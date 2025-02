«Comencé a ayudar en el negocio familiar para sacarme un dinero, pero después me enganché»

Aunque maneja más de 700 referencias entre vinos, champagnes, sakes, tés, cervezas y cócteles a Silvia Ortúñez, Mejor Sumiller del Año, le parecen «pocas». La Head Sumiller del restaurante japonés Kabuki Madrid, natural de Olmedo, recibe este galardón a toda una vida ligada al vino ... , las catas y el maridaje. «Aún estoy en una nube, no termino de creérmelo. He renunciado a muchas cosas en mi vida hasta llegar aquí y aunque ha sido un recorrido divertido, requiere de mucho esfuerzo y dedicación», confiesa. Muchos años de esfuerzo y sacrificio que son valorados en este galardón que otorga Premios Verema, teniendo en cuenta los comentarios, puntuación y notas de cata publicadas por los usuarios y por los miembros de los distintos paneles de cata en su página web.

La historia de vida de Silvia Ortúñez no se entiende sin vino de por medio. Su andadura con el mundo de las catas comenzó de la mano del negocio familiar. «Mi abuela tenía una cantina y esa cantina evolucionó a cervecería. Con 16 años comencé a ayudar en el negocio familiar, al principio para sacarme un dinero y pagar la peña de fiestas en Olmedo, pero después me empecé a enganchar a este mundo», recuerda la ahora Head Sumiller del restaurante japonés Kabuki Madrid. Con el objetivo de poner fin a la «carencia de conocimientos y mejorar la atención y el servicio» , Silvia Ortúñez empezó a recibir cursos específicos.

«Empiezas por un curso de cara y luego otro y uno más y cuando te das cuentas eres técnico en enología y destinos de enoturismo», destaca la sumiller, quien confiesa que «a día de hoy no he dejado de formarme y aprender, el mundo del vino es infinito». Concienciada en ampliar su formación, en el año 2019, se inscribe como alumna del Curso de Sumiller de la Cámara de Comercio de Valladolid donde obtiene el premio extraordinario a la excelencia consistente «en una prueba física en directo en un sala» y obtiene el premio Pascual Herrera de la Escuela Internacional de Cocina.

Tras cosechar éxitos en Valladolid académicamente, el salto a Madrid llega de la mano de un Wine Bar en la capital de España. «Supuso un gran salto y meses después llegó la oportunidad de trabajar en Kabuki Madrid». Entre maridaje y maridaje, Silvia Ortúñez consigue entrar a formar parte del Comité de Catas de la Guía de Vinos Gourmets. «Formar parte de la Guía Gourmet fue un sueño cumplido, de esos que crees que nunca se harán realidad. Siempre ha sido mi Biblia esa guía y ahora formo parte de ella. Me ofrece la posibilidad de probar vinos que no puedes adquirir de otra manera y disfrutar mucho mientras sigo aprendiendo día a día», explica la Mejor Sumiller del Año.

Amante del vino, como no podría ser de otra manera, Silvia Ortúñez asegura que «lo que más me gusta es divertirme en mi trabajo». «El vino ofrece un abanico de posibilidades muy amplio. Siempre lo comparo como cuando quieres pintar una casa y los colores son infinitos, no hay un solo tono de rosa, sino cientos. Con el vino pasa lo mismo, las referencias son muy amplias y lo importante es escuchar al cliente sobre lo que quiere, identificar sus sensaciones y que quiere percibir con el vino», relata la vallisoletana.

Premios Verema

Los Premios Verema 2024 han batido récords de participación, superando la cifra del año anterior con una votación sin precedentes. En tan solo 10 días, se han registrado más de 325.000 votos en conjunto entre las 18 categorías, a falta de sumar los votos de los premios a los foreros. Este impresionante nivel de participación demuestra el crecimiento y la relevancia de estos galardones, los únicos en España que se otorgan por votación popular, tanto del sector profesional como de los consumidores y usuarios de la web.

La entrega de los Premios Verema 2024 se celebrará el domingo 9 de febrero de 2025 a las 18:00h en el Salón Apolo del Columnario Malvarrosa del Hotel Balneario Las Arenas, en el marco de la Experiencia Verema Valencia, un evento imprescindible para los amantes del vino y la gastronomía.