El carril bici de Isabel la Católica avanza desde los extremos y clausura cuatro accesos peatonales

En dos frentes. Así trabajan los operarios en el carril bici de Isabel la Católica. Primero, desde el inicio del ramal, junto al Puente Mayor, y segundo, cerca de la parte final, en la salida hacia el paseo de Isabel la Católica. Entre un punto ... y otro, un kilómetro y cien metros, la distancia total que adquirirá el vial una vez finalicen las obras, que tienen un plazo de ejecución de diez meses. Debería estar terminado a finales de mayo.

Hasta entonces, los trabajadores centran su labor en los extremos. En el inicio, las obras han obligado a eliminar el acceso peatonal junto al Puente Mayor. Esas escaleras que daban acceso al paseo junto al Pisuerga, por el momento intransitables para peatones después de que hayan sido desmanteladas durante los trabajos.

Mientras, arriba, el nuevo carril bici discurre, pintado ya de color verde sobre el asfalto, de forma paralela al ramal exento, que permanecerá activo hasta la culminación de los trabajos. La futura conexión se alarga aquí durante 500 metros, hasta la entrada a Moreras, desde donde sale para luego utilizar un tramo del antiguo carril ciclista de Isabel la Católica. Justo ahí se encuentra el contador de bicicletas (cuantificaba unos 1.478 ciclistas diarios), en el puente de Poniente, y que permanece desactivado desde que se iniciaron las obras.

Estas pequeñas conexiones ya construidas contrastan con la situación junto al Puente Mayor, donde las labores han obligado a levantar parte de zona verde, donde ahora arrancará el carril. También en Rosaleda, donde el ramal ciclista se vuelve a adentrar antes de una última salida junto al puente de Isabel la Católica.

Aquí está el segundo frente de los trabajos, junto al acceso peatonal a la altura de la calle de Pedro Niño. Ahora, solo se permite acceder a los jardines desde esta entrada, y las más cercanas a los dos puentes. Los tractores ya levantan parte del camino peatonal, por donde discurrirá el nuevo trayecto ciclista.

El vial para bicicletas resta aquí parte del sendero para viandantes, desde su entrada a Rosaleda a la altura del 'skate park', y hasta su salida en el puente de Isabel la Católica, al igual que sucede en el medio kilómetro que discurre por Moreras.

Ampliar Los operarios trabajan en el inicio del carril bici, en Moreras. Alberto Mingueza

Las obras continúan también en el carril bici de la calle Eras, al otro lado del río, donde los operarios ya han procedido a levantar el terreno por donde discurrirá el nuevo ramal ciclista. En total, 800 metros de longitud, que conectará con los carriles ya construidos en Mieses, y que culminará la conexión con la avenida de Salamanca. El contrato se formalizó el pasado 17 de diciembre, y las obras tienen un plazo de ejecución de ocho meses, con lo que los trabajos deberían estar terminados en agosto.

Críticas de la oposición

La ejecución de este carril ha suscitado críticas entre la oposición. Desde el Grupo Municipal Socialista califican las obras, que suman un importe de 510.000 euros, de «despropósito». «Otro carril bici que no era necesario hacer. Lo que está haciendo el gobierno del señor Carnero y Vox es crear conflictos donde no los había y enfrentar a peatones con ciclistas. Solo para dejar libre el espacio para los coches», apuntan. En concreto, el ramal de la calle Eras busca ser la alternativa al eliminado en la avenida de Gijón, que se desmanteló en noviembre de 2023.

«El Ayuntamiento sigue adelante con una obra que tienen un importe que se podría destinar a otras necesidades que tiene la ciudad, es un despropósito despilfarrar dinero en una infraestructura que nadie va a utilizar», critican desde el Grupo Municipal Socialista, y también apuntan a la reducción de espacio para zonas verdes, como es la tala de árboles en la zona frente al parque de Bomberos de la calle Eras, donde según recoge la memoria del proyecto será necesario retirar algunos que inciden en el trazado del carril bici.

Además, desde la oposición se refieren también a la situación en Isabel la Católica. «Se te cae el alma a los pies cuando ves la destrucción que hay en el paseo, en la esquina con el Puente Mayor, donde ha habido tala de árboles, aunque inicialmente se negaba».

Mientras, el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, asegura que no se han retirado árboles en los trabajos en Isabel la Católica. «Es absolutamente falso, al grupo socialista le gusta alarmar». Respecto a las críticas sobe la calle Eras, el edil defiende que se ha tomado una solución «correcta». «Nadie piensa que el carril bici debería volver a la zona de la avenida de Gijón, quienes se desplazan por aquí saben que la medida que se ha tomado es la adecuada», añade.

Desde el Grupo Municipal Socialista también inciden en que la actuación no cuenta con el apoyo de los fondos europeos Next Generation PRTR. «Cuando se licitó la obra lo hicieron con los logos del Ministerio de Transportes y de estos fondos, cuando sabían que no los iban a recibir ya que las obras eliminan espacio a peatones y zonas verdes. El Ministerio lo ha denegado porque no cumple con las condiciones (el Ayuntamiento realizó alegaciones que ahora están por resolverse)».

«Lo que es injustificable es que no se conceda la subvención de un carril bici, cuando la ineficacia del antiguo equipo de Gobierno hizo imposible la prolongación del de Arca Real, porque era necesario realizar unas expropiaciones, pero ahora en la calle Eras, lo que se está ejecutando no tiene ningún problema ni en cuanto a la contratación ni en la ejecución», zanja el concejal.