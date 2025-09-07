Programa de fiestas de Valladolid 2025. Domingo 7 de septiembre Teatro para los más pequeños en el Teatro Cervantes con Pinocho y Dj para amenizar la noche en la Plaza Mayor

Público en la sesión del DJ Belga Yves V, Festival electrónico internacional 2024.

El Norte Valladolid Domingo, 7 de septiembre 2025, 08:12 Comenta Compartir

Tercer día de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo en Valladolid. Es el día de los dj en la Plaza Mayor.

• 9:00 a 14:00h. Pista de Petanca en Parque Patricia. XXXIV Campeonato Nacional de Petanca Virgen de San Lorenzo. Organiza C.D. Petanca Valladolid.

• 9:30 a 11:45h. Piscina Municipal de Huerta del Rey. Exhibición de Natación Artística. Organiza Club de Natación Sincronizada Fabio Nelli.

• 10:15h. Exterior Cúpula del Milenio. XXI Concentración Harley Davidson and Custom Ciudad de Valladolid 2025. H.O.G. Valladolid Chapter.

• 10:30h. De Acera Recoletos a Puente de la Hispanidad. VII Marcha Cicloturística. Se recordará a los ciclistas fallecidos en accidentes de tráfico. Inscripción gratuita. Coordinadora de Peñas.

• 10:30 a 14:30h. Campo de Tiro 'El Rebollar'. Tiradas de Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo (Skeet).

• 11:00 a 14:00h. Polideportivos Parquesol y Lalo García. Trofeo Fútbol Sala Virgen de San Lorenzo 'Memorial Jesús Jañez' y 'Memorial Manuel Herrero'. Organiza Asociación Vallisoletana de Fútbol Sala.

• 11:00 a 14:30h. Plaza España. Mercado del Arte. Unión Vallisoletana.

• 11:30 a 13:30h. Acera de Recoletos. Exhibición de Zumba y Combat. Organiza: Experience Sport Club. Colabora: Coordinadora de Peñas.

• 12:00h. Pinar de Jalón (Plaza Everest) Tía Melitona.

• 12:00h. Delicias (Zona Hospital, C/ Pífano). Tío Tragaldabas.

• 12:00h a 14:00h. Campos de Fútbol José Luis Saso. XII Torneo de Ferias de Fútbol Femenino Ciudad de Valladolid. Organiza C.D. Parquesol.

• 12:30 a 14:30 y 17:00 a 21:00h. Cadenas de San Gregorio. Parque infantil de hinchables y talleres.

• 12:30h. Teatro Cervantes. Pinocho.

• 13:00h. Plaza del Libro. (Campo Grande) Yamparampán. Colorado: concierto inclusivo.

• 13:00h. Zona centro. Pasacalles Peña Despensa. Míticos con Charanga Los Duendes 2.0. Fevapeñas.

• 13:00h. Recinto José Luis Bellido. XLII Feria de Folklore y Gastronomía. Inauguración Oficial: desfile e izado de banderas.

• 13:00h. Plaza Gutiérrez Semprún. Hinchables Peña Bodega Paco.

• 16:00 a 20:00h. Campo de Tiro 'El Rebollar'. Tiradas de Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo (Doble Trap).

• 17:00h. Arturo Eyries (C/ Costa Rica). Tía Melitona.

• 17:00h. Teatro Calderón. El fantasma de la ópera. Musical.

• 17:00h. Teatro Cervantes. Pinocho.

• 18:00h. Cúpula del Milenio Magia infantil con Abracadabra KKDVaK.

• 18:00h. Plaza de Toros. Corrida de rejones de El Capea para Andy Cartagena, Guillermo Hermoso de Mendoza y Sergio Pérez de Gregorio.

• 18:00h. Teatro Zorrilla. Que Dios nos pille confesados.

• 18:00h. Auditorio Feria de Valladolid. Lo de ferias: Tú a Pucela y nosotros a California.

• 18:00h. Parque Patos. Juegos y actividades de peñas. Peña Komando Churruka.

• 18:30h. CVA Río Esgueva (Pza. Encuentro de los Pueblos, s/n) Dúo musical 2000

• 18:30h. CVA Huerta del Rey. C/ Pío del Río Hortega, 13. Dúo Oasis

• 18:30h. Zona infantil Paseo de Las Moreras. Gigantes y Cabezudos. Acompañan dulzaineros 'Aforit'

• 18:30h. Puente Duero. El sueño del Dragón. Fierabrás. Teatro infantil

• 18:30h. Pza. Vadillos. Silencio, por favor. Jesús Puebla Mimo

• 19:00h. Zona infantil Paseo de las Moreras. We Will Clown you. Luciérnagas Teatro.

• 19:00h. Parque de la Paz (Delicias) Animación de danzas del mundo con música en directo. Radalaila.

• 19:00h. Pza. del Nuevo Mundo (Valparaíso - Las Villas) Circuito de tractores a pedales.

• 19:00h. Los Santos Pilarica (C/ Cometa) Tía Melitona

• 19:00 a 04:00h. Paseo de las Moreras. Proyecto 47. 6ª edición HipHop Culture Event. Victor Rutty, Rober del Pyro y DJ Kaef. Monchodíez y grasa, DJ Shaweed, Ceseerre, Ucho, Pablo Beter & Kracks, Pucela Flava, Kapo la Lleca y Diamantes Negros. Saavedrawing.

• 19:00h. Acera Recoletos. Exhibición de Calistenia y Pole dance. Organiza: Vallanoche. Colabora: Coordinadora de Peñas

• 19:10, 19:50 y 20:30h. Cúpula del Milenio. Magia de salón con Juanje Moreno.

• 20:00h. Plaza España. Danzando en la calle: Boogaloo Latin Dance. Sesión de bailes latinos: salsa, bachata, ruda, son, bolero y danzón. Boogaloo Club de Bailes Latinos.

• 20:00h. Sala Borja. Retablo de las maravillas.

• 20:00 a 04:00h. Paseo de Las Moreras. Moreras Beach Fest 'Infofiestas x Moreras'. Con la sesión de DJ´s locales y residentes de la Coordinadora de Peñas.

• 20:00h. Plaza Gutiérrez Semprún Juegos y actividades de peñas Peña Bodega Paco.

• 20:00 a 23:00h. Plaza Fuente Dorada. Danzando en la calle: Style Dance

• 20:30h. Pérgola del Campo Grande «Las Verbenas de la Feria» Orquesta Tentación.

• 20:30h. Teatro Zorrilla. Que Dios nos pille confesados

• 20:30h. Auditorio Feria de Valladolid. Lo de ferias: Tú a Pucela y nosotros a California.

• 20:30h. Recinto José Luis Bellido XLII Feria de Folklore y Gastronomía. Actuaciones: Grupos baile y Rondalla 'La Muralla' (Ávila) y grupo 'Sabinosa' (Isla del Hierro).

• 20:30h. Teatro Cervantes. Sonia Fausto y Juan Carlos Vega

• 20:30h. Acera Recoletos. Espectáculo músical con Bubaloo. Coordinadora de Peñas

• 20:45h. Plaza Mayor. Sergei Rez.

• 21:00h. Acera Recoletos. Record Mundial Oficial: La línea de tarta más larga. Comprobación por parte del notario de la confección y de Official World Records. A continuación, se procederá a la degustación gratuita hasta fin de existencias. Colabora: Asociación de Confiteros de Valladolid. Organiza: Coordinadora de Peñas.

• 21:00h. Teatro Calderón. El fantasma de la ópera. Musica. Academia de Caballería XXI Danzadolid. Espectáculo amateur de las escuelas de danza. Danza clásica y contemporánea.

• 21:45h.Plaza Mayor. Carlos Jean.

• 22:00h. Cúpula del Milenio. Magia. Gran gala de noche hipnosis con Jorge Astyaro.

• 22:00 a 04:00h. Escenario Rosaleda – Pista Skate. La Neverita x Lorencito Fest.

• 22:15h. Paraje del Caño Hondo. Fuegos artificiales (Sesión 2ª). Pirotecnia Piroalpa (Castellón).

• 22:15h. Paseo Central del Campo Grande. Entrega de peñista honorífico 2025: Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Valladolid. Coordinadora de Peñas

• 23:15h. Plaza Mayor. Joyse.

• 00:00h. Plaza Mayor. Don Diablo.