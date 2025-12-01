Cruz Roja advierte de nuevos perfiles en VIH: desde fiestas de sexo y drogas a inmigrantes

Desde hace décadas tanto Cruz Roja como el Comité Ciudadano Antisida de Valladolid informan, educan, asesoran y apoyan a personas contagiadas sobre el VIH, a ... sus familias y a la sociedad en general. No han detectado un aumento respecto a las personas a las que llevan años acompañando. «Hemos atendido este año a 57 personas, 7 de ellas mujeres y han fallecido tres pacientes», explica Gema Arroyo, psicóloga del Programa de Atención Integral a personas con VIH.

«La sensibilización ha contribuido a mantener una demanda estable de nuestros servicios y cada año atendemos a más de 1000 personas desde las diferentes áreas de la entidad. A través de talleres, atención a familiares, cursos de formación, asesorías, terapias grupales...», añaden desde el Comité Ciudadano Antisida de Valladolid.

El perfil es variado, pero hay una horquilla significativa de personas con adicciones en diferentes rangos de edad. Desde el paciente más joven, de 34 años, al más veterano, que pasa los 65. «Han pasado más de 44 años desde la pandemia de esta enfermedad y sigue generando un rechazo social muy elevado», lamenta Arroyo.

Los pacientes han pasado de 13 pastillas diarias a una sola que consigue cargas del virus indetectables, lo que impide su transmisión

Este año han muerto tres de los pacientes (tenían entre 60 y 70 años) con los que trabajaba. «Lo importante es que están envejeciendo, que tienen supervivencia y se está demostrando. Hay esperanza porque a todos les dieron el diagnóstico como una sentencia de muerte cuando tenían poco más de 20 años y han fallecido por otras complicaciones», advierte Arroyo.

Advierten desde Cruz Roja, que entre esos nuevos 57 casos se encuentran también algunas personas que llegan de otros países (fundamentalmente América Latina) con VIH y en situación de vulnerabilidad. «Son personas que tienen situaciones muy delicadas y buscan ayuda para una vida mejor», exponen desde el programa que está subvencionado por la Junta de Castilla y León, concretamente por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y está financiado con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades para la realización de programas de interés general.

Así como este nuevo perfil, han atendido por primera vez en décadas un caso que contagio por 'chemsex', una práctica que combina el consumo de drogas con relaciones sexuales de riesgo por la ausencia de protección entre las personas que lo practican. «A las adicciones de este hombre se le suma además una situación psicológica compleja y su participación en unas prácticas en las que los roles de dominancia son habituales».

Miedo y rechazo

Aunque cada caso es un mundo, ambas asociaciones celebran los avances médicos en todo este tiempo. Los pacientes han pasado de tomar más de 13 pastillas diarias a una sola y con apenas efectos secundarios. «Hoy en día se consiguen cargas del virus indetectables que imposibilitan el contagio, lo que no permite su transmisión», aclaran desde el Comité Antisida. La entidad, que lleva 35 años en activo en Valladolid, subraya además que esta enfermedad está ligada al miedo y el desconocimiento. »Genera rechazo y aislamiento, una discriminación en distintos ámbitos que provocan un impacto social y psicológico en las personas que lo sufren, pudiendo hacer que oculten su diagnóstico, evitando pruebas y tratamiento«.

«Al igual que hace falta información, también falta educación sexual ante los crecientes casos de Clamidia, Gonorrea o Hepatitis C que observamos»

Desde Cruz Roja no solo ponen el foco en los contagios de VIH, también expresan su preocupación en la falta de educación sexual y los crecientes casos de Clamidia, Gonorrea o Hepatitis C que han observado últimamente. «Información y responsabilidad personal son claves a la hora de frenar estos contagios», coinciden. Después de cuatro décadas, el enorme avance médico permite que, lo que antes era una sentencia de muerte, hoy baste con una pastilla diaria y una vida ordenada para convivir con esta enfermedad.