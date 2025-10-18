El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Participantes en el encuentro nacional de encajeras celebrado este sábado en el polideortivo Rondilla. Rodrigo Jiménez
Valladolid

Barrio España reúne a cientos de encajeras: «Si la gente joven descubriera los bolillos, se pondrían de moda»

El polideportivo Rondilla acoge un encuentro nacional en el que participan aficionadas llegadas de Asturias, Cantabria, Madrid, Extremadura o Castilla-La Mancha

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Sábado, 18 de octubre 2025, 14:14

Comenta

Carlos Cruz paseaba la mirada por los 'reels' de Instagram, por los microvídeos aleatorios de Youtube, cuando se cruzó con una pequeña grabación de mujeres ... que hacían bolillos. El pulgar se quedó quieto, el móvil se detuvo ahí y su atención se enganchó a esa labor que combina miles de hilos, agujas y varillas de madera. «Me resultó curioso. Y me gustó el sonido, sobre todo eso. Descubrí después que hay vídeos de ASMR (grabados para provocar una sensación placentera en la escucha) que aprovechan el ruido que provocan los bolillos al trabajar. Así que, entre unas cosas y otras, lo empecé a practicar». De esto hace seis meses.

