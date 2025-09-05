El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Desfile del peñas de 2024. Rodrigo Jiménez

Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 5 de septiembre

Comienzan las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo con el desfile de peñas y el pregón desde el balcón del Ayuntamiento

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:20

Este 5 de septiembre, las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid arrancan para ofrecer diez días de música, espectáculos y algunas actividades por las calles vallisoletanas. Durante esa semana y hasta el 14 de septiembre, el foco de atención estará puesto en diferentes puntos de la ciudad. Consulta aquí el programa completo de las fiestas de Valladolid 2025.

• 11:00 a 14:00 y 16:00 a 21:00 h. Complejo Deportivo Rondilla Vallanoche: IV torneo de Jugger Fiestas de Valladolid. Colabora: Pucela Jugger. Organiza: vallanoche.es

• 15:00h. Parque Patos Juegos y actividades de peñas Peña Komando Churruka.

• 16:30h. Acera de Recoletos Concentración de peñas de Valladolid con sesión de los DJ´s locales y residentes de la Coordinadora de Peñas.

• 18:00h. Plaza del Milenio Tía Melitona.

• 18:00h. Plaza de Portugalete hasta Plaza Mayor Concentración de Peñas de Fevapeñas. Pasacalles con charanga El Pendón. Fevapeñas.

• 18:30h. Teatro Carrión Luis Piedrahita. Apocalípticamente correcto.

• 18:30 a 23:00h.Explanada C/ Mieses y vuelos por la ciudad. 'XXII Open de Aerostación - Trofeo Diego Criado del Rey'

• 19:00h. Desfile de Peñas con carrozas musicales. Coordinadora de Peñas. Recorrido: Acera Recoletos, Pza. Zorrilla, C/ Miguel Íscar, C/ Duque de la Victoria, C/ Ferrari y Plaza Mayor.

• 19:30h. Plaza Mayor Gigantes y Cabezudos. Acompañan dulzaineros 'Los Fogatos'.

• 19:30h. Teatro Calderón. El fantasma de la ópera. Musical.

• 19:30h. Centro Cultural Miguel Delibes, Sala Sinfónica Jesús López Cobos. Música de cine. Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

• 20:00 a 00:00 h.Circuito Súper Cross Parquesol. XXVI Super Cross Ciudad de Valladolid.

• 20:00h. Auditorio Feria de Valladolid. Lo de ferias: Tú a Pucela y nosotros a California.

• 20:00h. Sala Borja. Un Dios Salvaje.

• 20:00h. Plaza Gutiérrez Semprún. Juegos y actividades de peñas. Peña Bodega Paco.

• 20:15h. Plaza Mayor. Imposición del pañuelo y bandera al Conde Ansúrez por la peña 'El chupetón'. Coordinadora de Peñas.

• 20:30h. Plaza Mayor Pregón de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2025 a cargo de las jugadoras de rugby de 'El Salvador' y las patinadoras del Club Patinaje en Línea Valladolid 'Panteras' Acompañan dulzaineros 'Del Valle'. Chupinazo. Servicio de intérprete de lengua de signos.

• 20:30h. Pérgola del Campo Grande. 'Las Verbenas de la Feria'. Orquesta Fortuna.

• 20:30 a 04:00h. Paseo de las Moreras. IX PucelaRock: Josetxu Piperrak and the Riber Rock Band, de Kanteo y Amamarla! Otra Pucela es Posible.

• 20:30h. Teatro Zorrilla. El viaje del Monstruo fiero.

• 20:30h. Teatro Cervantes. Musikadabra: la magia de la música.

• 21:00h. Plaza Mayor. Javi Arroyo.

• 21:00 a 23:00h. Plaza Fuente Dorada. Danzando en la calle: Yrason.

• 21:15 a 04:00h. Paseo de Las Moreras. Moreras Beach Fest 'Grand Opening Moreras' Sesión de los DJ´s locales y residentes de la Coordinadora de Peñas.

• 22:00h. Plaza Mayor. Los Pichas: 20 Aniversario

• 22:00 a 04:00h. Escenario Rosaleda Pista Skate Oazë Underground x Lorencito Fest.

• 00:00h. Plaza Mayor. Los del Lío.

Programa completo de las fiestas de Valladolid 2025

