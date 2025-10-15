El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Las hermanas Eva y Elena Sastre posan delante de la puerta de su comercio de Cebadería. Rodrigo Ucero

Cierra la tienda Santiveri de Cebadería que albergó El molino de chocolate

Elena y Eva Sastre bajan la persiana del centenario comercio vallisoletano, que su padre Jesús regentó desde 1942

Sonia Quintana

Sonia Quintana

Valladolid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:14

Adiós a otro centenario comercio de la capital. Elena y Eva Sastre Arranz abrirán por última vez la puerta del negocio familiar el próximo 15 ... de octubre, con lo que se pondrá fin a 171 años de un histórico comercio vallisoletano, en manos de la familia Sastre desde 1942. Ubicado en el número 15 de la calle Cebadería (hoy número 9) El molino de chocolate de la Estrella, «tostadero de café, fábrica de chocolate y despacho de comestibles», abrió sus puertas en 1854. Su fundador fue Juan Suárez, a quien dio el relevo su hijo, Alfredo Suárez Ramos, en los primeros años del siglo XX. La actividad industrial se desarrollaba en la planta sótano y la comercial, en la planta a pie de calle. «En el sótano se puede distinguir aún dónde estaba el molino de piedra, antiguamente tirado por un burro, donde se trabajaba el cacao», apunta Elena Sastre, actual propietaria del comercio, junto a su hermana Eva.

