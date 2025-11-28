El Aula de Salud Recoletas abordará la prevención cardiovascular

Andrea Díez Valladolid Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:16 Comenta Compartir

'Riesgo Cardiovascular: Prevenir para vivir mejor'. Ese es el título del próximo Aula de Salud que, organizado por Recoletas Salud y El Norte de Castilla, se celebrará el próximo martes 2 de diciembre. El punto de partida de esta charla, que protagonizarán los doctores Miriam Cimas y Raúl Rodríguez, especialistas en medicina interna del Hospital Recoletas Salud Campo Grande, serán los hábitos saludables y cómo la adopción de los mismos, pueden actuar sobre los factores que predisponen a las enfermedades del corazón. En este sentido, los especialistas ofrecerán pautas prácticas de prevención cardiovascular.

La charla divulgativa tendrá lugar en el Centro Cultural San Agustín, a las 18:00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo. Se trata de una cita destinada a concienciar sobre la salud cardiovascular y la gran importancia de la prevención. Así, los doctores destacan que conocer los factores de riesgo permite mejorar el perfil vascular de los pacientes y reducir la probabilidad de sufrir un evento cardiovascular.

En el encuentro se abordarán temas como la hipertensión, diabetes, colesterol y su relación con la obesidad. Los médicos insisten en que «cuanto antes se prevengan estos problemas, mejor». Asimismo se explicará qué es el riesgo cardiovascular y qué implica para la salud. Los profesionales aconsejan mantener la tensión arterial controlada y realizar analíticas periódicas, incluso cuando uno se encuentra bien, ya que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad en los países occidentales. En esta línea, la prevención del riesgo vascular debería estar dentro del ámbito de la medicina interna, dado que abarca múltiples aspectos.

La doctora Cimas se centrará en la diabetes y el colesterol y recordará que el riesgo cardiovascular es la probabilidad de sufrir un problema como un infarto o un accidente cerebrovascular en un determinado periodo de tiempo. Por su parte, el doctor Rodríguez abordará la hipertensión, término que se utiliza para describir la presión arterial elevada. La hipertensión se mide evaluando la fuerza que la sangre ejerce contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre al cuerpo. Esta condición aumenta el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, un infarto, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal o incluso una muerte prematura.