El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Un tren de ouigo estacionado en Campo Grande, en una imagen de archivo. Carlos Espeso

Billetes a partir de 9 euros para viajar desde Valladolid con Ouigo hasta agosto

La compañía lanza este jueves su nueva oferta para desplazarse desde el 14 de diciembre a todos sus destinos

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:57

Comenta

Ouigo abrirá este jueves, a las 10:00 horas, la venta de billetes con precios que parten desde los 9 euros para viajar desde el 14 de diciembre hasta el 2 de agosto de 2026 a todos sus destinos (Madrid, Barcelona, Valladolid, Segovia, Zaragoza, Tarragona, Valencia, Alicante, Albacete, Cuenca, Elche, Murcia, Sevilla, Málaga y Córdoba).

Esta nueva oferta incluye cuatro nuevas frecuencias para unir Madrid con Barcelona, con Sevilla, con Málaga y con Murcia, aumentando un 14% las plazas ofertadas de todas las rutas, según ha anunciado en un comunicado. De esta forma, la compañía comenzará a ofrecer un total de 12 circulaciones en el Madrid-Barcelona, teniendo ocho de estas paradas en Zaragoza.

En el Madrid-Sevilla ampliará una cuarta frecuencia de ida y de vuelta, ofreciendo un total de 8 circulaciones, todas ellas con parada en Córdoba. En Madrid-Málaga, la compañía pone a disposición de los viajeros 3 idas y 3 vueltas, reforzando la conexión con la Costa del Sol con una frecuencia más.

Asimismo, el Madrid-Murcia añadirá una frecuencia diaria, alcanzando las 3 idas y vueltas. Por último, ha incorporado la conexión Murcia-Alicante-Madrid-Valladolid y Murcia-Alicante-Madrid, ambas rutas con paradas intermedias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallado inconsciente un joven en una de las principales calles de Valladolid
  2. 2

    Detenido por encerrar en su casa a su hijo de 8 años durante cinco horas y media
  3. 3 Renault planea despedir a 3.000 trabajadores en varias áreas para reducir costes fijos
  4. 4 Luto en la ULE por la muerte de la universitaria Arancha Barrientos
  5. 5 Multado un joven por tirar al suelo cáscaras de pipas y cacahuetes junto a la Antigua
  6. 6

    ¿Qué supone la liquidación de Valladolid Alta Velocidad? Una deuda sin pasos y sin nueva estación de buses
  7. 7 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  8. 8

    Una manada de caballos invade la autovía A-1 y provoca dos aparatosos accidentes
  9. 9 Euromillones se da un paseo por un barrio de Valladolid
  10. 10 Simón Pérez y Silvia Charro, expertos en hipotecas y ahora hundidos por un vídeo viral

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Billetes a partir de 9 euros para viajar desde Valladolid con Ouigo hasta agosto

Billetes a partir de 9 euros para viajar desde Valladolid con Ouigo hasta agosto