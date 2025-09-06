Programa de fiestas de Valladolid 2025. Sábado 6 de septiembre Beret, concierto en la Plaza Mayor y primer día de fuegos artificales en las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo

• 9:00 a 14:00 y 17:30 a 19:00h (Final).Campo de Fútbol La Ribera (Rivera de Castilla-Rondilla). Trofeo Fútbol Cadete XXXI Edición Memorial Claudio Manso. Organiza C.D. Juventud Rondilla.

• 11:00h a 14:00h y de 17:00 a 20:30h. Cúpula del Milenio. Campeonato de Puzzles. Individual y por Parejas 7º Memorial Segarra. Colabora: AEPuzz Asociación Española de Puzzles y Espacios Jóvenes de Valladolid

• 11:30 a 13:00h. Acera Recoletos. Súper Masterclass Zumba + Les Mills. Organiza: CDO. Colabora: Coordinadora de Peñas

• 12:00h. Barrio Valparaíso (Pza. Quinto Centenario). Tío Tragaldabas

• 12:00h y 17:30h.Campo Municipal de Fútbol 'Felicísimo de la Fuente'. XLIX Trofeo Memorial 'Felicísimo de la Fuente' (Semifinales). Organiza C.D. Unión Deportiva Sur.

• 12:00h. San Pablo. Tía Melitona

• 12:30 a 16:30h. Plaza Gutiérrez Semprún. Hinchables para niños y jóvenes Peña Bodega Paco.

• 12:30 a 14:30 y 17:00 a 21:00h. Cadenas de San Gregorio Parque infantil. de hinchables y talleres.

• 13:00 a 14:00h. Acera Recoletos. Exhibición de perros de asistencia y perros de compañía. Organiza: JASKAL. Colabora: Coordinadora de Peñas

• 16:00 a 19:30h. Chopera de las Moreras. Hinchables infantiles. Fevapeñas

• 16:30 a 19:30h. Chopera de las Moreras. Estand informativo Defaniva (Defensa de animales de Valladolid): colaboramos en difundir su labor contra el abandono y maltrato de perros. Fevapeñas

• 17:00 a 21:00h.Polideportivos Parquesol y Lalo García. Trofeo de Fútbol Sala Virgen de San Lorenzo 'Memorial Jesús Jañez' y 'Memorial Manuel Herrero'. Organiza Asociación Vallisoletana de Fútbol Sala.

• 17:00h. Chopera de Las Moreras. Abrapalabra Cuentacuentos (primer pase) Fevapeñas.

• 17:00h. Teatro Calderón. El fantasma de la ópera. Musical

• 17:00h. Huerta del Rey (C/ Rastrojo). Tía Melitona

• 18:00h. Plaza de Toros. Campeonato Mundial de Cortes, toros de Antonio Bañuelos

• 18:00h. Chopera de las Moreras. Abrapalabra. Cuentacuentos (segundo pase) Fevapeñas

• 18:00h. Teatro Cervantes. Peter Pan.

• 18:00h. Auditorio Feria de Valladolid. Lo de ferias: Tú a Pucela y nosotros a California.

• 18:30h. Paseo del Príncipe. Campo Grande. Gigantes y Cabezudos. Acompañan dulzaineros. 'Campo de Mielgas'

• 18:30h.CVA Puente Colgante. C/ Puente Colgante, 42. Dúo Mar y Arena

• 18:30h.CVA La Victoria. C/ San Sebastián, 3. José Antonio Pahino

• 18:30h.Pza. Porticada (Girón) Silencio, por favor. Jesús Puebla Mimo

• 18:30h. Pza. Camilo José Cela (Covaresa) Cantaclown. Alicia Maravillas

• 18:30 a 22:00h. Plaza Cantarranas. Trifásicos Di Versiones. Ruta 666

• 18:30h a 00:00h. Explanada C/Mieses con Avenida de los Recreos. XXII Open de Aerostación de Valladolid - Trofeo Diego Criado del Rey. Organiza: C.D. Mesetario de Aerostación.

• 19:00h. Plaza Everest (Pinar de Jalón) Nah Wahala Djs (Funk)

• 19:00h. Barrio Girón (Avda. Cerros, Transformador) Tía Melitona

• 19:00h. Acera Recoletos. Exhibición de Calistenia y Pole dance. Organiza: Vallanoche. Colabora: Coordinadora de Peñas

• 20:00h. De Plaza de la Rinconada a Calle Marqués del Duero. Pasacalles con batucada. 'La Torzida'. Fevapeñas

• 20:00 a 23:00h. Plaza Fuente Dorada. Danzando en la calle: Baile Fox

• 20:00h. Sala Borja. En lo más crudo del crudo invierno.

• 20:00h. Plaza Gutiérrez Semprún. Juegos y actividades de peñas. Peña Bodega Paco

• 20:00 a 04:00h. Paseo de Las Moreras. Moreras Beach Fest 'Tributo'. Con la sesión de los DJ´s locales y residentes de la Coordinadora de Peñas.

• 20:15h. Acera Recoletos. Festival 'Mamá, quiero ser artista'. Playback Show. Presentado por Preco. Coordinadora de Peñas

• 20:30h. Museo Patio Herreriano. Patio de los Reyes Arde´25. Óscar de Rivera y Edu Sabanah.

• 20:30 a 04:00h. Paseo de las Moreras. Flotsam and Jetsam, Aneuma, Iron What? Alterade. Asociación Pucela HeavyRock

• 20:30h. Pérgola del Campo Grande 'Las Verbenas de la Feria'. Orquesta El Salón

• 20:30h. Plaza España. Danzando en la calle: Farah Diva XX edición. Exhibición de danza a cargo de profesores y alumnos de diferentes disciplinas del centro: danza oriental, predanza, urban y comercial dance. Random de kpop de libre participación. Centro de Danza Farah Diva

• 20:30h. Calle Gerona, 10. Concierto a cargo de Bloom. Peña La Berrea.

• 20:30h. Teatro Carrión. Una madre de película. Toni Acosta

• 20:30h. Teatro Zorrilla. Efectiviwonder. El Monaguillo

• 20:30h. Auditorio Feria de Valladolid. Lo de ferias: Tú a Pucela y nosotros a California.

• 20:30h. Recinto José Luis Bellido. XLII Feria de Folklore y Gastronomía: Grupos 'Escuela de Asturianía' (Asturias), 'Axouxere', 'Anaquiños', 'Nivaria' y' Erguedela' (Galicia).

• 21:00 a 23:30h. Explanada de la calle de las Mieses. Night Glow con actuación de Cañoneros. Concierto y espectáculo de globos aerostáticos. Trofeo Diego Criado del Rey.

• 21:00 a 03:00h. Plaza Gutiérrez Semprún Macrodiscomovida Tony. Peña Bodega Paco.

• 21:00h. Teatro Calderón. El fantasma de la ópera. Musical.

• 21:00h. Teatro Cervantes. Urgencias a las tres de la mañana.

• 21:00h. Academia de Caballería. XXI Danzadolid. Espectáculo amateur de escuelas de danza. Danza Española: Folclore, Escuela Bolera, Flamenco y Danza Estilizada.

• 21:45h. Plaza Mayor. Eleká the Class.

• 22:00 a 03:00h. C/ Marqués del Duero. La Verbena de Fevapeñas VIII Edición. Disco Móvil Fórmula 1 Fevapeñas.

• 22:00 a 04:00h. Escenario. Rosaleda – Pista Skate Mimosos x Lorencito Fest.

• 22:15h. Paraje del Caño Hondo. Fuegos artificiales (Sesión 1ª). Pirotecnia. Caballer FX (Valencia).

• 23:00h. Plaza Mayor. Beret.