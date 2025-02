Archivada la causa contra el detenido por dar un cabezazo a su pareja

El Norte Valladolid Miércoles, 26 de febrero 2025, 12:09 Comenta Compartir

El Juzgado de Violencia sobre la mujer número 1 de Valladolid ha archivado la causa abierta contra un hombre detenido el pasado domingo por, supuestamente, agredir a su pareja, a la que propinó un cabezazo en la frente y causó una herida sangrante, en el barrio de La Rondilla.

El arrestado pasó el lunes a disposición judicial y se tomó también declaración a la mujer, que se acogió a su derecho a no declarar contra su compañero sentimental y no solicitó ninguna medida de protección, según informan fuentes judiciales. Así, siempre según estas mismas fuentes, al no contar con su testimonio ni existir un parte médico sobre las lesiones, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento de la causa. También pidió el archivo la defensa del acusado, estimando el juzgado ambas peticiones.

La detención se produjo sobre las 8:40 horas, a raíz de la llamada recibida por la Policía Municipal de Valladolid en la que se informaba de una pelea en un piso del barrio de La Rondilla, sin que la persona alertante comunicara el número concreto de la calle. Las gestiones realizadas por la Policía Local condujeron finalmente al inmueble en el que se había producido la pelea. Una vez allí, los agentes se entrevistaron con una mujer de 43 años que les explicó que su pareja, que se encontraba en la vivienda, la había agredido propinándola un cabezazo en la frente. También denunció que días antes la había amenazado gravemente armado con un cuchillo: «¡Ahora sí que te voy a matar!», es la frase que la víctima puso en boca de su pareja.

Los policías pudieron comprobar que la mujer sangraba por la frente y presentaba un fuerte hematoma, de ahí que detuvieran al presunto agresor por delito de violencia de género.