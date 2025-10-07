Euromillones se da un paseo por un barrio de Valladolid El sorteo dejó un acertante de tercera categoría en el Despacho Receptor 85600

El sorteo de EuroMillones de hoy, martes, ha dejado un acertante de tercera categoría (5+0) en el Despacho Receptor 85600 de Valladolid, que percibirá 37.500 euros, según informa Loterías y Apuestas del Estado. Además de en la ciudad del Pisuerga se registró otro acertante de la misma categoría en Vigo.

El despacho vallisoletano se encuentra situado en el número 5 de la calle Hermanitas de la Cruz, en el barrio de las Delicias.

En este sorteo no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). Con el eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de primera categoría (5 + 2) podría ganar 29 millones de euros.

El boleto acertante del Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de Ardales (Málaga).