Carmen Morales interpreta a la escritora Agatha Chritie. Carlos Villarejo

Actriz

Carmen Morales: «Agatha Christie podría ser cualquier mujer que ve cómo su vida se derrumba»

La actriz presenta en el Teatro Zorrilla 'Querida Agatha Christie', una obra dirigida por Juan Carlos Rubio que descubre la vida de la escritora británica, marcada por la salud mental, el desamor y la resiliencia femenina

Lucía San José

Valladolid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:05

Agatha Christie, al igual que los protagonistas de sus propias novelas, vivió entre enigmas y desafíos: la traición de su marido, la pérdida de su ... madre y la sombra de la depresión. En 'Querida Agatha Christie', Carmen Morales da vida a 'la reina del misterio', con la que comparte «la disciplina y la capacidad de transmitir al público», unas virtudes, que asegura, ha aprendido de sus padres. Junto con Juan Meseguer, forman un elenco que suena «muy bonito». El viernes 12 de septiembre, en el Teatro Zorrilla de Valladolid, la actriz encarna este viaje íntimo en el que la escritora británica conversa con Benito Pérez Galdós y descubre que, incluso en la oscuridad, es posible aprender a «surfear la vida».

