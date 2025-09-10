Programa de fiestas de Valladolid 2025. Miércoles 10 de septiembre El Tragaldabas y la Tía Melitona visitan los barrios de Valladolid en las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo

Espectáculo para toda la familia en la Casa Zorilla en fiestas pasadas.

En plenas fiestas de Valladolid los más pequeños podrán disfrutar de los hinchables en el centro de la ciudad en estas Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

• 17:00 a 21:00h. Cadenas de San Gregorio. Parque infantil de hinchables y talleres.

• 17:00h. La Pilarica (Pº Juan Carlos I con C/ Puente la Reina). Tía Melitona.

• 17:00 a 20:00h. Playa de las Moreras (Zona Paseo) IX Feria del Deporte. AFEDECYL.

• 17:00 a 20:00h. Acera Recoletos. Caricaturistas: un dibujo a cambio de una sonrisa. A. C. Eclipse.

• 17:00 a 21:00h. Trofeo Fútbol Sala Virgen de San Lorenzo 'Memorial Jesús Jañez' y 'Memorial Manuel Herrero'. Polideportivos Parquesol y Lalo García. Organiza: Asociación Vallisoletana de Fútbol Sala.

• 17:30h. Residencia Casa de la Beneficencia. Camibi del Cementerio, 6 Dúo Piñuel.

• 18:00h. Teatro Zorrilla. Origen. El mago Yunke.

• 18:00h. Parque Patos. Juegos y actividades peñas Peña Komando Churruka.

• 18:30h. Teatro Carrión. Inmaduros. Carlos Sobera y Ángel Pardo.

• 18:30h. Plaza Poniente. Gigantes y Cabezudos. Acompañan dulzaineros 'Maxi la Torre'

• 18:30h. CVA Rondilla. C/ Cardenal Torquemada, 52. Dúo Mar y Arena

• 18:30h. Recinto José Luis Bellido – Feria de Folklore y Gastronomía. Tío Tragaldabas

• 18:30h. Pza. J. A. Valverde (San Isidro-Pajarillos) ¡Que viene pesadilla! Bololo Teatro. Teatro infantil

• 18:30h. Plaza Marcos Fernández (Parquesol) Rockanroleando con Tina y Rodritmos en el adamio. Zolopotroko Teatro. Teatro musical infantil.

• 18:30h. Pza. Juan Pablo II (Villa del Prado) Al fin y al cabo. El gran Rufus.

• 18:30h. Plaza Cebada (Huerta del Rey) Este circo no es normal. Margarito y Cía.

• 18:30h. Plaza de las Batallas. Date cuento. Emboscad@s producciones.

• 19:00h. C/ Espanta (La Rubia) Henriko el hechicero.

• 19:00h. Pza. Circular. Talleres de percusión con tambores (desde 6 años). Pasacalles con Bubaloo, grupo de percusión.

• 19:00h. Barrio San Pedro Apóstol (C/ Madre de Dios) Tía Melitona.

• 19:00h. Zona infantil Paseo de las Moreras (chopera) Programación familiar: Mesa para dos. La luz de las Delicias.

• 19:30h. Museo Patio Herreriano. Patio de los Reyes Raúl Olivar 'Diario de seis cuerdas'.

Colaboran: Juventudes Musicales de Valladolid y Museo Patio Herreriano. Entrada: 5€ en www.info.valladolid.es a partir del 26 de agosto. Venta en taquilla miércoles 10 a partir de las 18:00h.

• 19:30h. Teatro Calderón. El fantasma de la ópera. Musical.

• 20:00h. Auditorio Feria de Valladolid. Lo de ferias: Tú a Pucela y nosotros a California.

• 20:00h. Plaza Gutiérrez Semprún. Juegos y actividades de peñas. Peña Bodega Paco.

• 20:00 a 23:00h. Plaza Fuente Dorada. Danzando en la calle: Baila Salsa Valladolid.

• 20:00 a 01:00h. V Festival Rock & Roll. Club Valladolid. Homenaje Elvis Presley – 48 Aniversario. Scorcia y Big 54, The Magnificats, Howlin Ramblers y DJs: Maly y Cesar Rebel Radio, Blanca y Gelo Club Elvis y Tahures del Rock & Roll. Rock&Roll Club Valladolid

• 20:00h. Paseo de las Moreras. Moreras Beach Fest: 'Indigo Show Fest' de la mano de Sergei Rez.

• 20:00h. Sala Borja. El Rigoletto de Shakespeare

• 20:30h. Pérgola del Campo Grande. 'Las Verbenas de la Feria'. Orquesta Fran Musical.

• 20:30h. Teatro Zorrilla. Origen. El mago Yunke.

• 20:30h. Recinto José Luis Bellido. XLII Feria de Folklore y Gastronomía. Actuaciones: Grupo coros y danzas 'Arienzo' (Murcia) y Agrupación Tradicional 'Virgen de los Aguadores', grupo invitado de Valladolid.

• 20:30h. Teatro Cervantes. Aguadulce habaneras.

• 20:45h. Plaza Mayor. Gon Abril.

• 21:00h. Academia de Caballería. Asociación de Profesionales de Danza de Castilla y León ProDanza.

• 21:00h. Plaza Ribera de Castilla (Rondilla). Rubencio.

• 21:00h. Teatro Carrión. Inmaduros. Carlos Sobera y Ángel Pardo

• 22:00h. Plaza Mayor. James Blunt.

• 22:00 a 01:00h. Paseo de las Moreras. Moreras Beach Fest: 'Reggeaton 2000'. Con la sesión de DJ´s locales y residentes de la Coordinadora de Peñas.

• 22:15h. Paraje del Caño Hondo. Fuegos artificiales (Sesión 5ª). Pirotecnia Vulcano (Madrid).

• 22:30h. Plaza Ribera de Castilla (Rondilla). Orquesta Omega.