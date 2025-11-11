El delegado de Defensa lamenta que no haya «sentimiento de identidad nacional» entre los jóvenes: «No quieren jurar bandera»

En el mismo salón de actos en el que tomó posesión hace cinco años, un 24 de octubre de 2020, el delegado de Defensa de ... Castilla y León y subdelegado en Valladolid, Joaquín González Blanco, ha presidido por última vez este martes el acto de conmemoración que cada año celebra en noviembre esta institución, que este 2025 cumple tres décadas. Acompañado por el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales y el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, entre otras autoridades, ha pronunciado unas palabras con sabor a despedida anticipada -su cese por cumplimiento de mandato está previsto para octubre de 2026- con las que ha hecho balance de un lustro en el cargo, destacando logros, pero también algunos sinsabores.

A esa misma toma de posesión ha aludido durante su discurso, rescatando de aquella que «el futuro de España se encuentra en nuestras aulas», para apelar a la necesidad de «cambiarlo», ante el resultado cosechado en la difusión de la Cultura de Defensa, «el principal cometido» de las Delegaciones y Subdelegaciones de la materia, que ha tildado de «un poco decepcionante». Pese a los esfuerzos realizados, con «más de 70 charlas a 2.000 alumnos» y la puesta en marcha de una jornada para escolares en la base de El Empecinado, la encuesta practicada entre las personas que se han presentado a jurar bandera -un acto obligatorio para la toma de posesión de los militares que también pueden llevar a cabo civiles de forma voluntaria-, ha arrojado que la mayoría son varones jurandos «mayores de 50 años» que en su día realizaron el servicio militar obligatorio. Con un perfil muy similar, en edad, entre el público femenino.

«Nuestros jóvenes, sin distinguir su nivel cultural, no quieren jurar bandera. No hay sentimiento de identidad nacional, ni reconocimiento de los Símbolos Nacionales con un sentimiento personal de orgullo», ha lamentado González Blanco, emplazando a las autoridades educativas y académicas a colaborar para que «desde las aulas se dé a conocer a las Fuerzas Armadas y la necesidad de la defensa al servicio de la paz». Una materia incluida en el decreto autonómico que regula el contenido del currículo académico, ha recordado. «Queremos ofrecernos a la Consejería de Educación para ayudar a nuestros profesores en esta materia o, si es necesario, impartir nosotros esa parte de la asignatura», incidió.

Un «primer paso» en institutos que preceda a la creación de una «cátedra específica sobre Seguridad y Defensa» en la Universidad de Valladolid. «Es de las pocas de Castilla y León que no dispone de ella, como así la tiene Ávila, Burgos o León», ha asegurado el coronel, tendiendo los puentes del Ministerio de Defensa para «colaborar en la preparación de un borrador» que inicie la firma de un convenio con el que «enseñar a nuestros universitarios que la Defensa es parte de la Seguridad y que gracias a esa Seguridad podemos disfrutar de una sociedad libre y democrática». Concienciando con ello sobre la importancia del gasto en Defensa que posibilita «disponer de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que atienda catástrofes naturales» y asumir compromisos a nivel internacional para «proteger el mundo occidental en el que vivimos».

En un plano más administrativo, ha hecho hincapié en algunos logros como la renovación de infraestructuras e instalaciones en la sede de Valladolid, que ahora cuenta con nuevos vestuarios, gimnasio y un aparcamiento asfaltado, entre otras mejoras con las que han conseguido ser «la única administración pública de España» en obtener tres sellos por su reducción de la huella de carbono. También en «la mejora de las condiciones de trabajo de todo el personal» bajo sus órdenes - en Valladolid nueve oficiales, 8 suboficiales, dos militares de tropa y marinería, cinco funcionarios y otros seis trabajadores -.

El empeño en estrechar lazos con la comunidad educativa se ha visto también reflejado en la concesión del premio 'Conde Ansúrez Caballero Leal', que reconoce a personas o instituciones que hayan llevado a cabo iniciativas para impulsar la institución militar y que este año ha galardonado a dos docentes del Colegio Nuestra Señora del Rosario y del Instituto Núñez de Arce (Pablo Méndez González, Director del Departamento de Ciencias Sociales, y Jaime Antonio Foces Gil, antiguo orientador, respectivamente). «Hemos querido que sea un premio ex aequo porque es cierto que vais de la mano cada vez que os solicitamos apoyo para poder poner en práctica algún proyecto», ha agradecido el delegado.

Distinciones civiles y militares

También se ha dirigido a las dos alumnas ganadoras del concurso 'Carta a un militar español', que también convoca esta Delegación, Celia Cifuentes y Arancha Molpeceres, estudiantes de primero de Bachillerato en Nuestra Señora del Rosario y el IES Juan de Juni. «Quiero que sepáis que para nosotros el poder leer vuestras cartas y ver la emotividad que en ellas expresáis y el cariño con el que nos tratáis, es siempre un estímulo para seguir trabajando desde el silencio».

Durante la ceremonia también se han entregado condecoraciones de diversas órdenes a ocho militares y la entrega de diplomas por ascenso y títulos honoríficos al personal reservista voluntario, a quienes también ha dirigido sus felicitaciones por las «condecoraciones merecidas» que ha hecho extensibles a los familiares que han sufrido las «ausencias y sacrificios». «Felicitar también a todos esos Reservistas Voluntarios que ofrecen sus servicios a la Patria y que en algún caso os estáis convirtiendo en piezas fundamentales para completar el puzzle que suponen nuestras plantillas», ha concedido el Delegado y subdelegado en una provincia que cuenta con más de 2.000 militares desplegados y unos 90 reservistas.