Fernando de Lapi: 'Un salón y tres salas'

El malagueño publicó numerosos artículos en el decano de la prensa española

Valladolid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:18

«Nadie, después de Goya—nadie, tampoco, antes—, nos ha sacudido, nos ha estremecido así, y claro está que sin arte no podría lograrse tal fuerza do expresión y de sensación. Sin arte y sin técnica. Ahí están Zuloaga, pintor agrio y sombrío, y Solana, pintor truculento, a quienes Angeles Santos supera en dramatismo, sin partir de ellos. Por supuesto. Angeles Santos no tiene influencias; su maestro es ella misma, su atormentado y desequilibrado «yo». Todo ello explica que ella sola se haya bastado para dar interés—el único evidente—al Salón de este otoño», escribía Fernando De'Lapi el 7 de diciembre de 1930 en El Norte de Castilla.

Fernando de Lapi (Málaga, 1891) escribió poesía y teatro. También fue autor de varias zarzuelas, articulista y crítico de arte. Cursó sus estudios universitarios en Valladolid donde, entre 1908 y 1909, dirigió la revista 'Éxodo', en la que colaboraron Unamuno, Joaquín Costa, Salvador Rueda, Ricardo León o Ramón Gómez de la Serna, entre otros. En Valladolid entabló contacto con Jorge Guillén junto a quien, en 1917, firmó la adaptación de la obra de teatro 'El asalto', del dramaturgo francés Henry Bernstein». También tuvo una gran amistad con Gerardo Diego, los hermanos Álvarez Quintero y Jacinto Benavente.

