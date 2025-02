El Ayuntamiento debatirá la compatibilidad del soterramiento con la nueva estación en un pleno extraordinario

Sergio García Valladolid Lunes, 24 de febrero 2025, 15:51 Comenta Compartir

Insiste el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. «Lo he dicho por activa y por pasiva, quiero manifestar que estamos a favor de la estación». ... Y un pero. «Siempre que no sea incompatible con el soterramiento». Lo ha repetido el regidor, durante el pleno del Ayuntamiento de Valladolid, aludiendo a las informaciones que hablan sobre los motivos por los que la nueva estación de trenes no es compatible con el soterramiento. «Que no sé si son veraces o no». Insiste también Carnero en que no dispone del proyecto de la obra, que pidió la semana pasada por carta al ministro de Transportes, Óscar Puente. «No le imagino (a Puente) permitiendo o facilitando el que se lleve a cabo un proyecto constructivo de una estación de trenes que impida para siempre el acometimiento del soterramiento de la vía del tren», reflexionó hace unos días el alcalde.

E incide ahora. «Con la documentación que tenemos aquí no podemos profundizar en un aspecto tan trascendental. Queremos la estación, pero si esta obra se hace para imposibilitar el soterramiento, pedimos que se reconsidere el proyecto». Con estos motivos, Carnero ha anunciado que el Ayuntamiento de Valladolid acogerá un pleno extraordinario para que los grupos políticos representados en el Consistorio «manifiesten su posición en relación a la estación». «Los dos son buenos proyectos para la ciudad, y el PSOE también defendió el soterramiento en su momento», ha añadido el alcalde. Noticias relacionadas El Ayuntamiento envió un requerimiento para «revocar o anular» el proyecto de Arco de Ladrillo Puente advierte al alcalde de que frenar la nueva estación de trenes pone en riesgo casi 3.000 empleos La semana pasada, Óscar Puente presentó en Valladolid el proyecto de la nueva estación de trenes, que cuenta con una inversión de 253 millones de euros, que comenzará a construirse en octubre. En concreto, algunos de los puntos que explicaban la incompatibilidad de la estación con el soterramiento son la pendiente máxima que pueden asumir los convoyes que utilicen las nuevas vías -por debajo del 3%-, lo que obligaría a sacar a superficie el tren mucho antes de la estación. Es decir, que la estación tendría que construirse de forma subterránea, y no lo hará. «Desconocemos el proyecto y es importante que se trate en un pleno extraordinario. Sí a la estación, siempre que no sea incompatible con el soterramiento. Es decir, que se haga un proyecto que lo posibilite», ha zanjado Carnero. El pleno será anunciado próximamente una vez realizados los trámites para su convocatoria.

