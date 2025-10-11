El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Valladolid

Un desfile para conmemorar el Día de La Hispanidad

Los colectivos hispanos vecinos de la ciudad desfilaron por el centro portando las banderas de los países de Hispanoamérica

El Norte

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:41

Valladolid celebró este sábado un desfile de banderas para conmenorar el Día de la Hispanidad. Los colectivos hispanos vecinos de la ciudad desfilaron, portando las banderas de los países de Hispanoamérica, desde el Palacio Real hasta la Casa de Zorrilla, pasando por la plaza de San Pablo y la calle Cadenas de San Gregorio.

Frente al Colegio de San Gregorio se realizó una parada en recuerdo del 475 aniversario de la Controversia de Valladolid. El jardín romántico de la casa de Zorrilla acogió, al térmio del desfile, actuaciones de música y danza de los colectivos participantes en este encuentro.

