El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El delegado de Defensa y subdelegado en Valladolid, Joaquín González Blanco, durante su discurso por el día conmemorativo de esta institución.

Ver 27 fotos
El delegado de Defensa y subdelegado en Valladolid, Joaquín González Blanco, durante su discurso por el día conmemorativo de esta institución. Aida Barrio

Valladolid

El delegado de Defensa lamenta que no haya «sentimiento de identidad nacional» entre los jóvenes: «No quieren jurar bandera»

Durante un acto conmemorativo ha emplazado a la comunidad educativa para que «desde las aulas se dé a conocer a las Fuerzas Armadas», instando a la UVA a crear «una cátedra específica sobre Seguridad y Defensa»

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Martes, 11 de noviembre 2025, 19:24

Comenta

En el mismo salón de actos en el que tomó posesión hace cinco años, un 24 de octubre de 2020, el delegado de Defensa de ... Castilla y León y subdelegado en Valladolid, Joaquín González Blanco, ha presidido por última vez este martes el acto de conmemoración que cada año celebra en noviembre esta institución, que este 2025 cumple tres décadas. Acompañado por el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales y el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, entre otras autoridades, ha pronunciado unas palabras con sabor a despedida anticipada -su cese por cumplimiento de mandato está previsto para octubre de 2026- con las que ha hecho balance de un lustro en el cargo, destacando logros, pero también algunos sinsabores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El coche embestido por un camión en la autovía que une Segovia y Valladolid estaba parado en el arcén
  2. 2

    Mueren dos personas en un accidente en la autovía que une Segovia y Valladolid
  3. 3 Adiós a Javier García Rodríguez, prolífico escritor vallisoletano y «apasionado defensor de la palabra»
  4. 4

    Un coche se estrella contra un semáforo, que le cae encima, en la Avenida Zamora de Valladolid
  5. 5 Hallan muerto a un sintecho en el Paseo de Zorrilla de Valladolid
  6. 6

    Detenido un vigilante de seguridad por agredir a policías cuando esperaba en un centro de salud
  7. 7

    Conduce drogado por Valladolid mientras ve una película en el coche
  8. 8 Un médico se refugia en una consulta para evitar ser agredido por un paciente con una muleta
  9. 9 Muere tras ser apuñalado por su hermano en una pelea en Ponferrada
  10. 10

    Los tres edificios dinamitados en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El delegado de Defensa lamenta que no haya «sentimiento de identidad nacional» entre los jóvenes: «No quieren jurar bandera»