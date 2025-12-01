El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Gema Arroyo, psicóloga del Programa de Atención Integral a personas con VIH de Cruz Roja. Aida Barrio

Día Mundial del Sida

Cruz Roja advierte de nuevos perfiles en VIH: desde fiestas de sexo y drogas a inmigrantes

El Comité Antisida de Valladolid admite que el rechazo a las personas que padecen la enfermedad sigue siendo muy elevado y falta más información y educación sexual al respecto

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 06:55

Comenta

Desde hace décadas tanto Cruz Roja como el Comité Ciudadano Antisida de Valladolid informan, educan, asesoran y apoyan a personas contagiadas sobre el VIH, a ... sus familias y a la sociedad en general. No han detectado un aumento respecto a las personas a las que llevan años acompañando. «Hemos atendido este año a 57 personas, 7 de ellas mujeres y han fallecido tres pacientes», explica Gema Arroyo, psicóloga del Programa de Atención Integral a personas con VIH.

Te puede interesar

