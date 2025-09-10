El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Espectáculo para toda la familia en la Casa Zorilla en fiestas pasadas. Alejandro Leonardo

Programa de fiestas de Valladolid 2025. Miércoles 10 de septiembre

El Tragaldabas y la Tía Melitona visitan los barrios de Valladolid en las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:16

En plenas fiestas de Valladolid los más pequeños podrán disfrutar de los hinchables en el centro de la ciudad en estas Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

• 17:00 a 21:00h. Cadenas de San Gregorio. Parque infantil de hinchables y talleres.

• 17:00h. La Pilarica (Pº Juan Carlos I con C/ Puente la Reina). Tía Melitona.

• 17:00 a 20:00h. Playa de las Moreras (Zona Paseo) IX Feria del Deporte. AFEDECYL.

• 17:00 a 20:00h. Acera Recoletos. Caricaturistas: un dibujo a cambio de una sonrisa. A. C. Eclipse.

• 17:00 a 21:00h. Trofeo Fútbol Sala Virgen de San Lorenzo 'Memorial Jesús Jañez' y 'Memorial Manuel Herrero'. Polideportivos Parquesol y Lalo García. Organiza: Asociación Vallisoletana de Fútbol Sala.

• 17:30h. Residencia Casa de la Beneficencia. Camibi del Cementerio, 6 Dúo Piñuel.

• 18:00h. Teatro Zorrilla. Origen. El mago Yunke.

• 18:00h. Parque Patos. Juegos y actividades peñas Peña Komando Churruka.

• 18:30h. Teatro Carrión. Inmaduros. Carlos Sobera y Ángel Pardo.

• 18:30h. Plaza Poniente. Gigantes y Cabezudos. Acompañan dulzaineros 'Maxi la Torre'

• 18:30h. CVA Rondilla. C/ Cardenal Torquemada, 52. Dúo Mar y Arena

• 18:30h. Recinto José Luis Bellido – Feria de Folklore y Gastronomía. Tío Tragaldabas

• 18:30h. Pza. J. A. Valverde (San Isidro-Pajarillos) ¡Que viene pesadilla! Bololo Teatro. Teatro infantil

• 18:30h. Plaza Marcos Fernández (Parquesol) Rockanroleando con Tina y Rodritmos en el adamio. Zolopotroko Teatro. Teatro musical infantil.

• 18:30h. Pza. Juan Pablo II (Villa del Prado) Al fin y al cabo. El gran Rufus.

• 18:30h. Plaza Cebada (Huerta del Rey) Este circo no es normal. Margarito y Cía.

• 18:30h. Plaza de las Batallas. Date cuento. Emboscad@s producciones.

• 19:00h. C/ Espanta (La Rubia) Henriko el hechicero.

• 19:00h. Pza. Circular. Talleres de percusión con tambores (desde 6 años). Pasacalles con Bubaloo, grupo de percusión.

• 19:00h. Barrio San Pedro Apóstol (C/ Madre de Dios) Tía Melitona.

• 19:00h. Zona infantil Paseo de las Moreras (chopera) Programación familiar: Mesa para dos. La luz de las Delicias.

• 19:30h. Museo Patio Herreriano. Patio de los Reyes Raúl Olivar 'Diario de seis cuerdas'.

Colaboran: Juventudes Musicales de Valladolid y Museo Patio Herreriano. Entrada: 5€ en www.info.valladolid.es a partir del 26 de agosto. Venta en taquilla miércoles 10 a partir de las 18:00h.

• 19:30h. Teatro Calderón. El fantasma de la ópera. Musical.

• 20:00h. Auditorio Feria de Valladolid. Lo de ferias: Tú a Pucela y nosotros a California.

• 20:00h. Plaza Gutiérrez Semprún. Juegos y actividades de peñas. Peña Bodega Paco.

• 20:00 a 23:00h. Plaza Fuente Dorada. Danzando en la calle: Baila Salsa Valladolid.

• 20:00 a 01:00h. V Festival Rock & Roll. Club Valladolid. Homenaje Elvis Presley – 48 Aniversario. Scorcia y Big 54, The Magnificats, Howlin Ramblers y DJs: Maly y Cesar Rebel Radio, Blanca y Gelo Club Elvis y Tahures del Rock & Roll. Rock&Roll Club Valladolid

• 20:00h. Paseo de las Moreras. Moreras Beach Fest: 'Indigo Show Fest' de la mano de Sergei Rez.

• 20:00h. Sala Borja. El Rigoletto de Shakespeare

• 20:30h. Pérgola del Campo Grande. 'Las Verbenas de la Feria'. Orquesta Fran Musical.

• 20:30h. Teatro Zorrilla. Origen. El mago Yunke.

• 20:30h. Recinto José Luis Bellido. XLII Feria de Folklore y Gastronomía. Actuaciones: Grupo coros y danzas 'Arienzo' (Murcia) y Agrupación Tradicional 'Virgen de los Aguadores', grupo invitado de Valladolid.

• 20:30h. Teatro Cervantes. Aguadulce habaneras.

• 20:45h. Plaza Mayor. Gon Abril.

• 21:00h. Academia de Caballería. Asociación de Profesionales de Danza de Castilla y León ProDanza.

• 21:00h. Plaza Ribera de Castilla (Rondilla). Rubencio.

• 21:00h. Teatro Carrión. Inmaduros. Carlos Sobera y Ángel Pardo

• 22:00h. Plaza Mayor. James Blunt.

• 22:00 a 01:00h. Paseo de las Moreras. Moreras Beach Fest: 'Reggeaton 2000'. Con la sesión de DJ´s locales y residentes de la Coordinadora de Peñas.

• 22:15h. Paraje del Caño Hondo. Fuegos artificiales (Sesión 5ª). Pirotecnia Vulcano (Madrid).

• 22:30h. Plaza Ribera de Castilla (Rondilla). Orquesta Omega.

Programa completo de las fiestas de Valladolid 2025

