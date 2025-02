Carnero y Cuadrado achacan «no cumplir las objetivos» de limpieza al estado en que se encontraron el servicio

Antonio G. Encinas Valladolid Miércoles, 19 de febrero 2025, 14:57 Comenta Compartir

Jesús Julio Carnero (PP) aseguró en campaña que llevaría a cabo un «plan de choque» de limpieza. Irene Carvajal (Vox) llegó a calificar el estado de la ciudad como el de una «pocilga». Y ahora ese leit motiv se les ha vuelto en contra. A las críticas de la oposición por la falta de limpieza y las imágenes de colchones en los contenedores se le suma la destitución del director del Servicio de Limpieza, Joel Torrents, fichado hace quince meses por el nuevo equipo de Gobierno y destituido ahora por «incumplimientos» con un informe demoledor sobre su paso por el cargo.

Tanto Carnero como Cuadrado trataron de restar importancia a la destitución este miércoles. «El concejal eligió un colaborador que no ha estado a la altura y se ha planteado su cese», explicó el alcalde. «Hay que darle total y absoluta normalidad» a un hecho que se puede producir, aclaró, «en cualquier organización». «Es un cargo de libre designación. Habría sido peor mantener a una persona que no iba a dar resultado», explicó Cuadrado, que aseguró que se le había querido dar un tiempo prudencial para que conociera bien un servicio que es «muy complejo».

Toma la Palabra ha criticado que se haya tardado tanto tiempo en decidir la destitución cuando se conocía desde hacía tiempo que la labor de este alto cargo no era satisfactoria, a tenor del informe presentado por la Concejalía. Rocío Anguita ha coincidido con Alberto Cuadrado en que se trata de un departamento muy complejo, con Limpieza, Policía Local y Bomberos a su cargo. Y la portavoz de Toma la Palabra ha apuntado que «probablemente, el reparto de competencias [entre los concejales de PP y Vox] no ha sido el adecuado».

La réplica del concejal Alberto Cuadrado ha ido encaminada a defender que el servicio no se ha visto afectado por este incidente. Según él y el propio alcalde, al llegar al cargo había carencias en el cuadro directivo, con un jefe ejerciendo funciones de subdirector y sin director al frente. «Modificamos la relación de puestos de trabajo para darle una estructura al servicio», explicó Cuadrado, con el fin de que funcione cuando se produzcan las jubilaciones pertinentes y sea quien sea el concejal al mando. De paso, tanto él como Carnero recordaron que la plantilla se ha incrementado respecto al año 2022.

«Hemos pasado de 493 trabajadores a 547», señaló el concejal de Seguridad y Salud Pública. «El presupuesto del servicio de Limpieza era de 21,8 millones en 2022 y ha sido de 25,4 en el año 2024. Y se ha ejecutado el 93,78% del presupuesto en 2024 y el 89,15% en 2023», defendió, mientras que la media de ejecución presupuestaria entre 2017 y 2022 fue del 81,15%.

Con todos estos datos, tanto Carnero como Cuadrado defendieron la evolución favorable del servicio de Limpieza. «Es un tema que me preocupaba y me sigue preocupando», explicó Jesús Julio Carnero durante una visita institucional a Los Viveros. «Hemos aumentado la plantilla en 85 personas y eso está facilitando que la ciudad, en muchos lugares y momentos, tenga ya unas condiciones de limpieza importante. Tenemos que seguir avanzando, no hemos cumplido aún los objetivos y seguimos avanzando tanto con la aportación de recursos humanos como mecánicos en el refuerzo de un servicio de limpieza mejor que el que nos encontramos cuando llegamos a la Alcaldía», aseguró el alcalde. A este respecto, Alberto Cuadrado apostilló: «Si en 2023 me dan lo que yo pido igual iríamos de otra forma, pero uno se encuentra en la situación económica que se encuentra».