Carnero: «Lucharemos por el soterramiento con independencia de que tengamos una estación ultramoderna»

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, afirmó este lunes que la renovación de la estación de trenes «no es prioritaria» para la capital y sentenció que desde el Ayuntamiento «seguirán luchando porque Valladolid tenga soterradas las vías de tren con independencia de que tengamos una estación moderna, ultramoderna o hipermegasupermoderna».

Carnero analizó la presentación por parte del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de la obra de la nueva estación de trenes Valladolid-Campo Grande, y asumió que «cualquier inversión que llegue a la ciudad, bienvenida sea, pero no resuelve el problema verdadero de la ciudad, porque sigue existiendo una barrera social, económica y ambiental» en la capital, informa Ical.

El regidor defendió que con la inversión prevista para la estación «se podría acometer una parte importante del soterramiento y eso si sería hacer historia en Valladolid». Jesús julio Carnero incidió en que «no es un problema de vistas como se ha dicho, sino de integrar a los 92.000 vecinos de Delicias, Pajarillos y Pilarica que siguen sin estar verdaderamente integrados».

Lamentó Carnero que se volvió a hablar de «más pasarelas, más rampas y más escaleras» pero, reiteró, «el problema a resolver es el de la integración de los vecinos al otro lado de las vías». «Se ha dicho que por qué Valladolid se va a conformar con menos y eso digo yo, por qué se va a conformar con menos, por qué en otras ciudades se acomete el soterramiento como en Murcia y por qué los vallisoletanos nos vamos a conformar con menos», relató el alcalde.

«De la estación no viven los vecinos de Delicias, Pajarillo y Pilarica, de lo que viven de forma natural, moderna y sostenible es con el soterramiento y lograr la mayor avenida en la ciudad que cruce de este a oeste sobre lo que es la vía», argumentó.

Carnero repitió una y otra vez que desde su equipo de Gobierno seguirán trabajando por el soterramiento, porque «es el mejor proyecto desde un punto de vista social y de justicia, porque Valladolid lo merece». En este sentido, apeló a una reflexión y volvió a defender que el soterramiento es una cuestión de voluntad política, al igual que el cambio de presupuesto de la estación de 70 a 253 millones de euros. «Es de voluntad política o no. A esa voluntad política me refiero», razonó.

Jesús Julio Carnero criticó asimismo una presentación superficial del proyecto por parte del ministro al que le reprochó que hablase de diálogo con la ciudad, cuando «debería haber acontecido antes de la presentación, más allá d ellos informes técnicos obligatorios emitidos».

«La estación no me disgusta», reconoció el alcalde, pero volvió a criticar que «no es la prioridad que tiene la ciudad de Valladolid» y dio por hecho que la obra «no malogra técnicamente el soterramiento». «Malo sería que a sabiendas de que se malogra el futuro del soterramiento se acometiera de forma consciente la realización de la estación, porque nadie puede impedir que Valladolid ahora o en el futuro pueda tener lo que la ciudad quiera. Si la ciudad lo quiere no puede haber nadie que lo pueda impedir», comentó. «Si llega esta estación, este proyecto entiendo que en ningún caso será incompatible con el soterramiento», zanjó.