De Daniel a Mateo y de María a Lucía: así han cambiado los nombres de moda en Valladolid

Lucía (con 43 niñas inscritas) y Mateo (con 60 altas en el registro civil) fueron los nombres preferidos por los vallisoletanos a la hora de ... elegir cómo llamar a los recién nacidos en la provincia. Así se desprende del informe publicado este miércoles por el INE y que, por primera vez, ofrece datos detallados por provincias (y no por comunidad autónoma, como ocurría hasta ahora) sobre cómo se llaman los bebés llegados al mundo en 2024. La elección de Lucía y Mateo no es, desde luego, novedosa, ya que estos nombres figuran en varias ocasiones entre los más habituales de los peques vallisoletanos.

El caso de Lucía es clarísimo: de los últimos 29 años (desde 1996), ha sido el nombre más habitual en 19 ocasiones. La primera vez que Lucía se colocó en lo más alto de la lista fue en 1999, después de desbancar a María, que había triunfado en los dos años inmediatamente anteriores. María repitió en 2000 y 2001. Desde entonces, el reinado de Lucía ha sido casi absoluto. Rara es la clase de Primaria donde no hay una niña con ese nombre. Tan solo se han colado otros diferentes en 2011 (Paula), 2014 (Daniela) o 2019, 2021 y 2022, donde Valeria se ha presentado como una dura competidora.

En el caso de los chicos, Mateo se ha convertido en el gran triunfador desde 2019 (con el ligero paréntesis de 2022, cuando Martín se aupó a la primera posición). En el caso de los nombres de varón ha habido más variedad que en el de chicas. Daniel triunfó en once de los últimos 29 años (hasta donde llega este estudio del INE), con su época dorada entre 2010 y 2016. Pablo tuvo su momento de gloria entre 2002 y 2006 y a finales del siglo pasado, la competencia estaba entre Álvaro y Sergio.

Valladolid coincide con el conjunto de España en el nombre de varón más repetido (Mateo), pero no ocurre lo mismo con el de mujer, ya que Sofía se sitúa en primera posición en todo el país. Sofía domina en 21 provincias (como Alicante, Asturias, Ávila, Barcelona, Burgos, Castellón, Málaga o Madrid). Lucía gana en once (como Navarra, Jaén, Cantabria, La Rioja y Badajoz, además de Valladolid). Otros nombres al alza son Martina (es el más habitual en Huesca, León y Lugo) y Vega (el más elegido en Guadalajara, Palencia, Salamanca, Zamora o Pontevedra). En las provincias del sur son fieles a María.

La tradición del sur también se repite con los nombres de chico. En provincias como Sevilla, Córdoba o Granada la primera posición es para Manuel. Martín es el nombre más elegido en cinco territorios (Segovia, Zamora, Alicante, Cuenca y Soria) y Mateo se hace fuerte en 21 provincias (como Valencia, Madrid, Barcelona o Asturias, junto a Valladolid).

Una de las curiosidades que ofrece este nuevo trabajo del INE es que permite rastrear cómo han cambiado los gustos populares a la hora de llamar a los niños. Hay nombres que triunfaron a lo grande hace tres décadas y que ahora no figuran entre los diez más repetidos. Y al revés, nombres que ahora se han puesto de moda y que parecían impensables a finales del siglo XX.

En los chicos, uno de los casos más claros es Javier. Este nombre figuró de forma repetida entre los más habituales hasta que, en 2003, desapareció de las diez primeras posiciones. Desde entonces, no se ha vuelto a colar en este listado de los nombres de moda. Un caso similar ocurre con Sergio. Llegó a ser el más repetido en el año 1998, estuvo en el candelero hasta 2008 y, después de un par de años desaparecido, regresó al listado en 2012. Desde entonces, nada. Otros que llegaron a figurar entre los más habituales en los DNI de los vallisoletanos recién nacidos fueron Jorge (hasta 1998), Miguel (hasta 2000) o Marcos (hasta 2015). Hay nombres que han perdido su categoría de preferidos en los últimos tiempos, como Mario o Álvaro. Y otros que se han disparado de forma reciente, como Álex (Alejandro lleva ahí mucho más tiempo) o Leo (que no Leopoldo, Leocadio o Leonardo).

En el caso de las chicas, Cristina estuvo entre los nombres de moda hasta el año 2000, Laura hasta 2008 y Sandra estuvo en el foco a finales de la década de 1990. Alba empezó a despegar con este siglo (no estaba en el listado de los diez primeros antes de 2000) y Valeria se ha hecho fuerte desde el año 2012. Un año después entró en el listado Martina y en los tres últimos años ha despegado Emma. En 2024 se cayeron de los diez primeros puestos Daniela, Carla, María y Paula. En su lugar, entraron (o volvieron) Inés, Jimena y Julia.