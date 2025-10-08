Billetes a partir de 9 euros para viajar desde Valladolid con Ouigo hasta agosto La compañía lanza este jueves su nueva oferta para desplazarse desde el 14 de diciembre a todos sus destinos

Ouigo abrirá este jueves, a las 10:00 horas, la venta de billetes con precios que parten desde los 9 euros para viajar desde el 14 de diciembre hasta el 2 de agosto de 2026 a todos sus destinos (Madrid, Barcelona, Valladolid, Segovia, Zaragoza, Tarragona, Valencia, Alicante, Albacete, Cuenca, Elche, Murcia, Sevilla, Málaga y Córdoba).

Esta nueva oferta incluye cuatro nuevas frecuencias para unir Madrid con Barcelona, con Sevilla, con Málaga y con Murcia, aumentando un 14% las plazas ofertadas de todas las rutas, según ha anunciado en un comunicado. De esta forma, la compañía comenzará a ofrecer un total de 12 circulaciones en el Madrid-Barcelona, teniendo ocho de estas paradas en Zaragoza.

En el Madrid-Sevilla ampliará una cuarta frecuencia de ida y de vuelta, ofreciendo un total de 8 circulaciones, todas ellas con parada en Córdoba. En Madrid-Málaga, la compañía pone a disposición de los viajeros 3 idas y 3 vueltas, reforzando la conexión con la Costa del Sol con una frecuencia más.

Asimismo, el Madrid-Murcia añadirá una frecuencia diaria, alcanzando las 3 idas y vueltas. Por último, ha incorporado la conexión Murcia-Alicante-Madrid-Valladolid y Murcia-Alicante-Madrid, ambas rutas con paradas intermedias.