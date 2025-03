El Ayuntamiento reabrirá a los vecinos en marzo tras su mayor reforma en cien años

El escudo de Valladolid presidía hasta hace dos años el patio interior del Ayuntamiento. Allí se encontraba, junto al antiguo símbolo de la ciudad, similar ... al actual, pero más redondeado, y una fecha que recuerda el centenario de la construcción de la Casa Consistorial, celebrado en 2008. Justo debajo, los azulejos de una pared rezan: «Comenzaron las obras en 1901. Terminaron las obras en 1908». Esta pared es la misma que ahora verán los vallisoletanos que acudan al Ayuntamiento para, por ejemplo, realizar un trámite en el registro municipal. Desde hace dos años, los vecinos tenían que trasladarse hasta San Benito para hacer estas gestiones. Hasta ahora.

La obra en el edificio principal de la Plaza Mayor culminará a finales de este mes. En los últimos compases de marzo, los obreros saldrán tras meses de trabajo y el Ayuntamiento quedará de nuevo abierto en su totalidad para los vecinos. «El traslado del servicio de registro se hará en los próximos días», confirma el concejal de Vivienda y Urbanismo, José Ignacio Zarandona. Terminada la obra, el nuevo espacio se destinará a la atención ciudadana, padrón y registro. El acceso será el mismo, desde Rinconada, como antes. Lo que verán aquellos que entren, eso sí, será bien diferente. Destaca la primera estancia, reconvertida ahora en una amplia sala de espera, denominada Ágora, y donde antes se encontraban los puestos para realizar gestiones.

Sala de espera Aspecto actual de la futura sala de espera, donde antes se realizaban todas las gestiones. Mar García Patio Interior El patio interior recuperado, que quedará diáfano y que funcionará como distribuidor al resto de estancias. Mar García Testigos de la historia Los azulejos que concretan la fecha de inicio y final de las obras de construcción de la Casa Consistorial Mar García Nueva oficina Una de las nuevas estancias, a la que se accede por puertas laterales de la primera planta y desde la planta sótano por una escalera de caracol. Mar García Futuras estancias Uno de los espacios donde ahora se harán las gestiones municipales. Mar García 1 /

«Una estancia que será más luminosa que su predecesora», destacan desde el Ayuntamiento. Desde aquí, los vecinos accederán a un patio central cerrado que quedará diáfano y desde donde se distribuye el acceso a las diferentes dependencias que ahora se han reformado. Delante, una escalera de caracol dará paso a la planta primera y a otra estancia que estará destinada a oficinas, con una cristalera desde donde se pueden ver, ahora sí, esos azulejos que ubican en el tiempo la construcción del edificio. Todo esto antes quedaba oculto para el ciudadano. Lo que ahora será sala de espera antes era todo el registro y al final, no había espacio diáfano, había una pared. Y la espera, pues se hacía en la calle. La renovada estancia se transforma ahora en un luminoso y amplio espacio con columnas de hierro donde habrá máquinas para autotramitación, pantallas de información y un mostrador de primeras consultas.

Esa primera sala diáfana que funcionará también como distribuidor es el patio interior diseñado por el arquitecto Enrique María Repullés, oculto durante décadas y que ahora ha vuelto a ver la luz durante la mayor reforma de la Casa Consistorial en cien años. La estructura original data de principios del siglo XX, con grandes pilares, arcos y muros de piedra de casi dos metros de grosor. Está ubicado en la planta sótano, donde se encuentra la sala de espera ya mencionada. Por cierto que los dos accesos desde Rinconada estarán abiertos, uno para aquellos que vayan a realizar un trámite y otro destinado más para los trabajadores del Ayuntamiento.

La reforma de la casa consistorial El ayuntamiento ha invertido 6,3 millones de euros en la reforma integral del edificio para lograr su eficiencia energética y crear nuevos espacios de atención ciudadana Planta sótano El proyecto plantea una sala de espera a cubierto en la estancia donde antes estaban los puestos para realizar las gestiones con el ayuntamiento. Desde esta sala se accederá a la nueva zona de atención municipal y registro. Entrada por Plaza de Rinconada Sala de espera Escalera de caracol Atención al ciudadano N PLAZA MAYOR Planta primera Además de una nueva distribución, en el patio interior habrá una zona de oficinas con una balconada con vistas al patio interior. Balconada abierta al patio interior Oficinas N Entrada Plaza Mayor Planta segunda En esta planta, la misma donde se sitúa el Salón de Recepciones, habrá un patio interior ajardinado y de libre acceso. Acceso Jardín Acceso Acceso Despacho del alcalde Salón de Recepciones Balcón a la Plaza Mayor N El resto de las plantas se mejora la accesibilidad, servicios y aislamientos. Fuente: Ayuntamiento de Valladolid La reforma de la casa consistorial El ayuntamiento ha invertido 6,3 millones de euros en la reforma integral del edificio para lograr su eficiencia energética y crear nuevos espacios de atención ciudadana Planta sótano El proyecto plantea una sala de espera a cubierto en la estancia donde antes estaban los puestos para realizar las gestiones con el ayuntamiento. Desde esta sala se accederá a la nueva zona de atención municipal y registro. Entrada por Plaza de Rinconada Sala de espera Escalera de caracol Atención al ciudadano N PLAZA MAYOR Planta primera Además de una nueva distribución, en el patio interior habrá una zona de oficinas con una balconada con vistas al patio interior. Balconada abierta al patio interior Oficinas N Entrada Plaza Mayor Planta segunda En esta planta, la misma donde se sitúa el Salón de Recepciones, habrá un patio interior ajardinado y de libre acceso. Acceso Jardín Acceso Acceso Despacho del alcalde Salón de Recepciones Balcón a la Plaza Mayor N El resto de las plantas se mejora la accesibilidad, servicios y aislamientos. Fuente: Ayuntamiento de Valladolid La reforma de la casa consistorial El ayuntamiento ha invertido 6,3 millones de euros en la reforma integral del edificio para lograr su eficiencia energética y crear nuevos espacios de atención ciudadana Planta sótano Entrada por Plaza de Rinconada El proyecto plantea una sala de espera a cubierto en la estancia donde antes estaban los puestos para realizar las gestiones con el ayuntamiento. Desde esta sala se accederá a la nueva zona de atención municipal y registro. Sala de espera Escalera de caracol Atención al ciudadano N PLAZA MAYOR Planta primera Además de una nueva distribución, en el patio interior habrá una zona de oficinas con una balconada con vistas al patio interior. Balconada abierta al patio interior Oficinas N Entrada Plaza Mayor Planta segunda En esta planta, la misma donde se sitúa el Salón de Recepciones, habrá un patio interior ajardinado y de libre acceso. Acceso El resto de las plantas se mejora la accesibilidad, servicios y aislamientos. Jardín Acceso Acceso Despacho del alcalde Salón de Recepciones Balcón a la Plaza Mayor N Fuente: Ayuntamiento de Valladolid

Desde aquí se dispondrán varias salas destinadas a la atención ciudadana, a ambos lados. Nada más llegar, la primera a la izquierda será la sala de prensa. El resto, pues todavía está por definir, si bien será el lugar donde se hagan los trámites que antaño se hacían en lo que ahora será la sala de espera. A lo largo del pasillo se disponen otras pequeñas estancias cuyo uso todavía está por concretar, pero que acogerán despachos y diferentes servicios municipales. Los operarios trabajan ahora en rematar la obra, con las últimas actuaciones y remates. «Lo que se entiende como obra gruesa está prácticamente terminado. Quedan pequeñas actuaciones de finalización, como la pintura, o en el tema de carpinterías, que todavía se están sustituyendo», indica Zarandona. Un ejemplo, los embellecedores de las ventanas, que todavía no están colocados.

Rematado estará, incide el concejal, a finales de marzo. Dos años después de que se iniciaran los trabajos, que también han sufrido ciertos retrasos. «Ha sido difícil operar en un edificio que está en uso, reponer por ejemplo las ventanas, en estancias donde había personas trabajando, no es fácil. Ha habido que encontrar el mejor momento, que no siempre aparece». También rematan los operarios en otra de las zonas más importantes de la obra, el patio interior ajardinado. Ese sitio que antes presidía el escudo de Valladolid. Ya no. Ahora, la superficie se ha sustituido por baldosas de tonos marrón y contará con cuatro parterres ajardinados, una en cada esquina del espacio.

Este renovado lugar, que ahora quedará abierto, se encuentra en la planta segunda, misma donde también están el salón de recepciones, el despacho del alcalde o el salón de plenos. Será un lugar de descanso y de visita para los trabajadores y los que se acerquen al Ayuntamiento. Una plaza al aire libre que también podría tener otros usos en el futuro como la presentación de eventos. La zona cuenta con tres accesos, dos desde los laterales, y también presenta un pequeño balcón desde donde, de nuevo, se ven esos azulejos que marcan parte de la historia del edificio.

Mejora de la accesibilidad

Mientras, fuera, los operarios todavía trabajan desde el acceso de Rinconada, que corta una acera en la calle de la Cebadería. La apertura aquí es inminente, habiendo renovado ya en su totalidad el pavimento. No sin haber encontrado también ciertas dificultades. «Hubo problemas para instalar el centro de transformación, para encontrarle hueco. Aparecían restos de las traídas de aguas de Arcas Reales y había que respetarlas, ha sido un proceso complicado», indica Zarandona. También se han hecho otras intervenciones, como la limpieza de las vidrieras del salón de recepciones, que los ojos más curiosos podían ver desde la Plaza Mayor, justo donde se encuentra la balconada del Ayuntamiento. Además de sacarlas brillo, también se ha protegido la cara que daba al exterior con un cristal, que permite un mayor aislamiento frente al frío y el calor.

La inversión inicial de la obra es de 5.550.283 euros, 2,7 millones procedentes de fondos europeos, un presupuesto que tuvo que ser incrementado en 793.621 euros tras encontrar más problemas de los esperados. La intervención fue proyectada por el anterior equipo de Gobierno y ejecutada por el actual. Durante la intervención también se ha renovado el sistema de climatización, apostando por la aerotermia, con el gas pasando a un uso más residual. Además, se ha instalado un centro de transformación eléctrica en el callejón de San Francisco. También se han sustituido los ascensores y se ha mejorado la accesibilidad para los visitantes con movilidad reducida, con la instalación de un nuevo montacargas en las escaleras hasta la planta primera por Plaza Mayor.

Desde que se iniciaron las obras en 2023, la actividad del registro se ha hecho en las naves provisionales instaladas en San Benito. Aquí queda pendiente desde 2022 un proyecto de intervención que busca cubrir el patio central del monasterio con un sistema de toldos móviles para después abrirlo como plaza con zonas ajardinadas. Antes, los vecinos de Valladolid recuperarán en su totalidad la entrada al Ayuntamiento.