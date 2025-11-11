El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rosalía, con David Broncano este lunes en 'La Revuelta' de TVE. E. C.

El detalle de Rosalía en 'La Revuelta' con una vallisoletana que se desmayó durante un concierto

«Un besito y muchos ánimos, ojalá que puedas venir para el siguiente», dijo la cantante española más internacional a Aroa Bosch, que tampoco pudo asistir al programa de David Broncano al ser menor de edad

E. E.

E. E.

Valladolid

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:45

Comenta

La visita de Rosalía a 'La Revuelta' de TVE para presentar 'Lux', su nuevo y aclamado álbum, fue todo un acontecimiento televisivo que no solo ... llevó al programa de David Broncano a arrasar en audiencias, sino que además dejó curiosas y comentadas anécdotas. Entre bizcochos caseros y una junta de vecinos con Pedro Almodóvar, Alexia Putellas o Estopa, la cantante española más internacional tuvo tiempo incluso para lanzar un mensaje a una joven vallisoletana que se desmayó durante un concierto suyo y, en consecuencia, no pudo ver el final del 'show'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mueren dos personas en un accidente en la autovía que une Segovia y Valladolid
  2. 2

    El coche embestido por un camión en la autovía que une Segovia y Valladolid estaba parado en el arcén
  3. 3 Adiós a Javier García Rodríguez, prolífico escritor vallisoletano y «apasionado defensor de la palabra»
  4. 4

    Un coche se estrella contra un semáforo, que le cae encima, en la Avenida Zamora de Valladolid
  5. 5 Cayetano Rivera sufre un fuerte accidente y se niega a someterse al control de alcoholemia
  6. 6

    Juicio por el mayor alijo de coca descubierto en Valladolid: 862 kilos valorados en 65 millones de euros
  7. 7 Hallan muerto a un sintecho en el Paseo de Zorrilla de Valladolid
  8. 8

    Conduce drogado por Valladolid mientras ve una película en el coche
  9. 9 Identifican el cadáver de una joven de 24 años a la que apuñalaron y enterraron en cal viva en Langreo en 1991
  10. 10 Un hombre arranca de un mordisco un trozo de oreja a otro durante una pelea en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El detalle de Rosalía en 'La Revuelta' con una vallisoletana que se desmayó durante un concierto

El detalle de Rosalía en &#039;La Revuelta&#039; con una vallisoletana que se desmayó durante un concierto