Manuel en la sede de Cruz Roja, participa en el programa de atención y apoyo a personas con VIH. El Norte
Valladolid

Convivir con el Sida: «No hay por qué ocultar esta enfermedad, yo siempre lo he hablado»

Manuel N. lleva más de veinte años diagnosticado y en tratamiento y pide «que los jóvenes se cuiden y se protejan a la hora de mantener relaciones»

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:08

No le importa dar su nombre y tampoco hacer público su testimonio, el de una persona que convive desde hace veinte años con el virus ... de inmunodeficiencia humana (VIH). Empezó a encontrarse mal y una neumonía (una de las principales causas de enfermedad en pacientes con VIH avanzado) fue el síntoma previo a escuchar el diagnóstico. «Imagínate cómo sienta la noticia, piensas en lo peor. En ese momento yo ya estaba con mi mujer y fue un disgusto enorme para la familia, pero poco a poco aprendes a asimilarlo y a vivir con ello», cuenta Manuel N.

