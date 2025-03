Ampliar De izquierda a derecha, Aranza Losa de Que Hierva, Alex López de Hasta La Peineta, Alberto Chicote, Guillermo Simo de Marieta y Santiago Julio Rodríguez de Brasería Los Charros. Atresplayer Premium

Chicote busca la mejor sopa castellana en Valladolid: «Si no me cago ahora mismo, ya no lo hago nunca» Hasta la Peineta, Marieta, Que hierva y Brasería Los Charros son los cuatro establecimientos que compiten por alzarse con 10.000 euros por el mejor caldo de la ciudad