El detalle de Rosalía en 'La Revuelta' con una vallisoletana que se desmayó durante un concierto

La visita de Rosalía a 'La Revuelta' de TVE para presentar 'Lux', su nuevo y aclamado álbum, fue todo un acontecimiento televisivo que no solo ... llevó al programa de David Broncano a arrasar en audiencias, sino que además dejó curiosas y comentadas anécdotas. Entre bizcochos caseros y una junta de vecinos con Pedro Almodóvar, Alexia Putellas o Estopa, la cantante española más internacional tuvo tiempo incluso para lanzar un mensaje a una joven vallisoletana que se desmayó durante un concierto suyo y, en consecuencia, no pudo ver el final del 'show'.

Es habitual que Broncano interactúe con el público durante la grabación de este espacio de humor y entrevistas de La 1, y este lunes no iba a ser menos. En un momento dado, antes de presentar a la artista catalana, el cómico dio paso a una espectadora para que comentara el percance que vivió en primera persona durante un concierto de Rosalía.

Se trataba de Naiara Bosch, una vallisoletana que relató cómo su hermana Aroa, que además no pudo acudir al programa al ser menor de edad, se desmayó en la recta final de una actuación de la cantante. En concreto, mientras interpretaba 'Con Altura'. «Fuimos las dos al concierto y se desmayó y salimos, no vimos el final», relató la vallisoletana.

Ampliar Aroa y Naiara Bosch antes del concierto de Rosalía. El Norte

«Encima hoy (en referencia al lunes) tampoco puede venir porque es menor de edad, jo tu hermana, madre mía, la fatalidad de esa muchacha... ¿Quieres mandarle un mensaje bonito a tu hermana de ánimo? Es verdad que la vida le está castigando mucho, primero volcó en el concierto de su ídola y el día que su ídola quizás (aún no habían desvelado el nombre del invitado) viene al programa no puede venir por poco, qué costaba haberle hecho un permiso y que viniese la muchacha», opinó David Broncano. «Nada, que espabile y que crezca», bromeaba Grison entre risas y aplausos.

«Agüita y electrolitos»

Minutos más tarde, ya con Rosalía presente en plató, el presentador trasladó lo que acababa de contar la vallisoletana. «La hermana de esta muchacha fue a verte actuar y se desmayó en el concierto y se fue, claro. Tú imagínate si hoy dice Rosalía: 'Ya nunca más voy a dar un concierto', pues tu hermana...», añadió Broncano.

La cantante no lo dudó y tuvo un detalle con Aroa Bosch que probablemente nunca olvidará. «¿Cómo se llama ella?», preguntó a la hermana. «Bueno, un besito para Aroa, muchos ánimos, ojalá te puedas venir para el siguiente y sí, por favor, agüita, electrolitos... Lo que haga falta para mantenerte ahí, hasta el final», fue su mensaje de Rosalía para la joven vallsioletana mientras lanzaba besos a la pantalla.