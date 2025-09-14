Programa de fiestas de Valladolid 2025. Domingo 14 de septiembre Las celebraciones se despiden hasta el año que viene

José Mercé durante un concierto.

El Norte Valladolid Domingo, 14 de septiembre 2025, 08:33

Valladolid pone hoy punto y final a las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo en su 25 Aniversario con el concierto de José Mercé en la Plaza Mayor y la retirada de la pañoleta de fiestas a la estatua del Conde Ansúrez.

• 9:00 a 15:00h.Campo de Tiro de El Rebollar (Valladolid-Ciguñuela). Campeonato Social de Caza San Humberto 'Virgen de San Lorenzo'. Organiza C.D. Asociación de Cazadores y Pescadores de Valladolid.

• 9:30 a 14:00h.Pista de vuelo de Los Alcotanes (Camino Cardosa, 2). 37 Concentración de Aeromodelismo Virgen de San Lorenzo. Organiza C.D. de Aeromodelismo Los Alcotanes.

• 10:00 a 14:00h.Plaza España. Especial Ecomercado: acércate a este espacio de encuentro de consumo ecológico donde se comercializan productos agroalimentarios ecológicos certificados y de proximidad, celebrando este mes de manera especial, las fiestas de la Virgen de San Lorenzo Concejalía de Medio Ambiente.

• 11:00 a 13:00h. Playa de Las Moreras. 59 Regata de Piragüismo Virgen de San Lorenzo. Organiza C.D. Cisne

• 11:00 a 14:00h. Polideportivos Parquesol y Lalo García. Trofeo de Fútbol Sala Virgen de San Lorenzo 'Memorial Jesús Jáñez' y 'Memorial Manuel Herrero'. Organiza Asociación Vallisoletana de Fútbol Sala.

• 11:00 a 14:00h. Playa de las Moreras. III Trofeo de Calistenia Virgen de San Lorenzo. Organiza C.D. Sons of Bars.

• 12:00h. Cúpula del Milenio. Zumba Masterclass. Más información en vallanoche.es. Colabora: ZumbaFitness. Organiza: vallanoche.es

• 12:00h. CC Parque Alameda. Juegos tradicionales gigantes de madera.

• 12:00h. Puente Duero. Tío Tragaladabas.

• 12:00h. Chancillería. Tía Melitona.

• 12:00h.Academia de Caballería. XXI Danzadolid. Espectáculo amateur de las escuelas de danza infantiles hasta 16 años aproximadamente. Todos los estilos.

• 12:30 a 14:30 h y 17:00 a 21:00. Cadenas de San Gregorio. Parque infantil de hinchables y talleres.

• 12:30h.Teatro Cervantes. Popeye el musical.

• 13:00h. Zona Centro. Pasacalles Peña Comuneros con dulzaineros «La Atalaya» Fevapeñas.

• 13:00h. Gigantes y Cabezudos. Acompañan dulzaineros «Villaolid».

• 14:00h. Plaza Gutiérrez Semprún. Comida peñera. Peña Bodega Paco.

• 17:00h.La Overuela (Plaza de las 7 partidas) Tío Tragaldabas.

• 17:00h. La Rubia (junto al LAVA). Tía Melitona

• 17:00h. Teatro Calderón. El fantasma de la ópera. Musical

• 18:00h. Plaza de Toros. Corrida de toros de Antonio Bañuelos para El Fandi, Manuel Escribano e Ismael Martín.

• 18:00h. Auditorio Feria de Valladolid. Lo de ferias: Tú a Pucela y nosotros a California.

• 18:00h. Teatro Carrión. El show de la Fantasy House. Fantasy Team.

• 18:30h.CVA Marquesina. C/ Dos de Mayo, 18 (Pasaje de la Marquesina). Dúo Stylo.

• 18:30h.CVA Zona Sur (Pº Zorrilla, 101). Dúo Oro.

• 19:00h. Academia de Caballería. Virgen de los Aguadores: Avíate pal baile. Folclore Vallisoletano.

• 19:00h.Pza. del Everest (Pinar de Jalón). Juegos tradicionales gigantes de madera.

• 19:00h. Teatro Zorrilla. We love disco, el musical.

• 19:00h. Plaza Juan de Austria. Tía Melitona.

• 19:00h.Villa del Prado (Juan Pablo II). Tío Tragaldabas

• 19:00h. Paseo de las Moreras. Moreras Beach Fest: 'La guinda del pastel'. Coordinadora de Peñas.

• 19:30h. Sala Borja. Agosto.

• 20:00 a 23:00h. Plaza Fuente Dorada. Danzando en la calle: Ritmo Latino.

• 20:00h. Plaza Mayor. Cristina Lázaro.

• 20:30h. Pérgola del Campo Grande. 'Las Verbenas de la Feria'. Orquesta El Salón.

• 20:30h. Auditorio Feria de Valladolid. Lo de ferias: Tú a Pucela y nosotros a California.

• 20:30h. Recinto José Luis Bellido XLII Feria de Folklore y Gastronomía. Actuaciones: Grupo 'Los Perets' (Cataluña), Grupo 'Segoviano' (Segovia)

• 20:30h. Teatro Cervantes. La Verbena de la Paloma.

• 21:30h. Plaza Mayor José Mercé canta a Manuel Alejandro

• 21:30h. Paseo de las Moreras a Plaza Mayor. Pasacalles retirar del pañuelo con la batucada ConClave. Coordinadora de Peñas.

• 23:00h. Plaza Mayor. Retirada del pañuelo al Conde Ansúrez. Coordinadora de Peñas.