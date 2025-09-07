Cartagena, Hermoso de Mendoza y Sergio Pérez abren el abono taurino

De un modo inverso al habitual y con solución de continuidad da inicio la feria taurina de Nuestra Señora de San Lorenzo. El festejo con ... el que habitualmente se cerraba el abono, la corrida de rejones, servirá como arranque del ciclo este domingo. Y, tras este espectáculo, habrá que esperar hasta el siguiente jueves, 11 de septiembre, fecha en la que continuará la programación de la feria, con la primera de las cuatro corridas de toros que completan el serial, en las que aparecen Morante de la Puebla, que ya ha regresado a los ruedos tras sufrir una cornada en Pontevedra, y Roca Rey como principal atractivo para los aficionados. Y ambos, junto en un mismo cartel, la tarde del viernes 12, junto con Marco Pérez, el joven matador salmantino.

El cartel de este primer festejo lo componen el alicantino Andy Cartagena, el navarro Guillermo Hermoso de Mendoza y el salmantino Sergio Pérez de Gregorio, torero a caballo al que apodera Alberto García Buj, a la sazón dirigente máximo y administrador único de la mercantil Tauroemoción, empresa que gestiona el coso del paseo de Zorrillla. Así, la terna incorpora el toreo a la jineta del ya veterano Cartagena, siempre espectacular y efectista, el clasicismo de Guillermo Hermoso de Mendoza, continuador de la línea entonces vanguardista sin dejar de ser ortodoxa de su padre, Pablo, y el entusiasmo del joven Pérez de Gregorio, que en su aún corta trayectoria en los ruedos ya ha dejado muestras de su valía y progresión.

Reses de la Casa Capea

En el apartado ganadero, se lidiarán reses de la Casa Capea, con sus tres hierros denominados San Pelayo, Carmen Lorenzo y Capea, todos ellos nutridos con sangre Murube-Urquijo, la preferida por los toreros a caballo, sabedores de su adecuado tranco rítmico regular, siempre a la cola del caballo y de exquisita nobleza.

Tras el paseíllo y antes de la lidia del primer astado, se hará entrega a Sergio Pérez de Gregorio del trofeo como triunfador del festejo de rejones de la feria taurina de Valladolid del pasado año 2024. La entrega correrá a cargo del presidente de la Federación de Caballistas de Castilla y León, Ángel Capellán.

La marcha en la venta de abonos está respondiendo con la misma intensidad, o quizá superior, que la pasada temporada, y para la corrida del viernes 12, con Morante, Roca Rey y Marco Pérez se espera colgar el cartel de 'No hay billetes' en la taquilla.