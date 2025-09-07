El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Andy Cartagena en la plaza de Santander en julio del pasado año. Javier Cotera

Valladolid

Cartagena, Hermoso de Mendoza y Sergio Pérez abren el abono taurino

El ciclo se inicia este domingo con el festejo de rejones, y continuará de jueves a domingo con cuatro corridas, con Morante y Roca Rey como grandes atractivos para los aficionados

César Mata

César Mata

Domingo, 7 de septiembre 2025, 08:14

De un modo inverso al habitual y con solución de continuidad da inicio la feria taurina de Nuestra Señora de San Lorenzo. El festejo con ... el que habitualmente se cerraba el abono, la corrida de rejones, servirá como arranque del ciclo este domingo. Y, tras este espectáculo, habrá que esperar hasta el siguiente jueves, 11 de septiembre, fecha en la que continuará la programación de la feria, con la primera de las cuatro corridas de toros que completan el serial, en las que aparecen Morante de la Puebla, que ya ha regresado a los ruedos tras sufrir una cornada en Pontevedra, y Roca Rey como principal atractivo para los aficionados. Y ambos, junto en un mismo cartel, la tarde del viernes 12, junto con Marco Pérez, el joven matador salmantino.

