Los conductores atrapados junto al Estadio: «En mi vida había visto algo así en Valladolid» Luis Tapìas, afectado por la inundación junto al Estadio. / Juan J. López Inundaciones en Valladolid La inundación de la Avenida del Mundial 82 sumerge a nueve vehículos sin posibilidad de ser movilizados, bloqueados por un metro de agua JUAN J. LÓPEZ Martes, 17 septiembre 2019, 23:33

«No podemos hacer nada. Tenemos que esperar a que los bomberos desagüen para rescatar los coches». De esta manera Rubén Palmero, responsable de la grúa, atendía a los conductores de los nueve vehículos atrapados por el agua en la Avenida del Mundial 82 en Valladolid.

«Ha empezado a llover muchísimo. Los coches de delante se han parado y yo también lo he hecho. He llamado a la Policía, a mi marido... Me he empezado a poner muy nerviosa, y me han aconsejado que dejara el coche, y ahí está atrapado por un metro de agua», indica Laura Potente, quien dejara su vehículo en la vía «durante la noche o hasta que nos digan algo los bomberos», afirma.

La tromba de agua caída durante poco después de las 21:30 horas de este martes sorprendió a los nueve conductores, que tuvieron que ingeniárselas hasta para salir de sus vehículos. Otros tuvieron tiempo de subirlos a las laderas más elevadas de un parque adyacente a la calzada, al ver cómo el nivel del agua subía en cuestión de minutos. «En mi vida había visto algo así en Valladolid, y cómo no destapen las alcantarillas, todavía puede subir más», señala Luis Tapias, quien regresaba a casa en el barrio de Huerta del Rey desde el campo de fútbol de Parquesol.

A estas horas, los bomberos, desbordados por el número de alertas en la ciudad, han pedido calma a los conductores, y los coches continúan atrapados en la doble vía, tanto en el sentido hacia el Estadio José Zorrilla, como en dirección al cruce de la avenida Salamanca.