00h. Sala Borja. Un violín para Chéjov.

• 20:00h. Teatro Carrión. Lyric Show. Drag Cabaret. Con Ácida Liss

• 20:00 a 23:00h. Plaza Fuente Dorada. Danzando en la calle: Little Room

• 20:30 a 22:00h. Paseo de las Moreras. Escenario Pistas Deportivas Presentación del campeonato de baile moderno y danza urbana de Valladolid 'All Star Dance Valladolid' edición 2026. Organiza: Concejalía de Juventud y La 8 Valladolid. Colabora: Coordinadora de peñas.

• 20:30h. Pérgola del Campo Grande 'Las Verbenas de la Feria'. Orquesta Tentación.

• 20:30h. Teatro Cervantes. Pop Club 3.0

• 20:30h. Teatro Zorrilla. Querida Agatha Christie

• 20:30h. Recinto José Luis Bellido XLII Feria de Folklore y Gastronomía. Actuaciones: Charanga 'La Pacheca' (La Rioja) y Grupo 'Aires de León' (León).

• 20:30h. Auditorio Feria de Valladolid. Lo de ferias: Tú a Pucela y nosotros a California.

• 20:45 a 04:00h. C/ Andrés de la Orden. El conciertazo de Fevapeñas XII Edición Actuaciones de las bandas Wateke, Triquel y LostWay. Fevapeñas

• 21:00h. Teatro Calderón. El fantasma de la ópera. Musical

• 21:00h. Academia de Caballería XXI Danzadolid. Espectáculo amateur de las escuelas de danza. Danzas hispanoamericanas (bailes latinos), urbanas y country.

• 21:00 a 04:00h. Paseo de las Moreras. Escenario Pistas Deportivas. Moreras Beach Fest 'Gran día de las peñas' (Fan Zone). Con la sesión de DJ´s locales y residentes de la Coordinadora de Peñas.

• 21:15h. Plaza Mayor. Familia Camarón.

• 22:00 a 01:00h. Escenario Rosaleda. Pista Skate. Colectivo local x Lorencito Fest.

• 22:15h. Paraje del Caño Hondo. Espectáculo de drones: 25 Aniversario de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo Paseo de las Moreras Campos de Vóley Moreras Beach Fest: DJ Pedro Calderón, productor de JC Reyes. Acompañan DJ´s locales (Viti Larios, Queco, Yorska y Finisher and Friends) y residentes de la Coordinadora de Peñas.

• 22:30 a 04:00h. Paseo de las Moreras, campos de vóley. Pedro Calderón, productor de JC Reyes. Acompañan DJ´s locales (Viti Larios, Queco, Yorska y Finisher and Friends) y residentes de la Coordinadora de Peñas.

• 23:00h. Plaza Mayor. Rosario Flores.

