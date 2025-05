«La discriminación entre los adolescentes es el paso previo a los discursos de odio»

«A pesar de que parece que hay evolución en la sociedad, que avanzamos. Vemos que no, que no se cambia». La frase la dice ... Clara González Sanguino, investigadora en la Universidad de Valladolid y autora principal del estudio 'La estigmatización y la discriminación como factores de vulnerabilidad en la adolescencia'. La clave de la investigación se sintetiza en esos términos, estigmatizar y discriminar. El resumen es que más de la mitad de los adolescentes han presenciado cómo otros jóvenes eran objeto de discriminación. Pero hay más, mucho más. «El 54% de los encuestados lo han visto. Sobre todo en el ámbito escolar, que representa el 70% de los casos, frente al 1% en el familiar y el 8% con los profesores», prosigue la investigadora.

Más a fondo, entre el 15% y el 30% de los adolescentes experimentan de forma frecuente discriminación por otros pares. «Esto significa que lo sufren al menos varias veces al mes», indica la investigadora. Frente a esto, entre el 15% y el 17% aseguran que son tratados con poca educación o respeto, y como «si no fueran inteligentes». Además, el 14% son objeto de motes o insultos y más del 6% aseguran recibir amenazas e incluso agresiones con frecuencia. «Puede parecer un porcentaje bajo pero es un número que tendría que ser cero», matiza al investigadora. Entre los rasgos principales de discriminación detectados por estos jóvenes aparecen aspectos como la pertenencia a una minoría étnica -observado por el 26% de los jóvenes-, los vinculados al aspecto físico -que alcanzan el 23%-, el género o la orientación sexual -representan el 8%-. «Digamos que son las de siempre», incide la investigadora. De ahí, la frase inicial. «Parece que hay evolución en la sociedad, pero no se cambia».

«Si hay discursos de odio es porque existe un caldo de cultivo, que es la estigmatización»

A estos rasgos se añade también la salud mental como causa de discriminación. «Es un aspecto del que ya se habla mucho en la sociedad, pero parece que no se hace bien. Los adolescentes lo conocen, pero eso no se traslada en una mejor inclusión», apunta la investigadora. Entonces, ¿qué se podría hacer para mejorarlo? «Ahora mismo carecemos de un plan nacional contra el estigma. También es preciso formar al profesorado en materia específica, los docentes en Secundaria no tienen esa formación, porque no se les da y es quizá en esas edades donde se producen más problemas», responde Clara González. Y también, hacerlo de forma transversal y desde otras disciplinas como el deporte o el arte.

Hay también un factor importante, el dónde pueden derivar las conductas de estigmatización entre lo adolescentes. «Los adolescentes replican los estigmas de los adultos, y esto se acrecenta con las redes sociales y los influencers. Son un reflejo de la sociedad, pues son influenciables y replican los discursos que ven a través de diversos canales», explica la investigadora. Y se puede ir más allá. «La discriminación entre adolescentes puede ser un paso previo a los discursos de odio. Un antecedente. Si hay discursos de odio es porque también existe un caldo de cultivo, que es la estigmatización. Son discursos que están en el clima social y político, no es raro que haya un aumento», resume.

Hace unos días, el rector de la Universidad de Valladolid advirtió sobre el crecimiento de los discursos de odio en las universidades. «Aunque todavía son puntuales, existen y hay que cortarlos de raíz», expuso. Pues los datos de este estudio son ese origen. Desde la defensoría de la comunidad universitaria también concretaron que se ha producido un aumento de estos discursos desde hace cinco años, si bien todavía son los problemas menos cuantiosos que llegan a las defensorías de las instituciones académicas.

Consecuencias

La discriminación tiene sus consecuencias para quienes la sufren, algo sobre lo que también reflexiona el estudio. La conclusión principal es que incide de forma negativa en su calidad de vida. «Los adolescentes que además presentan un problema de salud y son estigmatizados tienen que enfrentarse a una doble patología, la propia de su condición más la discriminación. Son doblemente vulnerables», agrega la investigadora.

Frente a la lectura negativa, que más de la mitad de los adolescentes hayan presenciado discriminación puede significar que también saben identificarla, un aspecto clave para prevenirla. «Se han detectado casos donde no concretaban muy bien la estigmatización, pero la mayoría sí que eran certeros para detectarla». Dentro de los motivos más frecuentes de discriminación entre los adolescentes, según el estudio del Observatorio Social de la Fundación la Caixa, se recogen también las palabras más comunes en las respuestas a la pregunta: «Describe una situación de discriminación que hayas vivido o visto recientemente». Entre los términos más repetidos estaban «gordo, color, negro, sexual, diferentes, físico, marroquí o moro».

«Cuando preguntamos sobre si habían visto discriminación, se relataron experiencias como por ejemplo no dejar jugar a alguien por ser marroquí, reírse de un chico por ser gordo o tener problemas de salud o reírse de un compañero porque tiene discapacidad o por su género u orientación sexual», explica la autora principal del estudio. El estudio 'La estigmatización y la discriminación como factores de vulnerabilidad en la adolescencia', impulsado por el Observatorio Social de la Fundación la Caixa está liderado por los investigadores de la Universidad de Valladolid Clara González Sanguino, Jairo Rodríguez Medina, Alba Ayuso Lanchares, Elena Betegón Blanca, Lorena Valdivieso León y María Jesús Irurtia Muñiz. Los resultados se sustentan a partir de una encuesta en línea realizada a mil adolescentes españoles de entre doce y dieciséis años.