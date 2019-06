El colegio Miguel Delibes de Valladolid reivindica un polideportivo a ritmo de reguetón y samba

No quieren «lujos». Tampoco ser «más que nadie». Tan solo, dice la portavoz del AMPA del colegio Miguel Delibes de la capital, Ana Isabel Andrés, quieren «igualdad», que los alumnos, «nuestros niños», tengan a su disposición los mismos servicios que el resto de centros escolares. «Somos el único centro de Educación Infantil y Primaria de Valladolid que no cuenta con un gimnasio para desarrollar la asignatura de Educación Física;esto no puede seguir así», lamenta.

Ahora, después de «tantos años de lucha», insiste en que su principal objetivo es lograr «visibilidad, a ver si así nos hacen caso de una vez». «No puede ser que uno de los colegios públicos más grandes de Valladolid, con más de 600 alumnos matriculados, una cifra que además se mantiene constante, se lleve la palma de ser el único que no tiene uno que cubra esa necesidad», añade.

Han pasado doce años –en 2007, pero la crisis económica truncó las posibilidades– desde que reclamaron por primera vez la construcción de un pabellón. Han sido testigos del baile de reformas y derogaciones que barruntaban un nuevo horizonte en el panorama educativo nacional. También de cambios en el bastón de mando de la ciudad, pero no fue hasta septiembre del año pasado cuando AMPA, Junta de Castilla y León y Ayuntamiento mantuvieron una «reunión a tres». Les recibieron, les trasladaron su petición y «ahí se quedó». «Estamos muy agradecidos de que nos escucharan, pero solo nos dieron buenas palabras y predisposición. Queremos más que eso, ya no nos vale», asevera Andrés.

Tanto padres como niños están «cansados de no tener un lugar adecuado» para hacer deporte. Este viernes quisieron dar un paso más, el que esperan que sea el «definitivo». Lo hicieron en el patio del colegio, con una masterclass de zumba a ritmo de reguetón, samba, salsa y flamenco.

10.000 firmas

«Todos los años, por el Día del Deporte, hacemos alguna actividad de carácter social, pero esta vez optamos porque fuera una jornada reivindicativa, que nos lo merecemos», argumenta la portavoz.

Había que «mover el esqueleto», pero también alzar la voz y leer un manifiesto «para que todo el mundo se entere» de situaciones como, por ejemplo, las que viven en invierno. «Estamos a expensas de la meteorología porque, si llueve, no hay Educación Física; el pavimento es inadecuado y hay veces que coinciden dos y tres grupos en las clases –de unos 24 alumnos cada uno–», pronunció en el discurso una de las escolares, Lorena González, de once años.

De forma paralela a la reivindicación, el AMPA ha recogido cerca de 10.000 firmas que entregará en los próximos días en la Consejería de Educación. «Independientemente de nuestra necesidad», asegura la portavoz, «lo mejor sería que Junta y Ayuntamiento lleguen a un acuerdo y, en vez de construir un gimnasio, que hagan un polideportivo que dé cabida tanto a niños de otros colegios como a los vecinos del barrio». «El único polideportivo que hay ahora en el barrio está saturado; vendría bien a todos», concluye.