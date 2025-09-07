El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Público en la sesión del DJ Belga Yves V, Festival electrónico internacional 2024. Carlos Espeso

Programa de fiestas de Valladolid 2025. Domingo 7 de septiembre

Teatro para los más pequeños en el Teatro Cervantes con Pinocho y Dj para amenizar la noche en la Plaza Mayor

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 08:12

Tercer día de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo en Valladolid. Es el día de los dj en la Plaza Mayor.

• 9:00 a 14:00h. Pista de Petanca en Parque Patricia. XXXIV Campeonato Nacional de Petanca Virgen de San Lorenzo. Organiza C.D. Petanca Valladolid.

• 9:30 a 11:45h. Piscina Municipal de Huerta del Rey. Exhibición de Natación Artística. Organiza Club de Natación Sincronizada Fabio Nelli.

• 10:15h. Exterior Cúpula del Milenio. XXI Concentración Harley Davidson and Custom Ciudad de Valladolid 2025. H.O.G. Valladolid Chapter.

• 10:30h. De Acera Recoletos a Puente de la Hispanidad. VII Marcha Cicloturística. Se recordará a los ciclistas fallecidos en accidentes de tráfico. Inscripción gratuita. Coordinadora de Peñas.

• 10:30 a 14:30h. Campo de Tiro 'El Rebollar'. Tiradas de Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo (Skeet).

• 11:00 a 14:00h. Polideportivos Parquesol y Lalo García. Trofeo Fútbol Sala Virgen de San Lorenzo 'Memorial Jesús Jañez' y 'Memorial Manuel Herrero'. Organiza Asociación Vallisoletana de Fútbol Sala.

• 11:00 a 14:30h. Plaza España. Mercado del Arte. Unión Vallisoletana.

• 11:30 a 13:30h. Acera de Recoletos. Exhibición de Zumba y Combat. Organiza: Experience Sport Club. Colabora: Coordinadora de Peñas.

• 12:00h. Pinar de Jalón (Plaza Everest) Tía Melitona.

• 12:00h. Delicias (Zona Hospital, C/ Pífano). Tío Tragaldabas.

• 12:00h a 14:00h. Campos de Fútbol José Luis Saso. XII Torneo de Ferias de Fútbol Femenino Ciudad de Valladolid. Organiza C.D. Parquesol.

• 12:30 a 14:30 y 17:00 a 21:00h. Cadenas de San Gregorio. Parque infantil de hinchables y talleres.

• 12:30h. Teatro Cervantes. Pinocho.

• 13:00h. Plaza del Libro. (Campo Grande) Yamparampán. Colorado: concierto inclusivo.

• 13:00h. Zona centro. Pasacalles Peña Despensa. Míticos con Charanga Los Duendes 2.0. Fevapeñas.

• 13:00h. Recinto José Luis Bellido. XLII Feria de Folklore y Gastronomía. Inauguración Oficial: desfile e izado de banderas.

• 13:00h. Plaza Gutiérrez Semprún. Hinchables Peña Bodega Paco.

• 16:00 a 20:00h. Campo de Tiro 'El Rebollar'. Tiradas de Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo (Doble Trap).

• 17:00h. Arturo Eyries (C/ Costa Rica). Tía Melitona.

• 17:00h. Teatro Calderón. El fantasma de la ópera. Musical.

• 17:00h. Teatro Cervantes. Pinocho.

• 18:00h. Cúpula del Milenio Magia infantil con Abracadabra KKDVaK.

• 18:00h. Plaza de Toros. Corrida de rejones de El Capea para Andy Cartagena, Guillermo Hermoso de Mendoza y Sergio Pérez de Gregorio.

• 18:00h. Teatro Zorrilla. Que Dios nos pille confesados.

• 18:00h. Auditorio Feria de Valladolid. Lo de ferias: Tú a Pucela y nosotros a California.

• 18:00h. Parque Patos. Juegos y actividades de peñas. Peña Komando Churruka.

• 18:30h. CVA Río Esgueva (Pza. Encuentro de los Pueblos, s/n) Dúo musical 2000

• 18:30h. CVA Huerta del Rey. C/ Pío del Río Hortega, 13. Dúo Oasis

• 18:30h. Zona infantil Paseo de Las Moreras. Gigantes y Cabezudos. Acompañan dulzaineros 'Aforit'

• 18:30h. Puente Duero. El sueño del Dragón. Fierabrás. Teatro infantil

• 18:30h. Pza. Vadillos. Silencio, por favor. Jesús Puebla Mimo

• 19:00h. Zona infantil Paseo de las Moreras. We Will Clown you. Luciérnagas Teatro.

• 19:00h. Parque de la Paz (Delicias) Animación de danzas del mundo con música en directo. Radalaila.

• 19:00h. Pza. del Nuevo Mundo (Valparaíso - Las Villas) Circuito de tractores a pedales.

• 19:00h. Los Santos Pilarica (C/ Cometa) Tía Melitona

• 19:00 a 04:00h. Paseo de las Moreras. Proyecto 47. 6ª edición HipHop Culture Event. Victor Rutty, Rober del Pyro y DJ Kaef. Monchodíez y grasa, DJ Shaweed, Ceseerre, Ucho, Pablo Beter & Kracks, Pucela Flava, Kapo la Lleca y Diamantes Negros. Saavedrawing.

• 19:00h. Acera Recoletos. Exhibición de Calistenia y Pole dance. Organiza: Vallanoche. Colabora: Coordinadora de Peñas

• 19:10, 19:50 y 20:30h. Cúpula del Milenio. Magia de salón con Juanje Moreno.

• 20:00h. Plaza España. Danzando en la calle: Boogaloo Latin Dance. Sesión de bailes latinos: salsa, bachata, ruda, son, bolero y danzón. Boogaloo Club de Bailes Latinos.

• 20:00h. Sala Borja. Retablo de las maravillas.

• 20:00 a 04:00h. Paseo de Las Moreras. Moreras Beach Fest 'Infofiestas x Moreras'. Con la sesión de DJ´s locales y residentes de la Coordinadora de Peñas.

• 20:00h. Plaza Gutiérrez Semprún Juegos y actividades de peñas Peña Bodega Paco.

• 20:00 a 23:00h. Plaza Fuente Dorada. Danzando en la calle: Style Dance

• 20:30h. Pérgola del Campo Grande «Las Verbenas de la Feria» Orquesta Tentación.

• 20:30h. Teatro Zorrilla. Que Dios nos pille confesados

• 20:30h. Auditorio Feria de Valladolid. Lo de ferias: Tú a Pucela y nosotros a California.

• 20:30h. Recinto José Luis Bellido XLII Feria de Folklore y Gastronomía. Actuaciones: Grupos baile y Rondalla 'La Muralla' (Ávila) y grupo 'Sabinosa' (Isla del Hierro).

• 20:30h. Teatro Cervantes. Sonia Fausto y Juan Carlos Vega

• 20:30h. Acera Recoletos. Espectáculo músical con Bubaloo. Coordinadora de Peñas

• 20:45h. Plaza Mayor. Sergei Rez.

• 21:00h. Acera Recoletos. Record Mundial Oficial: La línea de tarta más larga. Comprobación por parte del notario de la confección y de Official World Records. A continuación, se procederá a la degustación gratuita hasta fin de existencias. Colabora: Asociación de Confiteros de Valladolid. Organiza: Coordinadora de Peñas.

• 21:00h. Teatro Calderón. El fantasma de la ópera. Musica. Academia de Caballería XXI Danzadolid. Espectáculo amateur de las escuelas de danza. Danza clásica y contemporánea.

• 21:45h.Plaza Mayor. Carlos Jean.

• 22:00h. Cúpula del Milenio. Magia. Gran gala de noche hipnosis con Jorge Astyaro.

• 22:00 a 04:00h. Escenario Rosaleda – Pista Skate. La Neverita x Lorencito Fest.

• 22:15h. Paraje del Caño Hondo. Fuegos artificiales (Sesión 2ª). Pirotecnia Piroalpa (Castellón).

• 22:15h. Paseo Central del Campo Grande. Entrega de peñista honorífico 2025: Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Valladolid. Coordinadora de Peñas

• 23:15h. Plaza Mayor. Joyse.

• 00:00h. Plaza Mayor. Don Diablo.

Programa completo de las fiestas de Valladolid 2025

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido en el incendio que ha obligado a desalojar la carpa de la Casa de Andalucía
  2. 2 Siete heridos en el encierro de Medina tras escapar del recorrido uno de los toros
  3. 3 El vallisoletano José Moro se casa a sus 66 años con Fátima Pereyra
  4. 4

    Valladolid amanece repleta de pintadas contra la guerra en Gaza
  5. 5 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Sábado 6 de septiembre
  6. 6

    El desmontaje completo de la vía de Ariza despeja los terrenos para el futuro barrio de 597 viviendas
  7. 7 Un herido en un aparatoso vuelco de un coche en Laguna de Duero
  8. 8

    La Casa de Andalucía habilita una barra fuera de la carpa incendiada para vender rebujitos y salmorejo
  9. 9

    Los Pichas montan un fiestón con miles de amigos en la Plaza Mayor
  10. 10 Vuelca un turismo tras colisionar contra otro que salía de un garaje

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Programa de fiestas de Valladolid 2025. Domingo 7 de septiembre

Programa de fiestas de Valladolid 2025. Domingo 7 de septiembre