Carritos de bebé por la Bajada de la Libertad. Aida Barrio

De Daniel a Mateo y de María a Lucía: así han cambiado los nombres de moda en Valladolid

Olivia y Leo han ganado posiciones en los últimos meses, frente a Sergio, Javier, Laura o Cristina, que triunfaron a finales del siglo pasado

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:38

Lucía (con 43 niñas inscritas) y Mateo (con 60 altas en el registro civil) fueron los nombres preferidos por los vallisoletanos a la hora de ... elegir cómo llamar a los recién nacidos en la provincia. Así se desprende del informe publicado este miércoles por el INE y que, por primera vez, ofrece datos detallados por provincias (y no por comunidad autónoma, como ocurría hasta ahora) sobre cómo se llaman los bebés llegados al mundo en 2024. La elección de Lucía y Mateo no es, desde luego, novedosa, ya que estos nombres figuran en varias ocasiones entre los más habituales de los peques vallisoletanos.

