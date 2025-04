Billetes falsos que burlan el control en la economía vallisoletana: «No es raro ver 50 al año»

Aunque la probabilidad es baja, la circulación de billetes falsos es una realidad que se ha incrementado en el último año un 18,6% en ... la zona euro, donde fueron retirados más de medio millón. En Valladolid, la última detención relacionada con la tenencia y distribución de este tipo de papel moneda tuvo lugar hace tres meses, cuando un matrimonio intentó colar cuatro billetes de cincuenta euros en un locutorio al hacer un envío de dinero a otro país. Fueron arrestados por la Policía Nacional que cataloga estos delitos como «casos puntuales». Aunque comerciantes, autónomos y empresarios que están a diario en contacto con dinero en metálico no se muestran sorprendidos por este tipo de situaciones, ya que no son pocas las ocasiones en las que se encuentran con imitaciones, más o menos logradas, de papel moneda.

Un ejemplo es el que relata Juned Latif, dueño de la tienda de alimentación Jisan, ubicada en Puente Colgante. «Hace un par de meses vino un joven que necesitaba cambio y nada más tocar el billete de 50 euros supe que era falso. Lógicamente se lo dije y el chico se quedó avergonzado porque no se lo esperaba», asegura. Desde su local también hacen envíos de dinero al extranjero y con los años se ha vuelto un experto en detectar imitaciones. «A finales de año un hombre que entró en la tienda en estado ebrio me intentó pagar con un billete de cincuenta de muy mala imitación por cierto», explica Latif, quien recuerda además que en el mes de enero intentaron colarle dos billetes de 10 euros falsificados.

Desde la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional de Valladolid aseguran que «no se han interceptado recientemente falsificadores ni pasadores profesionales» y que en la mayoría de los casos se trata de personas que van a abonar una compra sin conocimiento de la falsedad del billete que tienen en sus manos. No obstante, aconsejan la implantación de detectores electrónicos de billetes falsos y unos mínimos conocimientos por parte de las personas que tengan la función de manejar efectivo en la empresa o negocio, «que estén familiarizados con la textura o la tintada» y que no se fíen en exceso del rotulador que marca los billetes falsos porque «los falsificadores están aplicando sustancias al papel en los que no quedaría marca, haciendo pensar que el billete es bueno», advierten desde una unidad que ha detectado también casos puntuales de introducción de moneda falsa en zonas de ocio.

El rotulador es precisamente uno de los elementos en los que disponen en el sector del taxi en Valladolid, donde sí han notado «un aumento de la circulación de billetes falsos en el último año». Hablan en general «de intencionalidad por parte del cliente que trata de meterlos». Desde el sector explican que cada año se topan «fácilmente con una media de 50 casos», señala el presidente de la asociación del gremio de Valladolid, Alberto Romo. La semana pasada sin ir más lejos, uno de los taxistas alertó por el grupo de WhatsApp que tienen en común y a modo de aviso de que le intentaron colar un billete de 20 euros. «Lo que hacemos es avisar de dónde se han subido, dónde se han bajado y la descripción física de la persona». El perfil sería el siguiente: uno o varios chavales jóvenes pagan una carrera corta de unos 4 euros con un billete de 20.

Para detectar las falsificaciones, los nuevos modelos de taxímetro cuentan con una luz que verifica la autenticidad del dinero. Algunos taxistas cuentan con un rotulador que determina si es falso o no y para Romo hay algo que nunca falla, el tacto. «Hay imitaciones muy buenas con la banda o la marca de agua bien falsificada, pero lo que no logran nunca es el relieve del número de serie», asegura. «Cuando he detectado alguno he avisado a la central de Madrid para que guardasen las imágenes y las pueda revisar después la policía, si nos hemos dado cuenta de 50 casos puede haber más que se nos escapen», asegura Romo.

Alimentación, transporte y también moda, no hay sector que no se haya topado con papel moneda de imitación. En este sentido, desde la firma Monedero (cuenta actualmente con cinco tiendas en Valladolid) hablan de «casos similares en los últimos meses a los que han visto en años anteriores». Detectaron en 2024 «unos cinco o seis billetes falsos de 50 euros y aproximadamente cuatro de 20«. «Aprovechan momentos de jaleo de temporada y cuando hay bastante gente en el comercio para colarlos y para evitarlo enseño a los trabajadores las diferencias que hay entre uno verdadero y uno falso a modo de formación para que puedan detectarlos en caja, pero por mi experiencia puedo asegurar que las imitaciones están cada vez más logradas», aseguran desde Monedero.

Con todo, el número de billetes falsos sigue siendo más bajo que la cantidad de ellos que circulaban en los años anteriores a la pandemia, aunque los preferidos para imitar no cambian. Los de 20 y los de 50 euros representan más del 75 % del total de las imitaciones que circulan por la zona euro y la explicación es muy sencilla, puesto que se trata de cantidades lo suficientemente altas como para salir a cuenta a los falsificadores, pero lo bastante bajas como para no levantar sospechas una vez que se introducen en el flujo de circulación del dinero.

El cambio en la forma de pago pone más difícil la circulación de estos billetes. «La gente, fundamentalmente la más joven, aunque el importe sea pequeño paga tanto en barra como en mesa con tarjeta. Ha aumentado mucho esta forma desde la pandemia, explica el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, Jaime Fernández. Asegura que son cada vez más los que deciden tirar de tarjeta, reloj inteligente o móvil en bares y restaurantes. En la misma línea, representantes como Jesús Herreras de la federación de comercio y servicios de Valladolid (Fecosva) indican un »aumento exponencial del pago con tarjeta cercano a un 80% de los pagos en todo tipo de importe y artículo«, explica.

Para evitar ser víctima de una falsificación la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional aconseja tres sencillos pasos. «Tocar, mirar y girar, porque el tacto es ligeramente áspero, diferente al de un simple papel. Mirando al trasluz, se puede ver la marca de agua, el hilo de seguridad y una ventana que muestra el retrato de Europa en ambas caras y girando el billete se puede ver la banda holográfica e iridiscente en los billetes de 5, 10 y 20 euros y el parche holográfico y una tinta que cambia de color en los de 50, 100, 200 y 500.

El procedimiento habitual es ponerlo en conocimiento de la Policía mediante y entregar el billete para retirarlo de la circulación para no permitir que ese billete siga circulando, pues se estaría favoreciendo una actividad ilícita y en el caso de que la Policía Nacional detecte su uso y la persona sea conocedora de su falsedad, podría incurrir en una infracción penal que podría llevar aparejada pena de prisión o multa.