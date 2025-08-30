Una avería demora 151 minutos un tren entre Madrid y Valladolid Pasajeros que viajaban en el convoy de Avlo se quejan de la falta de información y la incertidumbre mientras esperaban en Chamartín

«Recién llegados, por fin». Eran las 17:49 horas. El mensaje de una viajera que acababa de apearse en la estación de Valladolid-Campo Grande ponía fin a un accidentado trayecto ferroviario en alta velocidad desde Madrid, con una larga espera y una demora que afectó a los pasajeros que empezaron a acceder al tren sobre las 14:00 horas.

El servicio de Avlo, marca de bajo coste con la que opera Renfe, tenía prevista su salida de Chamartín a las 14:23 horas de este sábado. Con los pasajeros ya embarcados, el convoy no se movía de la estación madrileña. Esperaron en sus asientos una media hora, informados por el personal de la compañía de que había una avería y estaban intentando repararla. Afectados por la situación relatan que tras ese tiempo les dejaron salir del tren para esperar en el vestíbulo, porque el problema no podía solucionarse y iban a necesitar otro tren.

A partir de ahí, critican, la información fue prácticamente nula. «Nos llegó un correo con la información de que el tren estaba averiado después de media hora en el vestíbulo y luego, nada oficial, con la incertidumbre que crea no saber cuánto va a durar esa espera», señala una de las viajeras.

Ampliar Pasajeros esperando en Chamartín.

Personas que tenían conexiones posteriores fueron reubicadas en otros trayectos, pero el grueso del pasaje tuvo que esperar la llegada de otro tren. Eso fue a las 16:55 horas. Y la llegada a Valladolid, finalmente, a las 17:49 en lugar de la prevista, a las 15:18 horas.

Renfe debe devolver por la demora el 100% del coste del billete de este trayecto de Avlo, al haber sobrepasado los 90 minutos de demora.