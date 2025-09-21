El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un agente de Policía Nacional en el barrio de las Delicias. C. E.

Cuatro detenidos por una riña tumultuaria con armas en el barrio de Delicias

Los arrestados fueron trasladados a centros hospitalarios antes de ser enviados a dependencias policiales

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:06

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a cuatro personas en el barrio de las Delicias de Valladolid por una riña tumultuaria en plena vía pública en la que se emplearon armas blancas. Los hechos se produjeron en la madrugada del domingo, a las 01:30 horas, cuando se recibió la llamada de una persona que alertaba de una agresión entre varias personas que había presenciado mientras circulaba con su vehículo por la zona, según informaron fuentes policiales.

Al lugar se desplazaron tres dotaciones uniformadas de Policía Nacional, que localizaron una pelea entre cuatro personas, divididas en dos grupos de dos, que se agredían mutuamente con herramientas metálicas de carácter contundente. La confrontación presentaba un carácter colectivo y tumultuario, con todos los implicados adoptando una actitud activa de agresión, sin poder establecerse una diferenciación clara entre agresores y agredidos.

Sin embargo, al percatarse de la presencia policial, algunos de los participantes intentaron huir, desprendiéndose de varios objetos utilizados en la riña. Los agentes lograron interceptarlos y separarlos, aunque en ese momento no fue posible determinar el origen del conflicto debido al estado de agitación de los implicados. También acudió al lugar una dotación policial de paisano.

Durante el altercado, se produjeron lesiones de diversa entidad entre los participantes, cumpliéndose los elementos característicos de una riña tumultuaria: enfrentamiento entre varias personas, violencia recíproca y colectiva, y uso de instrumentos peligrosos capaces de causar lesiones graves, en este caso unas llaves de hierro de carraca y una llave de hierro en forma de 'L' con la cabeza hexagonal.

Por ello, fueron detenidos los cuatro implicados, que antes de ser llevados a dependencias policiales, fueron trasladados a centros hospitalarios para recibir atención médica. Tras prestar declaración, y una vez la autoridad judicial estuvo informada de los hechos, se les puso en libertad.

