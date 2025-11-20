La empresa 53Biologics, Pyme del Año 2025 de Valladolid

La empresa 53Biologics (Biotechnology Development for Industry in Pharmaceuticals S.L), dedicada a la fabricación de proteína recombinante y ADN plasmídico bajo las normas farmacéuticas, ... ha recibido el Premio Pyme del Año 2025 de Valladolid, un galardón que conceden el Banco Santander y la Cámara de Comercio, en colaboración con la Cámara de España y El Norte de Castilla.

El presidente de la Cámara de Valladolid, Víctor Caramanzana, abrió el acto de reconocimiento destacando la «importancia» de estos galardones: «Las Pymes de hoy no son el futuro de mañana, son el presente, los que suben las persianas todos los días y sacan la economía de la provincia adelante. Si las pequeñas y medianas empresas van bien, España va bien, y si van mal, no hay magia que lo arregle». Así, desde la Cámara han asegurado que el jurado ha valorado aspectos como el incremento de actividad, la mejora de resultados, la creación de empleo y la calidad del mismo, el proceso de internacionalización, la innovación, la sostenibilidad o las medidas de formación para los empleados.

Por su parte, el CEO de 53Biologics, Pablo Gutiérrez, aseguró en el momento de recoger el premio que «con todo el talento que hay en Valladolid, no esperaba ser premiado. Esto es el reconocimiento que más me toca el corazón porque me lo dan en Valladolid, y nadie es profeta en su propia tierra». Puso en valor la trayectoria de la empresa, nacida «con un papel en blanco» y construida, según aseguró, sobre la dificultad de emprender: «Empezamos pensando que sería fácil financiar este proyecto, pero nada más lejos de la realidad. Poco a poco generamos ventas y resultados, pero ningún proyecto llega a buen puerto sin un gran equipo humano».

Por otro lado, el premio a la internacionalización fue para Industrias José Luis Blanco S.L, una empresa familiar que exporta ya el 70% de su producción y que ha llevado un producto tan castizo como los churros a medio mundo.

Digitalización y formación

Asimismo, el Premio Digitalización e Innovación recayó en PackBenefit S.L, un modelo ejemplar de innovación industrial orientada a la sostenibilidad. En una década ha multiplicado por más de diez su capacidad productiva, ha impulsado inversiones superiores a 26 millones de euros y exporta más del 90% a los mercados de Europa.

En cuanto al Premio Formación y Empleo fue para Pentakill Studios S.L. que ha aumentado su plantilla en un 190% y multiplicado por cuatro su inversión en formación, convirtiéndose en un referente del creciente sector de los videojuegos. Además, el galardón a la Pyme Sostenible fue para Absotec Absorción Acústica S.L., destacada por ampliar la sostenibilidad al confort acústico.