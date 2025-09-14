Programa de fiestas de Valladolid 2025. Domingo 14 de septiembre
Las celebraciones se despiden hasta el año que viene
Valladolid
Domingo, 14 de septiembre 2025, 08:33
Valladolid pone hoy punto y final a las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo en su 25 Aniversario con el concierto de José Mercé en la Plaza Mayor y la retirada de la pañoleta de fiestas a la estatua del Conde Ansúrez.
• 9:00 a 15:00h.Campo de Tiro de El Rebollar (Valladolid-Ciguñuela). Campeonato Social de Caza San Humberto 'Virgen de San Lorenzo'. Organiza C.D. Asociación de Cazadores y Pescadores de Valladolid.
• 9:30 a 14:00h.Pista de vuelo de Los Alcotanes (Camino Cardosa, 2). 37 Concentración de Aeromodelismo Virgen de San Lorenzo. Organiza C.D. de Aeromodelismo Los Alcotanes.
• 10:00 a 14:00h.Plaza España. Especial Ecomercado: acércate a este espacio de encuentro de consumo ecológico donde se comercializan productos agroalimentarios ecológicos certificados y de proximidad, celebrando este mes de manera especial, las fiestas de la Virgen de San Lorenzo Concejalía de Medio Ambiente.
• 11:00 a 13:00h. Playa de Las Moreras. 59 Regata de Piragüismo Virgen de San Lorenzo. Organiza C.D. Cisne
• 11:00 a 14:00h. Polideportivos Parquesol y Lalo García. Trofeo de Fútbol Sala Virgen de San Lorenzo 'Memorial Jesús Jáñez' y 'Memorial Manuel Herrero'. Organiza Asociación Vallisoletana de Fútbol Sala.
• 11:00 a 14:00h. Playa de las Moreras. III Trofeo de Calistenia Virgen de San Lorenzo. Organiza C.D. Sons of Bars.
• 12:00h. Cúpula del Milenio. Zumba Masterclass. Más información en vallanoche.es. Colabora: ZumbaFitness. Organiza: vallanoche.es
• 12:00h. CC Parque Alameda. Juegos tradicionales gigantes de madera.
• 12:00h. Puente Duero. Tío Tragaladabas.
• 12:00h. Chancillería. Tía Melitona.
• 12:00h.Academia de Caballería. XXI Danzadolid. Espectáculo amateur de las escuelas de danza infantiles hasta 16 años aproximadamente. Todos los estilos.
• 12:30 a 14:30 h y 17:00 a 21:00. Cadenas de San Gregorio. Parque infantil de hinchables y talleres.
• 12:30h.Teatro Cervantes. Popeye el musical.
• 13:00h. Zona Centro. Pasacalles Peña Comuneros con dulzaineros «La Atalaya» Fevapeñas.
• 13:00h. Gigantes y Cabezudos. Acompañan dulzaineros «Villaolid».
• 14:00h. Plaza Gutiérrez Semprún. Comida peñera. Peña Bodega Paco.
• 17:00h.La Overuela (Plaza de las 7 partidas) Tío Tragaldabas.
• 17:00h. La Rubia (junto al LAVA). Tía Melitona
• 17:00h. Teatro Calderón. El fantasma de la ópera. Musical
• 18:00h. Plaza de Toros. Corrida de toros de Antonio Bañuelos para El Fandi, Manuel Escribano e Ismael Martín.
• 18:00h. Auditorio Feria de Valladolid. Lo de ferias: Tú a Pucela y nosotros a California.
• 18:00h. Teatro Carrión. El show de la Fantasy House. Fantasy Team.
• 18:30h.CVA Marquesina. C/ Dos de Mayo, 18 (Pasaje de la Marquesina). Dúo Stylo.
• 18:30h.CVA Zona Sur (Pº Zorrilla, 101). Dúo Oro.
• 19:00h. Academia de Caballería. Virgen de los Aguadores: Avíate pal baile. Folclore Vallisoletano.
• 19:00h.Pza. del Everest (Pinar de Jalón). Juegos tradicionales gigantes de madera.
• 19:00h. Teatro Zorrilla. We love disco, el musical.
• 19:00h. Plaza Juan de Austria. Tía Melitona.
• 19:00h.Villa del Prado (Juan Pablo II). Tío Tragaldabas
• 19:00h. Paseo de las Moreras. Moreras Beach Fest: 'La guinda del pastel'. Coordinadora de Peñas.
• 19:30h. Sala Borja. Agosto.
• 20:00 a 23:00h. Plaza Fuente Dorada. Danzando en la calle: Ritmo Latino.
• 20:00h. Plaza Mayor. Cristina Lázaro.
• 20:30h. Pérgola del Campo Grande. 'Las Verbenas de la Feria'. Orquesta El Salón.
• 20:30h. Auditorio Feria de Valladolid. Lo de ferias: Tú a Pucela y nosotros a California.
• 20:30h. Recinto José Luis Bellido XLII Feria de Folklore y Gastronomía. Actuaciones: Grupo 'Los Perets' (Cataluña), Grupo 'Segoviano' (Segovia)
• 20:30h. Teatro Cervantes. La Verbena de la Paloma.
• 21:30h. Plaza Mayor José Mercé canta a Manuel Alejandro
• 21:30h. Paseo de las Moreras a Plaza Mayor. Pasacalles retirar del pañuelo con la batucada ConClave. Coordinadora de Peñas.
• 23:00h. Plaza Mayor. Retirada del pañuelo al Conde Ansúrez. Coordinadora de Peñas.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.