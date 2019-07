Un cargador de móvil sobre una cama provoca un incendio en un piso de Valladolid Un equipo de bomberos en la puerta del edificio de Parquesol. / Ramón Gómez Quince bomberos han tenido que intervenir en la vivienda de la calle Hernando de Acuña de Parquesol EL NORTE Valladolid Lunes, 1 julio 2019, 14:42

Efectivos del Parque de Bomberos de Valladolid y agentes de la Policía Nacional y Local han tenido que acudir sobre la una de la tarde de este lunes al barrio vallisoletano de Parquesol para intervenir en un incendio declarado en el número 41 de la calle Hernando de Acuña.

Una llamada alertaba al 1-1-2 minutos antes de la existencia de una densa nube de humo en el patio interior del inmueble. Quince bomberos han accedido por las escaleras hasta el cuarto piso para sofocar las llamas que calcinaban de uno de los colchones de la vivienda y que, según ha explicado el mando del operativo, «ha ardido al quemarse un cargador de móvil -sin terminal- cuyo cable estaba sobre la cama».

En esta ocasión no hay que lamentar heridos y en una hora escasa la situación ha sido controlada, pero desde el Cuerpo de Bomberos recuerdan que «nunca se debe dejar el móvil encima de la cama, ni del sillón, ni sobre productos inflamables durante su carga». Existe un riesgo real de incendio tanto por la acumulación de calor como por la posibilidad de un cortocircuito.

Y la situación se agrava si utilizamos cargadores no oficiales, que no ofrecen ninguna garantía de seguridad y en la mayoría de los casos no han pasado los controles de calidad que exige la legislación ni cumplen con las normativas europeas.