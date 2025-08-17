El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Fachada y entrada principal al hospital Río Hortega. C. Espeso

Uno de los cinco ingresados en el Río Hortega por los incendios experimenta una ligera mejoría

Cuatro continúan en estado crítico, una permanece estable dentro de la gravedad, como el trasladado al Hospital de Getafe, que presenta quemaduras en el 23% de su cuerpo

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 17 de agosto 2025, 12:19

Uno de los cinco pacientes ingresados en la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid como consecuencia de las heridas por los incendios que asolan Castilla y León desde el pasado fin de semana experimentó en las últimas horas una ligera mejoría, aunque permanece en estado crítico.

Se trata del varón de 80 años que presenta un 15 por ciento de la superficie de su cuerpo quemada, según informa la Consejería de Sanidad en un comunicado remitido a Ical este domingo.

Por otro lado, continúan en estado crítico la mujer de 56 años con el 48 por ciento de su cuerpo quemado, el varón de 36 años con el 50 por ciento de la superficie corporal afectada y el varón de 64 años que presentaba el 35 por ciento de su cuerpo afectado por las llamas, si bien estos dos últimos se encuentran estables.

Por su parte, la mujer de 77 años con el 10 por ciento de la superficie corporal quemada también se encuentra estable dentro de la gravedad, al igual que el herido ingresado en el Hospital Universitario de Getafe, que permanece intubado y presenta quemaduras en un 23 por ciento de la superficie corporal.

