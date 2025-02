La Cámara de Comercio destaca el valor del periodismo como «pilar de la democracia»

«Vuestra profesión, ejercida desde la responsabilidad, la ética y la profesionalidad, es un pilar fundamental e irrenunciable para el correcto y sano funcionamiento de ... la democracia y el desarrollo social, político y económico. A menudo lo damos por sabido y por sentado, pero la libertad de expresión es una de las grandes conquistas democráticas, y lamentablemente en demasiados lugares del mundo sigue siendo un privilegio en lugar de un derecho». Esto es lo que ha transmitido el presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, Víctor Caramanzana, a los galardonados con los I Premios de Periodismo de la institución, que se han entregado este martes y que buscan promover y poner en valor la labor del sector en la difusión del desarrollo empresarial y económico de la provincia.

Entre ellos estaban dos periodistas de El Norte de Castilla, Sonia Quintana e Ignacio Repilado que, arropados por familiares y amigos, han sido reconocidos en las categorías de Prensa y Escuela de Cocina, respectivamente. En el caso de Sonia Quintana, por su serie de artículos sobre los comercios históricos de Valladolid, y en particular por los publicados por este periódico entre el 1 de noviembre de 2023 y el 1 de noviembre de 2024. Una distinción que ha querido compartir con «los fotógrafos que me han acompañado, Alberto Mingueza, Rodrigo Jiménez, Carlos Espeso, por supuesto Rodrigo Ucero, Jose Castillo... todos» y que es el resultado de un trabajo de «muchísimas horas», que le ha llevado a agradecer asimismo a los propietarios de los establecimientos, algunos de ellos presentes en la sala, el esfuerzo que han realizado a la hora de «buscar fotografías antiguas y contar la historia de su familia».

Los reporteros gráficos de El Norte y colaboradores de esa misma área como Omar de Pablo y Silvia Martín también han estado presentes en el discurso de Ignacio Repilado, que se ha acordado además de «todos los compañeros del periódico» y de manera especial de Quintana y de «Lorena Sancho (la redactora jefa del Área de Información), por confiar en mí a la hora de hacer este reportaje y más tarde por sugerirme que me presentara a estos premios siendo yo entonces en la redacción un becario, aunque nunca me he sentido como tal». Ha recogido el trofeo por '¿Dónde van las 'estrellas Michelin' cuando salen a comer?', que ha dedicado a los más cercanos a él. «Va para mi madre y para mi padre, que me acompañan en mi día a día, pero también para mis tíos, primos y sobre todo mis abuelos. Gracias, Florencio, por animarme a estudiar periodismo siguiendo tu consejo, que también es de Kapuściński, ser una buena persona para ser un buen periodista», ha concluido emocionado.

En la modalidad de Radio se ha alzado con el triunfo por '90 años juntos' Carlos Raúl Martínez, de la cadena Ser, quien lo ha recogido «como si fuera un Oscar», ha hecho hincapié en el valor de lo cercano y ha animado a los presentes a «buscar el agua potable» en medio de «la inundación». Por último, en Televisión se ha distinguido a Noemí Morante y Jorge Iglesias, de La 8 Valladolid, por la pieza 'Gala MOVA: entre bambalinas'. En nombre de los dos ha hablado la redactora, quien ha resaltado la importancia del periodismo local, «que puede transformar el medio en el que vivimos y lo puede mejorar», sin olvidar que para ello es «imprescindible que haya profesionales que queramos y que podamos quedarnos aquí a desempeñarlo y que para ello necesitamos condiciones dignas acordes a nuestra formación y experiencia».

Composición del jurado

El jurado encargado de valorar las candidaturas, que se reunió el pasado 27 de enero, ha estado compuesto por Ramiro Vega, director regional de la Ser en Castilla y León; Jorge Losada, director general de Castilla y León Televisión; Javier Pérez Andrés, periodista especializado en agroalimentación, turismo, gastronomía y vino y director de Argi Comunicación; Carlos Aganzo, director de la Fundación Vocento; Rebeca Bezos, directora regional de Comunicación, Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés en Castilla y León y Cantabria, y Víctor Caramanzana, en tanto que máximo responsable de la institución organizadora.