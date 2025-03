Alumnos de La Enseñanza convertidos en diplomáticos de la ONU por unos días

25 alumnos de 4º de la ESO del colegio La Enseñanza han participado en el Mun Teen 2025. Por segundo año consecutivo, este centro ... educativo vallisoletano acude a este prestigioso evento internacional que se ha celebrado los días 5, 6 y 7 en la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid. Allí, más de 800 jóvenes de varias nacionalidades y de 14 a 18 años, se reunieron para debatir sobre diferentes temas, siempre siguiendo el modelo de la ONU. Una experiencia que les ha servido para descubrir todo su potencial a la hora de resolver conflictos.

Los de La Enseñanza fueron los únicos estudiantes de Valladolid que formaron parte de esta gran simulación académica. Durante las tres jornadas los estudiantes se convirtieron en diplomáticos y mandatarios agrupados en comités. Su misión consistía en representar la postura oficial del país que se les había asignado con anterioridad y defender los intereses de su delegación. También debían buscar alianzas con otros países con los que compartían los mismos objetivos. Todo, hasta conseguir el consenso de la mayoría de las delegaciones, que quedaría rubricado en un documento similar a una Resolución de la ONU.

El Mun Teen contó con nueve comités, tanto en español como en inglés, en los que los participantes discutieron asuntos de actualidad y de interés general para la población mundial, como la protección del patrimonio mundial, cultural y natural en diversos conflictos armados, el impacto de la era digital en el desarrollo y bienestar de la infancia, el empoderamiento político y social de las mujeres o el retorno seguro de los refugiados y su reintegración efectiva en sus comunidades, entre otros.

Los vallisoletanos dieron buena muestra de sus habilidades comunicativas, de negociación y liderazgo. Se desenvolvieron tan bien, que han regresado con el premio a la mejor delegación doble en el comité contra el terrorismo, que estaba formado por los alumnos Francisco Simal (17 años) y Álvaro Sajeras (16), ambos estudiantes de cuarto de la ESO. Estos dos jóvenes tuvieron que meterse en el papel de mandatarios de la República Federal Alemana. Ambos brillaron con sus exposiciones sobre el terrorismo yihadista y sus tácticas de captación y radicalización.

«A mí la política siempre me ha llamado la atención y participar en el Mun Teen me ha proporcionado mi primera experiencia, ya que no descarto dedicarme a ello en el futuro. El tema del terrorismo me atraía especialmente y se adecuaba mucho a mis conocimientos», cuenta Francisco. «En mi caso, más que a la política, en el futuro me gustaría dedicarme a algo relacionado con la tecnología. Estos días me han servido para conocer mucha gente y expresarme mejor en público. Conseguir este premio supone un reconocimiento a todo lo que hemos trabajado durante estos meses», prosigue Álvaro.

Francisco Simal y Álvaro Sajeras durante las jornadas de debate URJC Mun Teen

Estos alumnos llevan preparándose para participar en el Mun Teen desde el pasado mes de noviembre. Con la ayuda de sus profesores Helena Roncero, de Física y Química y Javier Cordero, de Historia, cada delegación trabajó la postura ante un determinado problema, del país que se le había asignado. «Después de las clases nos quedábamos una hora para preparar los temas, desarrollarlos y aprender a defender nuestras ideas. Ha sido un trabajo arduo pero que ha merecido la pena, porque el resultado ha sido estupendo», destacan los ambos docentes.

«Uno de los puntos fuertes de este evento es que se genera un ambiente multicultural en el que jóvenes de distintas nacionalidades pueden interactuar, debatir y aprender unos de otros. Eso fomenta el entendimiento mutuo y el respeto por las diferencias, elementos fundamentales para aquellos que aspiran a liderar en un mundo globalizado»,

El Mun Teen prepara a los profesionales del futuro en áreas como las relaciones internacionales, la diplomacia, la política y la resolución de conflictos. «Participar en Mun Teen ha sido una experiencia increíble, no solo he aprendido sobre temas globales, sino también a escuchar y negociar con personas con diferentes puntos de vista, lo que me ayudará en cualquier carrera que elija en el futuro. Estaba dudando sobre si estudiar ADE o Relaciones Internacionales.

Tras esta experiencia, me inclino más por las Relaciones Internacionales», dice muy convencida la alumna Sofía Barrientos (15). Ella, junto con Sofía López (15) formaban el comité de la OMS de EEUU. «Curiosamente les tocó representar a este país, que el pasado mes de enero salió de la Organización Mundial de la Salud, pero ya estaban los temas preparados y no podíamos cambiarlo», explicó el profesor Cordero. Ambas alumnas tuvieron que debatir contra sus contrincantes sobre la accesibilidad sanitaria, el negocio del sector farmacéutico y el comercio de los productos transgénicos.

«Participar en el Mun Teen me ha venido muy bien para aprender a expresarme mejor en público y, sobre todo, a conocer el modelo de Naciones Unidas. Ha sido como descubrir un nuevo mundo y aprender a debatir», concluye Sofía López.