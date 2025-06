Caen cascotes desde un octavo piso frente a un comercio de la calle Labradores

Ignacio Repilado Valladolid Martes, 17 de junio 2025, 19:04 Comenta Compartir

Un desprendimiento de cascotes desde un octavo piso en una cornisa de la calle Labradores ha movilizado esta tarde al Cuerpo Municipal de Bomberos de Valladolid.

El desprendimiento se produjo alrededor de las 17:00 horas de este martes desde el último piso del número 46 de la calle, en el barrio de Caño Argales.

Hasta el lugar se desplazó una dotación de la Policía Municipal de Valladolid y del Cuerpo de Bomberos, quienes subieron a inspeccionar la zona para asegurarla y también retiraron de la calzada los cascotes caídos.

«A la hora de la caída no había mucha gente por la calle»

Los cascotes cayeron junto a la entrada y el escaparate de la Zapatería Zapateando, local comercial ubicado en el mismo número de Labradores, aunque no provocaron daños materiales ni personales: «Cuando he venido ya estaban los cascotes en el suelo, y un vecino que estaba asomado me dijo que ya habían dado aviso a la policía», explican desde el local. «Además, a la hora de la caída, no había mucha gente por la calle».